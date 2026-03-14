【横浜エクセレンス】ホワイトデー直前に行われた神奈川県民デーは1月25日以来の「EX GREEN」の1stユニフォーム着用試合！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第24節 ライジングゼファー福岡戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。



今シーズン1回目の「神奈川県民デー(https://yokohama-ex.jp/news/detail/202526Kanagawakenminday)」となった今節も最後まで熱い応援ありがとうございました！

後半戦を迎えた今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第24節 ライジングゼファー福岡戦Game1 ◯横浜EX 78―71 福岡(勝利)

「神奈川県民デー(https://yokohama-ex.jp/news/detail/202526Kanagawakenminday)」として行われた今節の対戦相手は福岡。

西地区所属の福岡とは今シーズン初対戦となりました。

今シーズン唯一の寒川開催節となったこの日のGame1は、立ち上がりから「#33 杉山裕介」が攻守で存在感を示します！

リバウンドや得点、スティールを記録し「7-4」とリードを奪います。

ですが、1Q中盤から終盤にかけて「0-10」のランを許すなど逆転を許してしまうと、そのまま再逆転には至らず「12-16」で1Q終了。

2Qでは、B2得点ランキング首位に立つ「#1 トレイ・ボイドIII」がこの日自身初得点を記録すると2Q開始から4分間で2桁得点！

前半オフィシャルタイムアウト時点で「25-25」と、お互い譲らず熱戦になります。

その後は「#1 トレイ・ボイドIII」、「#8 西山達哉」がそれぞれの得点をアシストしあうコンビネーションを見せる活躍(https://x.com/yokohamaex_/status/2032049997911601226)もあって「36-36」で前半終了。

同点で後半へと差し掛かります。

後半では「#4 スティーブン・ハート」の3Pシュートで一歩前へ出ると、またも「#33 杉山裕介」が流れを作ります！

持ち味の守備力を活かしてスティールからフリースローを獲得するとそのフリースローを2本とも決めてアリーナのボルテージを高めます！

そして僅差ではありつつも、リードした状態を保ち「55-51」で3Q終了。

4Qに入っても「#10 永野威旺」や「#20 ザック遼モーア」の3Pシュートが決まり、再逆転は許しません！

ですが点差を広げるまでは至らず残り2:59時点で「72-68」と4点差のまま終盤へ。

そこから2分間のスコアは「2-3」とお互いに集中した守備でスコアはなかなか動かず「74-71」で残り30秒を迎えます。

その後はファウルゲームとなるも「#1 トレイ・ボイドIII」が4本のフリースロー全てを決めるなど勝負強さを見せて勝利！

最後まで接戦となった一戦に勝利し3連勝達成となりました！

マンオブザマッチ#33 杉山裕介主なスタッツ：12得点(フィールドゴール成功率71.4%)5スティール6リバウンド

今日(Game1)、平日にも関わらずたくさんの応援ありがとうございました！

シーズンも終盤戦へと差し掛かる中でこういった接戦を勝てたことは本当に良かったと思います！



(5スティールに加えて2桁得点と)シュートタッチも良くて、フリースローも大分入ってきていますし「#1 トレイ・ボイドIII」や「#21 エライジャ・ウィリアムス」などもカッティングを見てくれているのでそれが得点を伸ばせている理由かなと思います。

明日(Game2)も平日になりますが、たくさんの応援をよろしくお願いします！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NoXzLY3vBaE ]

試合後コメント河合竜児 HC

平日開催ですごい心配していましたが(配信等に加えて)アリーナへもたくさん駆けつけていただけて、決してスマートではなかったんですけど最後は皆さんの声援で何とか逃げ切ることができました。

ありがとうございます！



今日はちょっと、多々イージーなミスはあったんですけど間違いなく選手たちはここから修正して明日(Game2)しっかりともう一度戦ってくれると思いますので、ぜひもっとアリーナへもたくさん来ていただけたらと(思います)！

特に明日は金曜日なので、土日を気持ち良く迎えるために明日(Game2)友達などを誘っていただいて、選手を後押ししていただけたらと思います。



そしてチームと共に良い土日を迎えましょう！！

今日もありがとうございました！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1Rod1t5TqtA ]

Game2 ⚫︎横浜EX 86―95 福岡(敗戦)

前日のGame1に勝利し迎えるGame2。

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出へ向け、ホームで連勝を掴みとりたい一戦は前日と同じスターティング5で試合開始。

