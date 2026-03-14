『書泉グランデNAZO祭り』開催【3月14日（土）～5月10日（日）】

写真拡大 (全4枚)

株式会社タカラッシュ

報道関係各位　2026年3月吉日　




株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齊藤多可志、以下「タカラッシュ」）は、書泉グランデ(東京都千代田区神田神保町１丁目３－２)にて、期間限定で施設内周遊型の謎解きイベントを複数同時展開する「書泉グランデNAZO祭り」を2026年3月14日（土）から2026年5月10日（日）まで開催します。



本イベントは、常設型の人気謎解きイベント『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』に加え、10問の隠された謎を見つけ出し、全問正解を目指す『謎解きラリー in 書泉グランデ』、かわいいあやかしと謎を解く、本屋ならではのギミックや手がかりをちりばめた『あやかし本屋』が同時開催をする、謎尽くしな空間にとなる期間限定のイベントとなっています。

様々なてがかりが書泉グランデ中にちりばめられ、１日中遊べる空間となっています。


見つけたてがかりは果たして、あなたが挑戦しているイベントのてがかりでしょうか。。？

それぞれテイストの違った謎解きイベントをお楽しみください。





【本屋を巡る、新しい体験へ】
　　
本棚の間に隠された秘密。
本屋だからこそ生まれる謎。

神保町の大型書店「書泉グランデ」が期間限定で“謎の本屋”に変わる。


　　


店内のあちこちに隠された暗号。


本の間に潜む秘密。


そして、書店に現れた不思議な存在――。


　　


あなたは本屋を巡りながら、様々な謎解きに
当日その場で挑戦することができます。



初心者でも楽しめるラリーから、クリアまで3時間級の本格的な謎解きまで。


　　


本好きも謎解き好きも楽しめる


この期間だけの”特別な体験”が


この春、書泉グランデで始まります。



＜開催イベント＞


◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』


◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』


◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』



◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』



大人のための謎解き


takarush BLACK LABELシリーズの人気作


『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』


　　


書泉グランデを舞台に


店内に隠された数々の手がかりを集め、


本屋に眠る秘密へと迫ります。


　　
ギミックは本物の本のようなものもあったりと


書店という空間を最大限に使った周遊型謎解きゲームです。


　　
少女リブの父が伝えたかった秘密とは何なのか。
その真相はぜひあなた自身で解き明かしてください。



所要時間：約3時間


　　


参加費：2,500円


難易度：★★★★


＜じっくり遊びたい謎解きファンにおすすめです＞





[イベント詳細はこちら]


https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/


◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』



書泉グランデの店内に、10個の謎が隠されています。


　　


配布されている参加冊子を手に入れて、店内を巡りながら謎を集めましょう。


　　


参加無料でお楽しみ頂けるので、
気軽に楽しめる初心者～中級車向けの謎解きラリーです。


　　


所要時間：約1時間


　　


参加費：無料


難易度：★～★★★
＜まずは腕試しをしたい人におすすめです＞





◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』



ある日、書店に現れた 不思議な”ほこら”
　　
そこにかけられた木札を取ると不思議な生物に話しかけられます。



その名は“あやかし”。
　　
あなたは彼らとともに、本屋に仕掛けられた手がかりを探します。
　　
あやかしとLINEで会話をしながら、謎を解いていく物語。

まずは店内にある「ほこら」を探して、木札（しおり）を購入し物語スタートです。
　　
LINEを使いながら物語を進める、ストーリー型の謎解きゲームをお楽しみ下さい。
　　
所要時間：約1時間
　　
参加費：700円
難易度：★★
　　
※本ゲームではLINEを使用します。
　LINEが使用できる端末をご準備ください。

＜謎解きに慣れてきた人、かわいいキャラクター好きの人におすすめです＞




[イベント詳細はこちら]


https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/



【本屋を巡る、謎尽くしのお祭りへ】


　　


本棚の間に隠された秘密。


本屋だからこそ生まれる謎。


本屋にまぎれたかわいいあやかし。


　　


あなたはすべてクリアできますか？



◆【開催情報】
期間：3月14日（土）～5月10日（日）
場所：書泉グランデ　
　　　東京都千代田区神田神保町1-3-2
時間：11：00～20：00
※事前に書泉グランデの公式サイトをご確認の上、ご参加ください



イベント内容：


１.『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』
参加費：2,500円
所要時間：約3時間～
難易度：★★★★
参加方法：事前に参加チケット購入
［チケット購入はこちらから！］
https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/
(https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/)


２.『謎解きラリー in 書泉グランデ』
参加費：無料
所要時間：1時間～
難易度：★～★★★
参加方法：現地で参加冊子を入手


　　
３.『あやかし本屋』
参加費：700円
所要時間：1時間程度
難易度：★★
参加方法：現地でほこらに置いてある”しおり”を購入