日本初※、LINEで話しかけるだけの本格仏教相談AI「AIブッダ 禅」提供開始。法句経・般若心経など実在の経典をRAGで正確に引用。14経典約2,088偈句を収録。

VeritasChain株式会社LINEですぐに相談可能 CAP-RI Buddha Content Authenticity Provenance Reference Implementation: Buddha

「その経典、本当にありますか？」── 出典を明記するAI仏教対話Bot「AIブッダ 禅」、LINEで提供開始。

VeritasChain株式会社（本社：東京都、代表：以下「当社」）は、2026年3月13日より、LINE上で仏教の智慧に基づいた人生相談を提供するAIチャットボット「AIブッダ 禅（AI Buddha LINE Bot）」の提供を開始したことをお知らせします。

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LINE ID: @buddha_zen

※ 日本初表記について。2026/03/13 VeritasChain調べ。LINE公式アカウントでの仏教相談AIとして。

AIブッダは、Anthropic社のAIモデル「Claude」とLINE Messaging APIを組み合わせ、日本語で自然な仏教対話を実現します。法句経・般若心経・金剛経など実在する経典の偈句を独自データベースに収録し、RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術によって相談内容に応じた正確な経典引用を提示します。

架空の引用（ハルシネーション）を構造的に排除した、本格的な仏教対話AIです。

加えて、AIブッダは「AIが安全に応答した事実」の証明を当社が策定した安全性仕様「CAP-SRP」によって暗号学的に担保します。

プライバシーを守りながらAIの安全性を第三者が検証できる、世界初の消費者向けチャットボットです。

背景と課題

日本における仏教系AIサービスはこれまでにも存在しましたが、その多くはWebアプリや専用アプリを介するものでした。

一方、日本国内で最も普及したコミュニケーションインフラであるLINEを通じて、本格的な仏教経典の引用・解釈・実践指導を一体的に提供するサービスは存在していませんでした。

また、生成AIに対する社会的な信頼の欠如も課題の一つです。

AIが「有害なコンテンツを生成していない」と主張しても、その事実を外部から検証する手段がなく、開発者の自己申告に依存せざるを得ない状況が続いています。

AIブッダはこの二つの課題に同時に応えるプロダクトとして設計されました。

AIブッダの主な特長

1. LINEで完結する本格仏教対話

ユーザーは専用アプリのインストールやアカウント登録を必要とせず、普段使いのLINEから友だち追加するだけで利用できます。

「仕事がつらい」「大切な人を亡くした」「自分の価値がわからない」といった日常の悩みに対し、AIブッダは仏典の引用とともに穏やかな言葉で応答します。

すべての回答は「受容・智慧・実践・出典・免責」の5段構成で届けられます。

経典の架空引用（ハルシネーション）を防ぐため、法句経・般若心経・金剛経・維摩経・法華経をはじめとする約2,000の偈句を独自データベースに収録し、ユーザーの相談内容に応じた偈句を自動的に選出してAIへ提示するRAG（Retrieval-Augmented Generation）方式を採用しています。

2. 20テーマに対応した相談分類

ユーザーのメッセージは「苦しみ・無常・怒り・執着・慈悲・智慧・空・業・正念・人間関係・死・不安・仕事・幸せ・自己」など、20のテーマに自動分類され、対応する経典偈句が参照されます。

これにより、文脈に沿った仏典引用を安定して提供することが可能になりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173766/table/174_1_96ce4e900a0de56f3bbf5225550ea87f.jpg?v=202603140251 ]

テーマ別 偈句数3. 危機対応と安全設計

自傷・自殺に関連するキーワードを検出した場合、通常の返答を行わず、よりそいホットライン（0120-279-338）およびオンライン相談窓口（comarigoto.jp）を即時案内します。

