【沖縄ひとり旅】わたしだけのご褒美旅 ～ 自由と自分らしさに向き合う島時間

株式会社H.P.D.コーポレーション

ココ ガーデンリゾート オキナワ（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ）は、ひとり旅を応援する、お得な宿泊プランを6月30日までの期間限定でご用意しました。

ココ ガーデンリゾート オキナワ :https://cocogarden.com/

ひとりだからこそ自由に楽しめる

「ガーデンプール」イメージ

当プランは、ひとり旅の初心者もリピーターにもお楽しみいただけるよう、シングルユース利用のUP料金を通常の半額に設定いたしました。

時間を気にせず、大人のひとり旅

「ナイトカクテル」イメージ

その他、お休み前のナイトカクテル、またはスイーツタイムへのご招待、グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」の山田温泉に、滞在中ご入浴いただけます。

無料のおもてなしでリフレッシュ

「フィットネスルーム」イメージ「電動自転車」イメージ

大人の隠れ家リゾートとして、ライブラリーラウンジや珈琲サービス、フィットネスルーム、テニス、カラオケ、スケッチブックなどの画材セット、ネイルケアセット、フットバスレンタル、電動自転車やプライベートカーの利用など、“CoCo Style（ココスタイル）” の無料のおもてなしとともに、ご自由にお過ごしください。

何もしない贅沢「スロートラベル」

今や人気の一人旅。このニーズにお応えする宿泊プランで、快適で安心なリゾートステイをご満喫ください。

日常から離れウェルビーイングな島旅を

うるま市の夜景と金武湾

沖縄本島の中部、うるま市の高台から海を見晴らす静かなロケーション。東京ドーム1個分、約7,000坪の敷地に亜熱帯の樹々や南国の花々が咲き、まるで別荘で暮らすように過ごせるガーデンリゾートで、日常から解放され、時間を気にせず、ココロとカラダにパワーをチャージしませんか。

「こもる」もよし、「めぐる」もよし

「ココ ガーデンリゾート オキナワ」

美しい自然の中で、健やかな食事や心地よい眠り、リラックスできるスパ、伝統文化にふれるウェルビーイングな島旅をどうぞ。

■おひとりさまのご褒美旅、シングルアップ料金が半額 ＆ 山田温泉ご招待付き宿泊プラン

【期間】2026年3月15日～6月30日

【料金】1泊朝食付き 14,000円～（税・サービス料込） ・シングル利用のUP料金、50％OFF適用済 ・客室タイプ、曜日、シーズンによりUP料金あり

【朝食】レストラン「マカンマカン」7:00～10:00

・ブレックファーストブッフェ

【内容】

・シングルユース利用のUP料金、6,000円が半額の3,000円

・「ルネッサンス リゾート オキナワ」内の山田温泉が滞在中フリー（営業時間6:00～10:00／13:00～24:00、毎週木曜9:30～15:30はクローズ（ルネッサンスへは無料の定時シャトルバスで15分）

・お休み前のひとときに、滞在中いずれか1回ご招待

「CoCoナイトカクテル」月・水・金曜（21:30～22:30）

「Sweets dream time」火・木・土・日曜（21:30～22:30）

◆ココスタイルのおもてなし（宿泊者無料サービス）

・プライベートカーのレンタル（4時間）

・ライブラリーラウンジの利用（8:00～24:00）

・テラスにて、エスプレッソやカプチーノなど、珈琲＆ティーサービス

・客室アメニティ（コットン100％のナイトウェア、アロマポット＆オイル、テンピュールなど、4種から選べるピロー）

・客室へのレンタル（ネイルケアセット、気泡マッサージ付きフットバス）

・スケッチブックなどの画材セット、カラオケルーム、テニス

・プールサイドでカットフルーツ（夏季限定）

・New！CoCoフィットネスルーム（9:00～21:00）

ランニングマシン、フィットネスバイク、ジョーバ、ダンベル機器を設置、ストレッチスペースでご利用いただける、ヨガマットやバランスボールなど。＊2025年9月に新設。レンタルシューズを無料でご用意しております。靴下をご持参ください。

レストラン「マカンマカン」テラス イメージ「ライブラリーラウンジ」イメージCoCo Style :https://cocogarden.com/cocostyle/

◆Club CoCo（クラブココ）

「ヨーガ」イメージルネッサンス リゾート オキナワ内の「山田温泉」イメージ

・「Club CoCo Light」：2連泊（7月18日～8月29日は2～3連泊）

・「Club CoCo」：3連泊以上（7月18日～8月29日は4連泊以上）

期間と泊数により、アクティビティが無料、または特別料金。コラーゲンスイーツ、ナイトカクテル、ナイトスイーツタイムへご招待。沖縄ハンドメイドソープ、ココスパ優待ほか。さらに「ルネッサンス リゾート オキナワ」のアクティビティが無料、または特別料金。「Club CoCo」なら、ルネッサンスの朝食、ランチが無料で、温泉＆専用ラウンジの利用が可能。

Club CoCo :https://cocogarden.com/clubcoco/

■CoCo Spa ココスパ

ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」イメージココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」ハイビスカス、シークヮーサー、ウコン、島塩イメージ

ハイビスカス、シークヮーサー、ウコン、島塩など、沖縄の自然が生み出す、天然素材を使うトリートメントをご体感いただけます。連日で施術するコースもご用意。

営業時間 12:00～23:00（最終受付21:00）

・コンビネーショントリートメント：16,500円（90分）

・ペアブリーズ：28,000円（90分）

CoCo Spa :https://cocogarden.com/cocospa/

【ココ ガーデンリゾート オキナワ】

ココ ガーデンリゾート オキナワ

ココ ガーデンリゾート オキナワは、2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に、見晴らしのよいガーデンプールがあり、そのプールを囲むようにコテージ棟が点在します。椰子の木や亜熱帯の花が咲き、別荘のように寛げる心地よさを追求した大人のリゾートとして、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案しています。

ココ ガーデンリゾート オキナワ「珈琲サービス」イメージ

ご滞在中の珈琲サービス、プライベートカーなど、ココスタイルのおもてなしが、快適なリゾートライフを演出します。

オーダーを受けて調理する、カニ焼売や小籠包などのアツアツ点心、マンゴープリンの他、スイーツを心ゆくまで味わえる、飲茶三昧ランチとディナーが人気のレストラン「マカンマカン」。

ココ ガーデンリゾート オキナワ「マカンマカン」飲茶三昧 イメージ「飲茶三昧」小籠包イメージ

美と健康をテーマに、カラダにやさしい沖縄食材を使った、ヘルシーな朝食も好評です。

ココ ガーデンリゾート オキナワ ヘルシー朝食 イメージ

グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」へは、定時のシャトルバスで15分。

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-997-24900ca8ad030a2f60de6167b3eebde5.pdf