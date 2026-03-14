【2025年ラテン・グラミー賞ノミネート】　若干20歳で世界を席巻するスペイン人ギタリスト、アウシアス・パレホの待望の再来日公演が2026年5月に開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『アウシアス・パレホ ギターリサイタル』が2026年5月5日 (火・祝)に大田区民プラザ 大ホール（東京都 大田区 下丸子 三丁目1番3号）、2026年5月8日(金) に横浜市磯子区民文化センター杉田劇場 5Fホール（神奈川県 横浜市磯子区 杉田 1-1-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。



カンフェティにてチケット発売中

横浜公演のチケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/14170

伝統と革新が交差する、スペインギターの「今」を聴く

2025年12月に20歳を迎えたばかりのアウシアス・パレホ。その若さとは裏腹に、彼が歩んできた道のりは、すでに世界的な評価を確かなものにしています。

日本との縁も深く、2023年には第41回スペインギター音楽コンクールで第1位を受賞。オーケストラとの「アランフェス協奏曲」で見せた堂々たる演奏は、日本の聴衆に鮮烈な印象を残しました。翌2024年には東京国際ギターコンクールでも第1位に輝き、昨年の優勝記念ツアーでは全国各地で大きな感動を呼びました。さらに2025年には、ラテン・グラミー賞「最優秀クラシック・アルバム賞」へのノミネートという快挙を成し遂げ、名実ともに次代を代表する演奏家の一人として注目を集めています。

欧州をはじめとする40もの主要国際コンクール数々の優勝や最優秀演奏賞、そして「最年少ファイナリスト賞」を重ねてきたその才能は、伝統を重んじながらも常に新しいギターの可能性を切り拓いています。

5/8（金）横浜公演では、ソロに加え、ピアニスト高木洋子とのデュオも披露。

ギターの繊細な音色とピアノの豊かな色彩が溶け合い、20歳の瑞々しい感性が描き出すスペイン音楽の新たな魅力を、どうぞご期待ください。

プログラム（※横浜公演）

・ギターソロ：アウシアス・パレホ

２つのファンタシア（L.ミラン）

スペイン舞曲集（G.サンス）

スペインのセレナーデ（J.マラッツ）

タールベルグの主題によるエチュード（F.タレガ）

ラ・カルタヘネラ（F.タレガ）

ネニア（A.ルイス=ピポー）

内なる想い（V.アセンシオ）

心静かに／宝物／静寂／喜び／憧れ

恋は魔術師より（M.de ファリャ-アウシアス・パレホ編）

情景／鬼火の歌／火祭りの踊り



・ギター＆ピアノ：アウシアス・パレホ＆高木洋子

アダージョ「アランフェス協奏曲」より（J.ロドリーゴ）

竹取物語（貴志康一)





また、5/5（火・祝）東京公演では大田区民プラザ大ホールで開催の「ギターアンサンブルフェスティバル Vol.13」のスペシャルゲストとして、ソロリサイタルが予定されています。

こちらも併せてお楽しみください。



ギターアンサンブルフェスティバル公式サイト

https://sites.google.com/view/campanillasp

東京公演のチケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/14421

プロフィール

アウシアス・パレホ https://ausiasparejo.com/

2006年生まれ、スペイン・バレンシア出身の若手ギタリスト。著名なギタリストである父ルベン・パレホの指導のもと、4歳からギターを始め、現在はホアキン・ロドリーゴ音楽院で学ぶ。弱冠20歳にして国内外のコンクールで40もの第1位を獲得しており、その中には第15回アルハンブラ国際ギターコンクール（2022）や第67回東京国際ギターコンクール（2024）、第57回ミケーレ・ピッタルーガ国際クラシックギターコンクール（2025）など、世界の主要コンクールを総なめにしている。アメリカや日本を含む世界各国のギターフェスティバルに招かれ、バレンシア音楽堂、石川県立音楽堂、カステリョン公会堂などの舞台に出演。また、バレンシア管弦楽団やオーケストラ・アンサンブル金沢などをはじめ、多くのオーケストラとソリストとして共演している。その技巧と感性に優れた演奏は各地で高く評価されている。2018年に初CD『Con Tanta Tenerezza』を発表し、2024年に名門Naxosレーベルよりリリースしたアルバム『スペインとラテンアメリカのギター音楽』は、ラテン・グラミー賞の最優秀クラシック音楽アルバム賞にノミネートされる快挙を成し遂げた。豊かな音楽性と成熟した表現力を併せ持つその演奏は、「若き巨匠」とも評された。RC Strings アーティスト。2025年12月には、東京国際ギターコンクール優勝記念ツアーとして日本全国での公演を成功させた。



主な経歴

2023年第41回スペインギター音楽コンクール第1位

2024年第66回東京国際ギターコンクール第1位

2025年 ラテン・グラミー賞ノミネート

その他欧州の主要国際コンクールにて多数の優勝、最優秀演奏賞、最年少ファイナリスト賞を受賞

開催概要









＜横浜公演＞

『スペインギターの真髄を奏でる若きヴィルトゥオーソ！

アウシアス・パレホ ギターリサイタル with Yoko Takaki 横浜公演 』



開催日時：2026年5月8日(金) 18:30 開演（18:00開場）

会場：横浜市磯子区民文化センター杉田劇場 5Fホール（神奈川県 横浜市磯子区 杉田 1-1-1）



■出演者

アウシアス・パレホ（ギター）

高木洋子／Yoko Takaki (ピアノ)



■チケット料金

一般前売券：3,800円

学生前売り券：2,500円

（全席自由・税込）

※学生は就学児～高校生まで



横浜公演のチケットはこちら :

https://www.confetti-web.com/events/14170



【主催】プリマベーラ（＊横浜公演）

【後援】駐日スペイン大使館／横浜スペイン協会

日本スペインピアノ音楽学会／カンパニージャ

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社現代ギター社／Guitarras Alhambra

【協力】横浜市磯子区民文化センター杉田劇場

（チーム杉劇／横浜市芸術文化振興財団／アイコニクス／ニックスサービス 共同事業体）

＜東京公演＞

『スペインギターの真髄を奏でる若きヴィルトゥオーソ！

アウシアス・パレホ ギターリサイタル』



開催日時：2026年5月5日 (火・祝) 14時45分開演（14時15分開場）

会場：大田区民プラザ 大ホール（東京都 大田区 下丸子 三丁目1番3号）



■出演者

アウシアス・パレホ（ギター）

＊東京公演 5/5（火・祝）は、大田区民プラザ大ホールで開催の「ギターアンサンブルフェスティバル Vol.13」のスペシャルゲストとして、アウシアス・パレホのソロリサイタルが行われます。同会場にて12時15分より開催の１部のアンサンブル（入場無料（要予約）、14時終演予定、入れ替え制）も併せてお楽しみください。

フェスティバルから本公演を続けてお聴きになる場合、お座りになった席をそのまま確保しておくことができます。



■チケット料金

一般前売券：4,000円

（全席自由・税込）

東京公演のチケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/14421

ギターアンサンブルフェスティバル公式サイト

https://sites.google.com/view/campanillasp

【主催】カンパニージャ

【後援】駐日スペイン大使館／株式会社現代ギター社／プリマベーラ／Guitarras Alhambra

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com