医療診断・法律・金融に関わる具体的な指示を求める入力についても、専門家への誘導メッセージを返し、AIによる回答を行いません。

仏教経典を参照

AIブッダ 禅は、すべての回答に仏教経典の参照情報を明示します。



CAP-RI Buddha Content Authenticity Provenance Reference Implementation: Buddha

回答の末尾には必ず「【参照】ダンマパダ 第1章 双品（偈1-2）」のように、引用した経典名・章・節（偈番号）が記載されます。

この機能を支えるのが、RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）技術です。

ユーザーの相談内容から「苦しみ」「怒り」「無常」「人間関係」など20のテーマを自動判定し、データベースに収録された約2,000の偈句（法句経・般若心経・維摩経など15経典）から関連する言葉を検索。

AIブッダ データベース CAP-RI Buddha Content Authenticity Provenance Reference Implementation: Buddha

実在する経典のテキストをAIの回答生成プロセスに直接注入することで、AIが経典を「想像で作り出す」ことを防ぎます。

一般的な大規模言語モデル（LLM）では、最大27%の回答に事実と異なる情報が含まれるとする研究報告があります。

宗教テキストの引用においてもこの問題は深刻で、海外ではAIに聖書の引用を求めたところ、5つの引用すべてが架空であった事例が報告されています。

既存の仏教AIサービスの多くは、プロンプト設計のみで「仏教風の回答」を生成しており、経典データベースとの照合を行っていません。一部のサービスは「仏教の情報は間違っている可能性があります」と公式に免責しています。

AIブッダは、LINE上で一般のユーザーが利用できる仏教対話AIとして、経典の出典を明示する仕組みを備えています。すべての回答は以下の5つの要素で構成されます。

1. 受容 ── 相談者の気持ちへの共感

2. 智慧 ── 経典からの引用と平易な解説

3. 実践 ── 今日からできる具体的な行動

4. 参照 ── 引用した経典名・章・偈番号

5. 免責 ── AIによる参考情報である旨の注記

CAP-SRP：AIの安全性を暗号学的に証明する技術 CAP-SRPとは

CAP-SRP（Content / Creative AI Profile - Safe Refusal Provenance）は、当社VeritasChain Standards Organization（VSO）が2026年1月に公開したオープン技術仕様です。

AIシステムが有害なコンテンツを「生成しなかったこと」を暗号学的に証明するためのプロトコルであり、国際的に注目を集めるAI安全性証明の新基準です。

3種類のイベント記録

AIブッダは、ユーザーからメッセージを受信した瞬間から返答送信まで、すべての処理を以下の3種類のイベントとして記録します。

- GEN_ATTEMPT：メッセージを受信し処理を開始した事実を記録するイベントです。ユーザーのメッセージ本文は保存されず、SHA-256ハッシュ値のみが記録されます。これによりGDPR第17条（忘れられる権利）への対応も実現しています。- GEN：リスク評価を通過し、AIが実際に返答を生成した事実を記録するイベントです。- GEN_DENY：リスク評価によって回答が拒否された事実と、その理由カテゴリ・スコアを記録するイベントです。

いずれのメッセージ処理も必ずGEN_ATTEMPTを起点とし、GENまたはGEN_DENYのいずれか一方で完結する「完全性不変条件」が保証されています。記録の抜け・改ざんは構造的に検出可能です。

ハッシュチェーンによる改ざん検出

すべてのイベントは、前のイベントのハッシュ値を含む形で連鎖的に記録されます。

ブロックチェーンに類似したこの構造により、過去のイベントを遡及して改ざんした場合、以降のチェーン全体が無効化されます。

各イベントにはHMAC-SHA256による電子署名が付与されており、第三者は公開された検証手順に従って独立に整合性を確認できます。

エビデンスパック

管理画面からは、監査員向けのエビデンスパックをワンクリックで生成できます。

パックにはシステム全体のメタ情報・公開鍵・拒否統計・第三者検証手順書が含まれ、AI安全性の外部監査を容易にします。

世界初の消費者向け実装

AI安全性の監査証跡に関する研究・特許・製品は国内外に複数存在しますが、CAP-SRPを全生成イベントに適用した消費者向けAIチャットボットの実装は、調査の範囲において世界初となります。

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プレミアム機能とアクセシビリティ

無料ユーザーは1日あたり一定回数まで無料で利用できます。

LINEのメンバーシップ機能を通じたプレミアムプランに加入することで、利用回数の拡張が可能です。

招待コード機能も備えており、特定のユーザーへの先行アクセス付与や法人・団体向けの導入支援にも対応します。

今後の展開

当社は今後、CAP-SRPの普及推進と並行して、AIブッダの機能拡充を継続します。

主な予定として、Ed25519電子署名への移行（ハードウェアセキュリティモジュール対応サーバーへの移転時）、外部タイムスタンプ局（TSA）によるMerkleアンカーの実装、および収録経典偈句の2,000件～規模への拡張を計画しています。

また、多言語対応（英語・中国語）についても開発を検討しており、仏教AIを国際的に展開することを視野に入れています。

AIブッダ 禅について

AIブッダ 禅（AI Buddha LINE Bot）は、仏教の智慧に基づく対話AIと暗号学的安全性証明を統合したLINEチャットボットです。

CAP-RI Buddha Content Authenticity Provenance Reference Implementation: Buddha プロジェクトとして展開しています。

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https://lin.ee/iQE8ML5

▼利用規約

https://buddha.aimomentz.ai/

2500年前の智慧が、なぜ今「使える」のか

AI、SNS、転職、副業、物価高。1年前の常識が今日には通用しない。

変化のスピードが人間の適応力を超え始めたこの時代に、私たちの悩みの根っこは何も変わっていません。

人間関係がつらい。将来が不安。怒りが収まらない。自分の価値がわからない。

2500年前、ゴータマ・シッダールタはこれらの苦しみを「執着」と「無常」の二語で説明しました。

変わるものに変わらないでほしいと願うから苦しい。この構造は、スマートフォンの時代でも全く同じです。

AIブッダは「変化が早すぎるこの世で、ブッダの教えを正確に引用し、少しでも悩みを和らげたい」という一点から生まれました。

仏教AIは他にもあります。

しかし多くは、AIが仏教「風」の言葉を創作して返す設計です。

経典名と偈番号を確認すると、実在しない引用であることも珍しくありません。

それでは、悩んでいる人が経典を手に取ってもう一歩深く学ぼうとしたときに、入口がないのです。

AIブッダのすべての回答には、引用した経典の名前・章・偈番号が記載されています。

パーリ語の原文と正確な日本語訳をデータベースから取得し、AIに「この訳をそのまま使え」と指示しています。

AIが勝手に訳を変えることはありません。

深夜2時に眠れない夜、LINEを開いて悩みを打ち込む。返ってきた言葉の末尾に「ダンマパダ 第16章 偈214」とある。

翌日、図書館で岩波文庫の『ブッダの真理のことば』を開く。その偈が、本当にそこにある。

AIは入口です。仏教2500年の智慧への、24時間開いている入口。私たちがつくりたかったのは、その入口の精度と誠実さです。

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※ 本BOTの回答はAIによる参考情報です。正式な宗教指導ではありません。

AIブッダ 禅 経典データベース

AIブッダbot 経典データベース CAP-RI Buddha Content Authenticity Provenance Reference Implementation: Buddha

総偈句 2,000を超えるデータベースを無償で公開しています。

※ LINEアカウントでの登録が必要です。

https://buddha.aimomentz.ai/kyoten/

VeritasChain株式会社について

VeritasChain株式会社

VeritasChain株式会社は、AIシステムの信頼性・透明性・検証可能性を高める技術の研究開発および標準化を行う企業です。オープン仕様「CAP-SRP」の策定・公開を通じて、AI安全性証明の国際標準確立を目指しています。

公式サイト: https://veritaschain.org

CAP-SRP仕様: https://github.com/veritaschain/cap-safe-refusal-provenance

本プレスリリースに記載された情報は発行日時点のものです。

(C) 2026 VeritasChain株式会社

CAP-RI Buddha Content Authenticity Provenance Reference Implementation: Buddha

(C) AIブッダ 禅