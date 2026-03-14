『ガールズ＆パンツァー 最終章』日常での普段使いができる、ゼロから新しく型を起こした二層式大容量の高機能自立収納鞄『ガルパンバックパック』2026年冬発売!!【AnotherAngle】

株式会社クリアブルーガールズ＆パンツァー 最終章 バックパック

2026年でTVアニメ放送から14年となり、最新話の上映が待ち望まれている大人気アニメ『ガールズ＆パンツァー 最終章』の世界観を具現化した、日常での普段使いができるガルパンアパレルシリーズを、“二次元のキャラクターをもっと身近に感じる”ことをコンセプトにハイクオリティなキャラクターグッズを手掛けている「AnotherAngle」と、二次元コンテンツの企画・製作・監修等を行っている「モエーション株式会社」がタッグを組み、これまで長袖シャツ・半袖シャツ・手袋・ブルゾン・ボディバッグ・3WAYバッグ・トートバッグ・ミリタリージャケット等を定期的にリリースして参りましたが、お陰様でキャラクターアパレルとしては異例とも言えるシリーズ累計3万点以上を販売している大ヒット商品となっております。

このようにご好評をいただいているAnotherAngleガルパンアパレルシリーズでございますが、ガルパンファンの皆様にもっと愉しんで、そして、いつも身に着けていただきたいと思い、今冬の新アイテムとして高機能自立収納鞄『ガールズ＆パンツァー 最終章 バックパック』全10種を2026年冬に発売することに決定いたしました。

【予約受注期間】2026年6月14日(日)までの完全受注生産!!

■『ガールズ＆パンツァー 最終章 バックパック』紹介

『ガールズ＆パンツァー 最終章 バックパック』は、ガルパンアパレルシリーズのコンセプトである

“日常で違和感なく使用できる”ことを継承しつつ、普段使いしやすいデザイン性とファンの方ならガルパンのアイテムだと一目で分かるシルエットバランスの両立にこだわって仕上げた収納性抜群のバックパックです。

劇中のイメージを活かしながらも、実生活での使いやすさを追求したディテールを随所に盛り込んでいます。

『ガールズ＆パンツァー 最終章 バックパック』全10種

バックパック本体は一般的に多い既製ボディの流用ではなくゼロから新しく型を起こした完全オリジナルとなり、ボックス構造により自立可能で、底面には直置きがしやすい底鋲を配置しています。

メインコンパートメントは22Lで、一泊二日ほどの旅行にも対応できる安心のサイズ感となり、内部にはノートPC・タブレットを収納できるクッション付きポケットや、小物類を整理しやすい複数のポケットとペン差しに加え、荷物を二層に分けられる折り畳み式の仕切りも搭載していますので、大きいバッグにありがちな“中で荷物が散乱する”という問題も起こりません。

背負った状態のイメージ手に持った状態のイメージ

さらにWファスナー仕様の開口部は大きく開き、両サイドからも内部にアクセスできますので、底にある荷物の出し入れもスムーズ。

フロントには書類などを入れられるファスナーポケット、側面にはペットボトルやスマホが入るメッシュポケットと小物ポケットを設けているなど抜群の収納力を実現している、まさに機能性と実用性を突き詰めた高機能自立収納鞄となっています。

Wファスナー仕様の開口部は大きく開きます折り畳み式の二層仕切り部分は両サイドからもアクセス可能書類などを入れられるフロントのファスナーポケット×2底面には直置きがしやすい底鋲を配置

もちろん、各高校すべてのバックパックは権利元・バンダイナムコフィルムワークス様の完全監修。

高精細に仕上げた校章ワッペン、各高校カラーに合わせたフロント下段ポケットのファスナー、右肩ベルトのDカン、ショルダーベルト左右のリフレクターと余ったベルトをまとめるストッパー、背面のスーツケース固定ベルト、高い通気性とクッション性に優れたメッシュ背当てパッドなど、今回も納得ゆくまで作り込んだAnotherAngleが手掛けるアイテムだからこその“細部に渡る圧倒的こだわり”も健在ですので、『ガールズ＆パンツァー』の世界観を日常の中で存分に堪能できることでしょう。

ペットボトルも入れられるメッシュポケットあると便利なDカンとスーツケース固定ベルト内部のポケット×3とペン差し×1これだけの荷物を収納可能

商品発送時期は2026年11月上旬頃と、今年の「大洗あんこう祭」に間に合うよう製造の調整を行っていますので、お祭り当日は是非ともこの『ガールズ＆パンツァー最終章 バックパック』を背負って、他のガルパンファンにさり気なくアピールされながら、あんこう祭と大洗の町をお楽しみいただきたいと思っています。

■商品ラインナップ紹介

■共通商品仕様

TYPE：大洗女子学園(前面)TYPE：大洗女子学園(左側面)TYPE：大洗女子学園(右側面)TYPE：大洗女子学園(背面)TYPE：大洗女子学園(左側面開口部)TYPE：大洗女子学園(右側面開口部)TYPE：聖グロリアーナ女学院TYPE：サンダース大付属TYPE：アンツィオ高校TYPE：プラウダ高校TYPE：黒森峰女学園TYPE：知波単学園TYPE：継続高校TYPE：大学選抜TYPE：BC自由学園

【素材】ポリエステル100%

【サイズ】横31cm×縦48cm×マチ15cm

【容量】22L

【外部仕様】

・前面：ファスナーポケット×2

・背面：スーツケース固定ベルト×1

・右側面：小物収納ポケット×1

・左側面：小物収納メッシュポケット×1

・Dカン(右ベルト)×1

・ベルトストッパー×2

・リフレクター(ショルダーベルト)×2

【内部仕様】

・ノートPC収納ポケット×1

・小物収納ポケット(大)×1

・小物収納ポケット(中)×2

・ペン差し×1

・折り畳み二層仕切り付き

■共通商品情報

・ブランド名：AnotherAngle

・発売日：2026年10月下旬～11月上旬頃お届け予定

・予約受注期間：6月14日(日)までの完全受注生産

・価格：18,000円(税抜)/19,800円(税込)

・AA公式通販URL：https://another-angle.stores.jp/

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の素材や仕様等は予告なく変更となる場合がございます。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

■AnotherAngleとは？

AnotherAngleは、

“二次元のキャラクターをもっと身近に感じる”ことをコンセプトに、生地・縫製等にとことんまでこだわり既存のキャラクターアパレルとは一線を画した高い品質と、日常での普段使いができるデザインを目指した、キャラクターグッズの実用性を追求しているブランドです。

■本商品に関する詳しい情報や追加情報は公式サイト、及び下記Xをご確認ください。

▼X(旧Twitter)

AnotherAngle公式X(＠AA_AnotherAngle)

▼公式サイト

https://www.a-angle.net/

https://another-angle.stores.jp/