CANDY TUNE、デビュー3周年記念日にポップでキュートな新アーティスト写真＆3rdシングルCDジャケット解禁

アソビシステム株式会社

本日デビュー3周年を迎えたCANDY TUNEが、4月22日（水）発売の3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。

先日表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」が先行配信され、令和のバースデーソングとして注目を集めている今作。今回公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、CANDY TUNEの持つハッピーなムードとカラフルなモチーフが弾けるポップな世界観をCGグラフィックで表現。キュートなメンバーたちとポップなアートが融合したビジュアルに仕上がっている。

また、初回限定盤には30ページに及ぶ豪華ブックレットを封入。ジャケット写真のメンバーソロカットに加え、クールな雰囲気のビジュアルカットも収録される。なお、CDリリースを記念して、全国各地でリリースイベントも開催中だ。

6月5日（金）・6日（土）に日本武道館にてデビュー3周年記念公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』を開催するCANDY TUNE。7月21日（火）・22日（水）にはGLION ARENA KOBEでの追加公演も決定している。

各イベントの詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

＜シングルCD発売情報＞

CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』

発売日：2026年4月22日（水）

初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）

CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）

通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）

予約はこちら：https://lnk.to/87g66umy

初回限定盤CANDY TUNE盤通常盤

【予約者優先 先着オリジナル特典】

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤：立花琴未、南なつ、宮野静デジタルサイン入りメガジャケ

・CANDY TUNE盤：「小川奈々子、福山梨乃デジタルサイン入りメガジャケ」

・通常盤：「桐原美月、村川緋杏デジタルサイン入りメガジャケ」

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■楽天ブックス

・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■ネオウィング

・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

【応援店共通特典】

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜先行配信リリース情報＞

CANDY TUNE Digital Single「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」

配信日：2026年2月21日（土）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/HAPPY_BOUNCE_BIRTHDAY

【MV】CANDY TUNE『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』

URL：https://youtu.be/X9tqs8oPvYA

＜リリースイベント＞

3/22（日）【大阪】大特典会@マイドームおおさか

3/27（金）【東京】リリースイベント@ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

3/29（日）【東京】大特典会ベルサール渋谷ガーデン

4/12(日) 【千葉】大特典会@幕張メッセ10ホール

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

＜ライブ情報＞

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』

日程：2026年6月5日（金）・6日（土）

会場：東京都 日本武道館

詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』（追加公演）

日程：2026年7月21日（金）・22日（土）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

追加公演FC先行受付中

受付期間：2026年3月13日（金）18:00～2026年3月23日（月）23:59

詳細はこちら：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/73264

＜CANDY TUNE Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

Official site：https://candytune.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/candy_tune_

Instagram：https://instagram.com/candy__tune

TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE

YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune