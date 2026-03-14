＜開業1周年記念＞「ペリエ海浜幕張 PARK SIDE 1st ANNIVERSARY」イベントを開催

株式会社千葉ステーションビル

〇株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）が運営する「ペリエ海浜幕張 PARK SIDE」は、2026年3月22日（日）に開業1周年を迎えます。これを記念して、3月15日（日）～29日(日)の期間、「ペリエ海浜幕張 PARK SIDE 1st ANNIVERSARY」イベントを開催します。

〇素敵な景品をプレゼントするスタンプラリーや各ショップの記念セールに加え、千葉ロッテマリーンズ応援キャンペーン、地元中高生等による演奏会、書道展示、駅構内放送、鉄道写真展示など、地域の皆さまと共に、ここで過ごす時間を心から楽しんでいただける企画を多数実施します。

〇ペリエ海浜幕張は、地域の皆さまの利便性向上と、より豊かな暮らしづくりを目指して、周辺エリアの個性と魅力を活かした施設づくりを進めるとともに、開業1周年を迎えるにあたり日ごろのご愛顧への感謝を胸に、これからも地域の皆さまと共にあり続ける施設としてさらなる魅力向上に努めてまいります。

■ペリエ海浜幕張 ＰＡＲＫ ＳＩＤＥ 1st ANNIVERSARY概要

1. 開催期間

2026年3月15日（日）～29日（日）

2. 場所

・ペリエ海浜幕張 ＰＡＲＫ ＳＩＤＥ１（海浜幕張駅 公園改札側）

・海浜幕張駅（改札内）

・海浜幕張駅前 南口広場

3. 趣旨

「ペリエ海浜幕張 PARK SIDE」は、駅と商業空間が一体となった環境の中、お客さまの日常に親しみを感じていただける“まちの生活拠点”となることを目指し、海浜幕張駅の新改札「公園改札」の使用開始にあわせて2025年3月22日（土）に開業しました。本イベントでは、地域の皆さまと共に海浜幕張で過ごす時間を楽しむ企画をお届けし、周辺エリアの魅力発信と活性化を推進します。

4. 告知

ペリエ海浜幕張ホームページ

（URL）https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/

■イベント内容

１．1周年をもっと楽しむキャンペーン

■千葉ロッテマリーンズ応援フェア

ペリエ海浜幕張PARK SIDE1のショップで期間中3,000円（税込）以上（合算可能）お買上のお客さまの中から抽選で千葉ロッテマリーンズの公式戦チケットもしくはオリジナルポスターが当たります。

【応募期間】 3月15日（日）～29日（日）

【応募方法】 レシートを応募用ハガキに貼り、ワイズマート前の応募BOXに投函してください。

【当選発表】 4月上旬予定※景品の発送をもって発表とさせていただきます

【景 品】 〇千葉ロッテマリーンズ公式戦ペアチケット 7組14名さま

※観戦日はお選びいただけません

〇MARINES NATION公式ポスター 20名さま

この他、ショップスタッフの千葉ロッテマリーンズのユニホーム着用や、ユニホーム・ポスターの展示など、ファンの皆さまと一緒に応援を盛り上げます。

詳細（URL）

https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/info/detail.php?ct=news&id=5621(https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/info/detail.php?ct=news&id=5621)

■お買物をして景品をもらおう！スタンプラリー

期間中にPARK SIDE1の各店でお買物をしていただくとスタンプを押印します。4店舗全てのスタンプを集めた方へ「おススメ品詰め合わせセット」をプレゼントします。

【開催期間】 3月20日（金・祝）～29日（日）

【対象店舗】 PARK SIDE1 全4店舗

【景 品】 PARK SIDE1などの各ショップおススメ品詰め合わせセット 先着300名さま

■お買物レシートで“お買物券”プレゼント

期間中にPARK SIDE1で3,000円以上お買い上げのレシート(税込み・合算可)を、当日中に公園改札外の特設カウンターにお持ちいただくと、各日先着300名様に500円分のお買物券をプレゼントします。

【開催期間】 3月21日（土）、22日（日） 2日間限定

【場 所】 ペリエ海浜幕張 PARK SIDE1 公園改札コンコース（改札外） 特設カウンター

【受付時間】 各日10:00～15:00 ※無くなり次第終了

■JRE CARD入会カウンター

JRE CARD入会特設カウンターで、JRE CARDにご入会すると“JRE POINT最大14,000円相当のポイント”をプレゼントします。※お客さまのスマートフォンからのお手続きになります