その立ち上がり、前日マンオブザマッチに輝いた「#33 杉山裕介」が3Pシュートを決めてこの試合最初のスコアを記録し好調さを発揮します！

その後「#4 スティーブン・ハート」、「#93 上良潤起」も3Pシュートを決めて「9-5」と3Pシュート構成でリズムを掴みます。

ですが、そこから徐々に福岡にペースを掴まれてしまうと逆転を許して「18-22」で1Q終了。

2Qに入るとなかなか流れの中で得点を奪えず、2Q開始2:07時点で「22-29」とリードを広げられてしまいます。

その後、「#1 トレイ・ボイドIII」がこの日自身最初の得点を3Pシュートで決めて「28-31」と点差を縮める時間帯がありつつも、流れを掴みきれず残り51秒時点で「33-46」と2桁点差のビハインドを背負ってしまいます。

悪い流れのまま後半を迎えられない横浜EXは、「#20 ザック遼モーア」がラストプレーで3Pシュートを決め(https://x.com/yokohamaex_/status/2032415387045028193)「38-46」で前半終了。

リードこそ許したものの、1桁点差に縮めて後半へつなぎます。

後半最初の得点を「#10 永野威旺」が3Pシュートで決めて「41-46」と点差を縮めたものの、そこからまた残り3:48時点で「49-63」と2桁点差をつけられてしまいます。

そこから「#1 トレイ・ボイドIII」が8得点をあげるなど点差を縮めて「62-69」で3Q終了。

苦しい時間帯も長かった中、4Q立ち上がりに横浜EXはペースを掴みます！

「#1 トレイ・ボイドIII」、「#21 エライジャ・ウィリアムス」がそれぞれ3Pシュートを決めるなどの活躍もあって4Q開始1:09時点で「69-69」とついに同点へ！

さらに「#93 上良潤起」が3Pシュートを沈めて4Q開始2:29時点で「73-71」。試合終盤、ついに逆転にも成功します！

ですが、そこから福岡に再び逆転を許してしまうと追いつくことができず敗戦。

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出を争う福岡との試合は1勝1敗となり、連勝は3でストップすることになりました。

マンオブザマッチ#1 トレイ・ボイドIII主なスタッツ：30得点5リバウンド8アシスト

本当にタフな試合で雰囲気はまるで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」でした。

ただ、結果として勝てなかったのでこの結果から学んで次に活かしていけたらと思います。



(アウェーでの青森戦を挟んで)次のホームゲームは横浜BUNTAIでの試合になるので、皆様にもBUNTAIへ駆けつけていただいて応援していただけると嬉しいです。

よろしくお願いします！

試合後コメント#33 杉山裕介

事前に河合竜児 HCから今節は特に「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のような雰囲気で試合に入ろうという話がありました。

両日ともに自分たちが我慢する展開の中でGame1は勝てて良かったのですが、その結果を踏まえてGame2は相手が自分たちの勢いを跳ね返してくる状況で勝たないといけない試合でした。

一時は逆転できたもののそこから負けてしまった原因をチームで修正していきたいと思います。



シーズンも終盤戦に差し掛かり、チームとしてもどれだけ「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」へ向けて完成させていくかという段階だと思うので、青森戦もチームとして戦って積み上げていきたいと思います。

引き続き応援をよろしくお願いします！

河合竜児 HC

皆さんには配信等に加えて、こうしてアリーナへも駆けつけていただいたにも関わらず敗れてしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。



選手たちも必死に頑張ってくれてこの結果は私の責任でしかありません。

ただ、下を向くことなく次の試合へ向けて選手と共に頑張っていく気持ちで一つでも多く勝てるように、残りは限られた時間かもしれませんが必ず「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」へ進出して皆さんと一緒に喜びたいと思います。



ぜひまた次のホームゲーム、横浜BUNTAIへもお越しいただけたらと思います。

今日もありがとうございました！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3p4KOHNkynA ]次回ホーム戦情報

次回ホーム戦は今シーズン初となる横浜BUNTAI開催！！

「横浜市民デー(https://yokohama-ex.jp/news/detail/yokohamashiminday2526)」として、横浜市在住・在勤・在学の皆様がお得にご観戦いただけるだけでなく「GREEN WAVE DAYS(https://yokohama-ex.jp/news/detail/GREENWAVEDAYS202526)」として豪華ゲストも来場予定の一戦。

皆様のご来場をお待ちしております！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第26節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260320_20260321/)

【日程】

2026年3月20日(金・祝)17:05

2026年3月21日(土)14:05



【対戦相手】

福井ブローウィンズ



【アリーナ】

横浜BUNTAI

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1

JR京浜東北/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)

※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。