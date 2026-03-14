【沖縄ひとり旅】わたしだけのご褒美旅 ～ 自由と自分らしさに向き合う島時間
ココ ガーデンリゾート オキナワ（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ）は、ひとり旅を応援する、お得な宿泊プランを6月30日までの期間限定でご用意しました。
ココ ガーデンリゾート オキナワ :
https://cocogarden.com/
ひとりだからこそ自由に楽しめる
「ガーデンプール」イメージ
当プランは、ひとり旅の初心者もリピーターにもお楽しみいただけるよう、シングルユース利用のUP料金を通常の半額に設定いたしました。
時間を気にせず、大人のひとり旅
「ナイトカクテル」イメージ
その他、お休み前のナイトカクテル、またはスイーツタイムへのご招待、グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」の山田温泉に、滞在中ご入浴いただけます。
無料のおもてなしでリフレッシュ
「フィットネスルーム」イメージ
「電動自転車」イメージ
大人の隠れ家リゾートとして、ライブラリーラウンジや珈琲サービス、フィットネスルーム、テニス、カラオケ、スケッチブックなどの画材セット、ネイルケアセット、フットバスレンタル、電動自転車やプライベートカーの利用など、“CoCo Style（ココスタイル）” の無料のおもてなしとともに、ご自由にお過ごしください。
何もしない贅沢「スロートラベル」
今や人気の一人旅。このニーズにお応えする宿泊プランで、快適で安心なリゾートステイをご満喫ください。
日常から離れウェルビーイングな島旅を
うるま市の夜景と金武湾
沖縄本島の中部、うるま市の高台から海を見晴らす静かなロケーション。東京ドーム1個分、約7,000坪の敷地に亜熱帯の樹々や南国の花々が咲き、まるで別荘で暮らすように過ごせるガーデンリゾートで、日常から解放され、時間を気にせず、ココロとカラダにパワーをチャージしませんか。
「こもる」もよし、「めぐる」もよし
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」
美しい自然の中で、健やかな食事や心地よい眠り、リラックスできるスパ、伝統文化にふれるウェルビーイングな島旅をどうぞ。
■おひとりさまのご褒美旅、シングルアップ料金が半額 ＆ 山田温泉ご招待付き宿泊プラン
【期間】2026年3月15日～6月30日
【料金】1泊朝食付き 14,000円～（税・サービス料込） ・シングル利用のUP料金、50％OFF適用済 ・客室タイプ、曜日、シーズンによりUP料金あり
【朝食】レストラン「マカンマカン」7:00～10:00
・ブレックファーストブッフェ
【内容】
・シングルユース利用のUP料金、6,000円が半額の3,000円
・「ルネッサンス リゾート オキナワ」内の山田温泉が滞在中フリー（営業時間6:00～10:00／13:00～24:00、毎週木曜9:30～15:30はクローズ（ルネッサンスへは無料の定時シャトルバスで15分）
・お休み前のひとときに、滞在中いずれか1回ご招待
「CoCoナイトカクテル」月・水・金曜（21:30～22:30）
「Sweets dream time」火・木・土・日曜（21:30～22:30）
◆ココスタイルのおもてなし（宿泊者無料サービス）
・プライベートカーのレンタル（4時間）
・ライブラリーラウンジの利用（8:00～24:00）
・テラスにて、エスプレッソやカプチーノなど、珈琲＆ティーサービス
・客室アメニティ（コットン100％のナイトウェア、アロマポット＆オイル、テンピュールなど、4種から選べるピロー）
・客室へのレンタル（ネイルケアセット、気泡マッサージ付きフットバス）
・スケッチブックなどの画材セット、カラオケルーム、テニス
・プールサイドでカットフルーツ（夏季限定）
・New！CoCoフィットネスルーム（9:00～21:00）
ランニングマシン、フィットネスバイク、ジョーバ、ダンベル機器を設置、ストレッチスペースでご利用いただける、ヨガマットやバランスボールなど。＊2025年9月に新設。レンタルシューズを無料でご用意しております。靴下をご持参ください。
レストラン「マカンマカン」テラス イメージ
「ライブラリーラウンジ」イメージ
CoCo Style :
https://cocogarden.com/cocostyle/
◆Club CoCo（クラブココ）
「ヨーガ」イメージ
ルネッサンス リゾート オキナワ内の「山田温泉」イメージ
・「Club CoCo Light」：2連泊（7月18日～8月29日は2～3連泊）
・「Club CoCo」：3連泊以上（7月18日～8月29日は4連泊以上）
期間と泊数により、アクティビティが無料、または特別料金。コラーゲンスイーツ、ナイトカクテル、ナイトスイーツタイムへご招待。沖縄ハンドメイドソープ、ココスパ優待ほか。さらに「ルネッサンス リゾート オキナワ」のアクティビティが無料、または特別料金。「Club CoCo」なら、ルネッサンスの朝食、ランチが無料で、温泉＆専用ラウンジの利用が可能。
Club CoCo :
https://cocogarden.com/clubcoco/
■CoCo Spa ココスパ
ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」イメージ
ココ ガーデンリゾート オキナワ「ココスパ」ハイビスカス、シークヮーサー、ウコン、島塩イメージ
ハイビスカス、シークヮーサー、ウコン、島塩など、沖縄の自然が生み出す、天然素材を使うトリートメントをご体感いただけます。連日で施術するコースもご用意。
営業時間 12:00～23:00（最終受付21:00）
・コンビネーショントリートメント：16,500円（90分）
・ペアブリーズ：28,000円（90分）
CoCo Spa :
https://cocogarden.com/cocospa/
【ココ ガーデンリゾート オキナワ】
ココ ガーデンリゾート オキナワ
ココ ガーデンリゾート オキナワは、2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に、見晴らしのよいガーデンプールがあり、そのプールを囲むようにコテージ棟が点在します。椰子の木や亜熱帯の花が咲き、別荘のように寛げる心地よさを追求した大人のリゾートとして、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案しています。
ココ ガーデンリゾート オキナワ「珈琲サービス」イメージ
ご滞在中の珈琲サービス、プライベートカーなど、ココスタイルのおもてなしが、快適なリゾートライフを演出します。
オーダーを受けて調理する、カニ焼売や小籠包などのアツアツ点心、マンゴープリンの他、スイーツを心ゆくまで味わえる、飲茶三昧ランチとディナーが人気のレストラン「マカンマカン」。
ココ ガーデンリゾート オキナワ「マカンマカン」飲茶三昧 イメージ
「飲茶三昧」小籠包イメージ
美と健康をテーマに、カラダにやさしい沖縄食材を使った、ヘルシーな朝食も好評です。
ココ ガーデンリゾート オキナワ ヘルシー朝食 イメージ
グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」へは、定時のシャトルバスで15分。
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-997-24900ca8ad030a2f60de6167b3eebde5.pdf