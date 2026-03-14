『書泉グランデNAZO祭り』開催【3月14日（土）～5月10日（日）】

株式会社タカラッシュ

報道関係各位 2026年3月吉日

株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齊藤多可志、以下「タカラッシュ」）は、書泉グランデ(東京都千代田区神田神保町１丁目３－２)にて、期間限定で施設内周遊型の謎解きイベントを複数同時展開する「書泉グランデNAZO祭り」を2026年3月14日（土）から2026年5月10日（日）まで開催します。

本イベントは、常設型の人気謎解きイベント『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』に加え、10問の隠された謎を見つけ出し、全問正解を目指す『謎解きラリー in 書泉グランデ』、かわいいあやかしと謎を解く、本屋ならではのギミックや手がかりをちりばめた『あやかし本屋』が同時開催をする、謎尽くしな空間にとなる期間限定のイベントとなっています。



様々なてがかりが書泉グランデ中にちりばめられ、１日中遊べる空間となっています。

見つけたてがかりは果たして、あなたが挑戦しているイベントのてがかりでしょうか。。？



それぞれテイストの違った謎解きイベントをお楽しみください。

【本屋を巡る、新しい体験へ】



本棚の間に隠された秘密。

本屋だからこそ生まれる謎。



神保町の大型書店「書泉グランデ」が期間限定で“謎の本屋”に変わる。

店内のあちこちに隠された暗号。

本の間に潜む秘密。

そして、書店に現れた不思議な存在――。

あなたは本屋を巡りながら、様々な謎解きに

当日その場で挑戦することができます。



初心者でも楽しめるラリーから、クリアまで3時間級の本格的な謎解きまで。

本好きも謎解き好きも楽しめる

この期間だけの”特別な体験”が

この春、書泉グランデで始まります。

＜開催イベント＞

◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』

◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』

◆１.難易度/中～難：『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

大人のための謎解き

takarush BLACK LABELシリーズの人気作

『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

書泉グランデを舞台に

店内に隠された数々の手がかりを集め、

本屋に眠る秘密へと迫ります。



ギミックは本物の本のようなものもあったりと

書店という空間を最大限に使った周遊型謎解きゲームです。



少女リブの父が伝えたかった秘密とは何なのか。

その真相はぜひあなた自身で解き明かしてください。

所要時間：約3時間

参加費：2,500円

難易度：★★★★

＜じっくり遊びたい謎解きファンにおすすめです＞

[イベント詳細はこちら]

https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/

◆２.難易度/易～難：『謎解きラリーin書泉グランデ』



書泉グランデの店内に、10個の謎が隠されています。

配布されている参加冊子を手に入れて、店内を巡りながら謎を集めましょう。

参加無料でお楽しみ頂けるので、

気軽に楽しめる初心者～中級車向けの謎解きラリーです。

所要時間：約1時間

参加費：無料

難易度：★～★★★

＜まずは腕試しをしたい人におすすめです＞

◆３.難易度/易～中：『あやかし本屋』



ある日、書店に現れた 不思議な”ほこら”



そこにかけられた木札を取ると不思議な生物に話しかけられます。

その名は“あやかし”。



あなたは彼らとともに、本屋に仕掛けられた手がかりを探します。



あやかしとLINEで会話をしながら、謎を解いていく物語。



まずは店内にある「ほこら」を探して、木札（しおり）を購入し物語スタートです。



LINEを使いながら物語を進める、ストーリー型の謎解きゲームをお楽しみ下さい。



所要時間：約1時間



参加費：700円

難易度：★★



※本ゲームではLINEを使用します。

LINEが使用できる端末をご準備ください。



＜謎解きに慣れてきた人、かわいいキャラクター好きの人におすすめです＞

[イベント詳細はこちら]

https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/

【本屋を巡る、謎尽くしのお祭りへ】

本棚の間に隠された秘密。

本屋だからこそ生まれる謎。

本屋にまぎれたかわいいあやかし。

あなたはすべてクリアできますか？

◆【開催情報】

期間：3月14日（土）～5月10日（日）

場所：書泉グランデ

東京都千代田区神田神保町1-3-2

時間：11：00～20：00

※事前に書泉グランデの公式サイトをご確認の上、ご参加ください

イベント内容：

１.『書店員リブと大きな本屋の小さな秘密』

参加費：2,500円

所要時間：約3時間～

難易度：★★★★

参加方法：事前に参加チケット購入

［チケット購入はこちらから！］

https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/

(https://huntersvillage.jp/promo/shosengrande/)

２.『謎解きラリー in 書泉グランデ』

参加費：無料

所要時間：1時間～

難易度：★～★★★

参加方法：現地で参加冊子を入手



３.『あやかし本屋』

参加費：700円

所要時間：1時間程度

難易度：★★

参加方法：現地でほこらに置いてある”しおり”を購入