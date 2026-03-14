敵も味方もゆるすぎる!?SNSで話題のSTUDY優作が描く“平和すぎる” 犬の戦隊ヒーロー『わんわーズ』3月14日（土）より連載開始

吉本興業株式会社

人気クリエイター・STUDY優作が手掛ける新規キャラクター・コミックプロジェクト『わんわーズ』の新連載が、3月14日（土）より、読み物・縦読みマンガWebサイト「FANY Story」、イラストレーター・STUDY優作のXアカウントにて始まります。

本作のコンセプトは、ずばり「戦隊モノ」。のんびり散歩したりご飯を食べたりする普通の犬「イヌ丸」をはじめとした“ゆるふわ”な5匹の犬たちが、「ダンボールの上で謎のポーズをさせられる」「丸いドッグフードを星型のドッグフードに変える」といった、ゆるい悪事をはたらく悪の軍団「ワルドッグ軍」から街を守るために奮闘するストーリーです。

著者コメント

STUDY優作

イラストレーターをしております「STUDY優作」と申します。

普段ウサギやネコの漫画を描いているのですが

今回初めて犬をメインにした戦隊漫画を描かせていただくことになりました！

地域のためにダラダラ戦っている雰囲気を楽しんでいただけると嬉しいです。

コミック概要

タイトル：『わんわーズ』

著者：STUDY優作

連載スタート日：2026年3月14日（土）

掲載媒体：

STUDY優作 Xアカウント

https://x.com/study666i

FANY Story

https://story.fany.lol/story/wanwaz

配信ペース：毎週木曜日配信予定

※初回のみ14日（土）配信

FANY Story概要

「FANY Story」とは、縦読みマンガ作品や、吉本興業所属タレントらが書き下ろした小説やエッセイなどが無料でお楽しみいただけるWEBサイトです。

（※一部FANYプレミアム会員限定コンテンツあり）

FANY Story サービスサイト: https://story.fany.lol/

キャラクター紹介

イヌ丸君

わんわーズ1号、本作の主人公

正義感が強く頼れるリーダー

トイ君

わんわーズ2号

トリミングが大好きで遅刻しがち

ポメ君

わんわーズ3号

体が大きく、ふわふわしている

シバ君

わんわーズ4号

お昼寝が好きでのんびりしている

マユゲ君

わんわーズ5号

眉毛のような模様がある