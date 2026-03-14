KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOURLAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

氷室京介「LAST GIGS」から10年

フィルムコンサートツアー最終公演を全国映画館でライブ・ビューイング

2026年5月23日（土）にZepp Haneda（東京都）で開催される「KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE」で上映されるライブ映像を、全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。



1988年にソロアーティストとしての活動を開始し、1992年にはシングル「KISS ME」でミリオンセールスを記録。さらに1993年のアルバム「Memories Of Blue」では150万枚を超える大ヒットを達成するなど、次々に代表作を世に送り出した氷室京介。無期限の活動休止に入った2016年まで日本とロサンゼルスを拠点に精力的な音楽活動を展開し、その地位を不動のものにした。

そして活動休止から10年の節目を迎える2026年春、活動休止前に開催されたラストツアー「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」のフィルムコンサートツアーが全国5都市のZeppにて開催される。氷室京介の熱狂的なライブをもう一度体感できるこのフィルムコンサートでは「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」を、高精細映像、迫力あるサウンド、照明演出とともに再構築し、会場ごとに異なる公演の映像が上映される。

ライブ・ビューイングが行われるフィルムコンサート最終日には初公開となる「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」東京公演2日目の映像がラインナップされており、かつてその地で鳴り響いた曲たちが再びその場所で甦る。

氷室京介が“ライブ”に込めた美学と衝動を、再び体感できるフィルムコンサートの熱気を全国各地の映画館へ―。

当時の熱狂が時を越えて再起動（OVERRIDE）されたかのように甦る圧巻のステージを、映画館の大スクリーンで堪能してほしい。



■KYOSUKE HIMURO Official Web Site：https://himuro.com/top/(https://himuro.com/top/)

■KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE：

https://himuro.com/feature/lastgigs_override(https://himuro.com/feature/lastgigs_override)

【実施概要】

＜タイトル＞

KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING



＜日 時＞

2026年5月23日（土）18:00 START



＜会 場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）※入場者プレゼント付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。

※入場者プレゼントは、不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。



＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレリザーブ（抽選）】

2026年3月14日（土）12:00 ～ 4月5日（日）23:59

◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/himuro-lv/(https://w.pia.jp/t/himuro-lv/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。



【一般発売（先着）】

2026年4月29日（水・祝）18:00 ～ 5月22日（金）12:00

◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/himuro-lv/(https://w.pia.jp/t/himuro-lv/)

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。



《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/



※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

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配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

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【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においても、スクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客様は車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。