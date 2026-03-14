書泉グランデに、謎が、山積みだ！『書泉グランデNAZO祭り』を【3月14日（土）～5月10日（日）】にて開催!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社書泉では書泉グランデ(東京都千代田区神田神保町１丁目３－２)にて、株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齊藤多可志、以下「タカラッシュ」）による期間限定の施設内周遊型謎解きイベントを複数同時展開する「書泉グランデNAZO祭り」を2026年3月14日（土）から2026年5月10日（日）まで開催します。

本イベントは、常設型の人気謎解きイベント『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』に加え、10問の隠された謎を見つけ出し、全問正解を目指す『謎解きラリー in 書泉グランデ』、可愛いあやかしと謎を解く、本屋ならではのギミックや手がかりをちりばめた『あやかし本屋』が同時開催をする、謎尽くしな空間にとなる期間限定のイベントとなっています。

様々な手がかりが書泉グランデ中にちりばめられ、１日中遊べる空間となっています。

見つけた手がかりは果たして、あなたが挑戦しているイベントの手がかりでしょうか…？

それぞれテイストの違った謎解きイベントをお楽しみください。

本棚の間に隠された秘密。

本屋だからこそ生まれる謎。

神保町の大型書店「書泉グランデ」が期間限定で“謎の本屋”に変わる。

店内のあちこちに隠された暗号。

本の間に潜む秘密。

そして、書店に現れた不思議な存在――。

あなたは本屋を巡りながら、様々な謎解きに当日その場で挑戦することができます。

初心者でも楽しめるラリーから、クリアまで3時間級の本格的な謎解きまで。

本好きも謎解き好きも楽しめるこの期間だけの”特別な体験”が、この春、書泉グランデで始まります。

＜開催イベント＞

◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』

◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

大人のための謎解き

takarush BLACK LABELシリーズの人気作

『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

書泉グランデを舞台に店内に隠された数々の手がかりを集め、本屋に眠る秘密へと迫ります。

ギミックは本物の本のようなものもあったりと、書店という空間を最大限に使った周遊型謎解きゲームです。

少女リブの父が伝えたかった秘密とは何なのか。

その真相はぜひあなた自身で解き明かしてください。

所要時間：約3時間

参加費：2,500円

難易度：★★★★

＜じっくり遊びたい謎解きファンにおすすめです＞

[イベント詳細はこちら]https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/

◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』

書泉グランデの店内に、10個の謎が隠されています。

配布されている参加冊子を手に入れて、店内を巡りながら謎を集めましょう。

参加無料でお楽しみ頂けるので、気軽に楽しめる初心者～中級車向けの謎解きラリーです。

所要時間：約1時間

参加費：無料

難易度：★～★★★

＜まずは腕試しをしたい人におすすめです＞

◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』

ある日、書店に現れた 不思議な”ほこら”

そこにかけられた木札を取ると不思議な生物に話しかけられます。

その名は“あやかし”。

あなたは彼らとともに、本屋に仕掛けられた手がかりを探します。

あやかしとLINEで会話をしながら、謎を解いていく物語。

まずは店内にある「ほこら」を探して、木札（しおり）を購入し物語スタートです。

LINEを使いながら物語を進める、ストーリー型の謎解きゲームをお楽しみ下さい。

所要時間：約1時間

参加費：700円

難易度：★★

※本ゲームではLINEを使用します。

LINEが使用できる端末をご準備ください。

＜謎解きに慣れてきた人、かわいいキャラクター好きの人におすすめです＞

[イベント詳細はこちら]https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/

【本屋を巡る、謎尽くしのお祭りへ】

本棚の間に隠された秘密。

本屋だからこそ生まれる謎。

本屋にまぎれたかわいいあやかし。

あなたはすべてクリアできますか？

◆【開催情報】

期間：3月14日（土）～5月10日（日）

場所：書泉グランデ

東京都千代田区神田神保町1-3-2

時間：11：00～20：00

※事前に書泉グランデの公式サイトをご確認の上、ご参加ください

イベント内容：

１.『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

参加費：2,500円

所要時間：約3時間～

難易度：★★★★

参加方法：事前に参加チケット購入

［チケット購入はこちらから！］

https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/(https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/)

２.『謎解きラリー in 書泉グランデ』

参加費：無料

所要時間：1時間～

難易度：★～★★★

参加方法：現地で参加冊子を入手

３.『あやかし本屋』

参加費：700円

所要時間：1時間程度

難易度：★★

参加方法：現地でほこらに置いてある”しおり”を購入

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

URL：https://www.shosen.co.jp/

書泉グランデ

住所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目3番地2

電話番号：03-3295-0011（代表）

アクセス：都営三田線・都営新宿線・半蔵門線 神保町駅

※ 都営新宿線三田線、及び東京メトロ半蔵門線の神保町駅A7出口を出ていただき、靖国通りを秋葉原方面に進まれて1分ほど歩くと右手に見えます。

URL：https://www.shosen.co.jp/grande/