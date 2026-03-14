『書泉グランデNAZO祭り』開催【3月14日（土）～5月10日（日）】
報道関係各位 2026年3月吉日
株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齊藤多可志、以下「タカラッシュ」）は、書泉グランデ(東京都千代田区神田神保町１丁目３－２)にて、期間限定で施設内周遊型の謎解きイベントを複数同時展開する「書泉グランデNAZO祭り」を2026年3月14日（土）から2026年5月10日（日）まで開催します。
本イベントは、常設型の人気謎解きイベント『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』に加え、10問の隠された謎を見つけ出し、全問正解を目指す『謎解きラリー in 書泉グランデ』、かわいいあやかしと謎を解く、本屋ならではのギミックや手がかりをちりばめた『あやかし本屋』が同時開催をする、謎尽くしな空間にとなる期間限定のイベントとなっています。
様々なてがかりが書泉グランデ中にちりばめられ、１日中遊べる空間となっています。
見つけたてがかりは果たして、あなたが挑戦しているイベントのてがかりでしょうか。。？
それぞれテイストの違った謎解きイベントをお楽しみください。
【本屋を巡る、新しい体験へ】
本棚の間に隠された秘密。
本屋だからこそ生まれる謎。
神保町の大型書店「書泉グランデ」が期間限定で“謎の本屋”に変わる。
店内のあちこちに隠された暗号。
本の間に潜む秘密。
そして、書店に現れた不思議な存在――。
あなたは本屋を巡りながら、様々な謎解きに
当日その場で挑戦することができます。
初心者でも楽しめるラリーから、クリアまで3時間級の本格的な謎解きまで。
本好きも謎解き好きも楽しめる
この期間だけの”特別な体験”が
この春、書泉グランデで始まります。
＜開催イベント＞
◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』
◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』
◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』
◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』
大人のための謎解き
takarush BLACK LABELシリーズの人気作
『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』
書泉グランデを舞台に
店内に隠された数々の手がかりを集め、
本屋に眠る秘密へと迫ります。
ギミックは本物の本のようなものもあったりと
書店という空間を最大限に使った周遊型謎解きゲームです。
少女リブの父が伝えたかった秘密とは何なのか。
その真相はぜひあなた自身で解き明かしてください。
所要時間：約3時間
参加費：2,500円
難易度：★★★★
＜じっくり遊びたい謎解きファンにおすすめです＞
[イベント詳細はこちら]
https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/
◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』
書泉グランデの店内に、10個の謎が隠されています。
配布されている参加冊子を手に入れて、店内を巡りながら謎を集めましょう。
参加無料でお楽しみ頂けるので、
気軽に楽しめる初心者～中級車向けの謎解きラリーです。
所要時間：約1時間
参加費：無料
難易度：★～★★★
＜まずは腕試しをしたい人におすすめです＞
◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』
ある日、書店に現れた 不思議な”ほこら”
そこにかけられた木札を取ると不思議な生物に話しかけられます。
その名は“あやかし”。
あなたは彼らとともに、本屋に仕掛けられた手がかりを探します。
あやかしとLINEで会話をしながら、謎を解いていく物語。
まずは店内にある「ほこら」を探して、木札（しおり）を購入し物語スタートです。
LINEを使いながら物語を進める、ストーリー型の謎解きゲームをお楽しみ下さい。
所要時間：約1時間
参加費：700円
難易度：★★
※本ゲームではLINEを使用します。
LINEが使用できる端末をご準備ください。
＜謎解きに慣れてきた人、かわいいキャラクター好きの人におすすめです＞
[イベント詳細はこちら]
https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/
【本屋を巡る、謎尽くしのお祭りへ】
本棚の間に隠された秘密。
本屋だからこそ生まれる謎。
本屋にまぎれたかわいいあやかし。
あなたはすべてクリアできますか？
◆【開催情報】
期間：3月14日（土）～5月10日（日）
場所：書泉グランデ
東京都千代田区神田神保町1-3-2
時間：11：00～20：00
※事前に書泉グランデの公式サイトをご確認の上、ご参加ください
イベント内容：
１.『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』
参加費：2,500円
所要時間：約3時間～
難易度：★★★★
参加方法：事前に参加チケット購入
［チケット購入はこちらから！］
https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/
(https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/)
２.『謎解きラリー in 書泉グランデ』
参加費：無料
所要時間：1時間～
難易度：★～★★★
参加方法：現地で参加冊子を入手
３.『あやかし本屋』
参加費：700円
所要時間：1時間程度
難易度：★★
参加方法：現地でほこらに置いてある”しおり”を購入