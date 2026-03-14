『顔だけじゃ好きになりません』より、ミストグラフが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『顔だけじゃ好きになりません』とは、少女まんが誌「花とゆめ」にて連載中の安斎かりん先生によるコミック。整った顔をこよなく愛するオタク女子・才南と、学校一顔が良い青髪男子・奏人によるラブコメディで、累計発行部数は250万部を超え、2025年3月には実写映画化もされた大人気作品です。

本作より新商品が登場します。

描き下ろしイラストを使用した、安斎かりん先生直筆サイン入りのミストグラフが発売決定！ミストグラフとは特殊な印刷技法で再現した、まるで原画そのもののような至高の逸品！手元に置きたくなる特別な一枚です。

こちらの商品の受注期間は2026年3月14日～4月12日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g05658-03650-00001/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ミストグラフ

【価格】

22,000円（税込）

【サイズ】

イラスト：A4サイズ

【受注期間】

2026年3月14日～2026年4月12日

【発売日】

2026年7月24日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)安斎かりん/白泉社

■安斎かりん先生X公式アカウント：https://x.com/anzaikarin_info

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。