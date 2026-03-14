ABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」、歌舞伎俳優・坂東彌十郎が2週連続ゲスト出演！七之助の最大のピンチを救ってくれた恩人！？

朝日放送ラジオ株式会社

歌舞伎俳優・中村七之助がパーソナリティを務めるABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」に、歌舞伎俳優・坂東彌十郎が、2週に渡り、ゲスト出演します。1週目の放送は、ABCラジオでの放送時間は、3月14日（土）の23時から。

「Sky presents中村七之助のラジのすけ」は歌舞伎についての話に限らず、普段聞くことのできないようなプライベート、交友関係、趣味に至るまで中村七之助がホンネで語る番組です。2021年4月に放送開始。アシスタントを務めるのは稲村亜美。

今回、歌舞伎俳優・坂東彌十郎がゲスト出演します。中村屋とは縁が深く、七之助のことを生まれたときから知っているという彌十郎。近年は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」やTBS日曜劇場「VIVANT」に出演するなど、活躍の場を広げています。

1週目は歌舞伎や映像作品について、2週目は彌十郎が計25回訪れたというスイスの魅力をたっぷり伺います。

七之助がかつて“大ピンチ”を救ってもらったことを告白するも、彌十郎は覚えていない…！？

また、番組放送終了後にはSky株式会社のホームページにて聴き逃し配信を行っています。

「Sky presents 中村七之助のラジのすけ」は、全国８局ネットで放送中です。

各局の放送時間はこちらをご覧ください。

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