また、JRE POINTアプリ・PERIE Mate Program2026のエントリーもご案内します。

【期 間】 3月18日（水）～19日（木）

【営業時間】 12:00～20:00 ※19日(木)は19:30まで

【会 場】 3月18日（水） ペリエ海浜幕張 公園改札コンコース（改札外） 特設カウンター

3月19日（木） ペリエ海浜幕張 中央改札コンコース（改札外） 特設カウンター

ホームページ https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/info/detail.php?ct=news&id=5582(https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/info/detail.php?ct=news&id=5582)

PERIE Mate Program2026エントリー https://app.jrepoint.jp/campaign/0061001916/

■開業１周年記念セール

PARK SIDE1の各店舗で開業1周年を記念した特別商品を販売します。

【ワイズマート ペリエ海浜幕張】

期間：21日（土）、22日（日）

・各商品の販売価格：1,111円（税込）

１.お刺身盛り合わせ 4点盛 1パック

２.中国産 うなぎ長焼き（大） 1尾

３.国産 銘柄牛徳用切り落し350g 1パック

４.国産 和牛ももすき焼き・しゃぶしゃぶ用 250g 1パック

５.浦安☆から揚げ 12個入 1パック

【スターバックスコーヒー ペリエ海浜幕張 PARK SIDE1】

期間：22日（日）限定

１.50個限定クッキー2種 アーモンドフロランタンとORIGAMI3種のアソートセット1セット1,180円（税込）を販売。

２.上記商品をお買い上げのお客様にオリガミ(R)TOKYOロースト1袋プレゼント。

【NewDaysペリエ海浜幕張パークサイド】

期間：16日（月）～22日（日）

１.ニュータス半生菓子 10％OFF

２.カウンターコーヒー 10％OFF

【コクミン ペリエ海浜幕張パークサイド（ドラッグストア）】

期間：22日（日）～24日（火）

１.先着111名さま限定で111円（税抜）のお買い得商品を日替わりで販売。

２.全品10％OFFセール ※一部対象外商品がございます。

２．1周年をもっと盛り上げるイベントプログラム

■地元中学生・高校生等によるお祝いイベントの開催

地元の学生や子どもたちによる、吹奏楽演奏会や書道部の巨大作品展示や駅構内放送への参加など、未来を担う若い世代がさまざまな場所で1周年の場を彩ります。

まち全体が一つになってお祝いする特別なひととき、子どもたちののびやかな表現と温かな地域交流を、ぜひお楽しみください。

１.渋谷教育学園幕張高等学校 吹奏楽部による演奏会

参考：コンサート開催時の様子

【開催日時】 3月22日（日）11:30～12:00 ※雨天中止

【会 場】 海浜幕張駅（中央改札側）南口広場

２.千葉県立幕張総合高等学校 放送部による駅構内放送

【期 間】 3月15日（日）～29日（日）

【場 所】 海浜幕張駅（中央改札、公園改札）

３.改札内イベント

【期 間】 3月15日（日）より順次開催

＜公園改札内＞

・渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 鉄道研究部による写真展示

・保育園・幼児園のぬりえ展示

＜中央改札内＞

・千葉県立幕張総合高等学校 書道部による巨大作品展示

■ワイズちゃん＆駅長犬が遊びにやってくる！

【開催日時】 3月22日（日）

１.10:30～11:00 海浜幕張駅 公園改札外コンコース

２.11:30～12:00 海浜幕張駅 中央改札外 南口広場

■房の駅 味噌づくり体験（事前予約制）

「房の駅」が主催する「味噌づくり体験」を開催します。お米、大豆にこだわり、お味噌の味が違うと大好評をいただいています。

【開催日時】 3月22日(日) 13:00～（所要時間：約1時間）

【会 場】 ペリエ海浜幕張 PARK SIDE1会議室

【参加費】 5,000円（税込）

※人数に限りがあります

【申込先】（事前予約フォーム） https://fusanoeki.fusa.co.jp/miso/miso-makuhari/

参考：ペリエ海浜幕張 位置図

※3月13日時点の情報です

※掲載している画像はイメージです

【会社概要】

会社名：株式会社千葉ステーションビル

所在地：千葉市中央区新千葉一丁目7番2号 ペリエ＋plus ビル

設立：1961年8月1日

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

事業内容：「PERIE（ペリエ）」をはじめとする商業施設や、オンラインストアの運営・管理、および駅業務を受託（幕張豊砂駅、海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅）

ホームページ（URL）：https://www.perie.co.jp

【ペリエ海浜幕張】

駅ビル「PERIE（ペリエ）」と一体で運営する駅を「ペリエステーション」と称し、その魅力を高めるとともに、駅を中心とした魅力あるまちづくりを推進し、沿線地域住民のみなさまの心豊かなくらしづくりに貢献いたします。

所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-110

ホームページ（URL）：https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/