謎を解くのはアナタだ！帰ってきた参加型本格ミステリーコンテンツ【全員探偵プロジェクト 大須商店街殺人事件】

テレビ愛知株式会社

「このミステリーを解くのはアナタだ！」 視聴者参加型の本格ミステリーがテレビ愛知に帰ってきた！

当時、Twitter（現X）で全国トレンド4位に入った「テレビ愛知社長殺人事件」から4年・・・テレビ愛知に参加型本格ミステリーコンテンツが帰ってきた！3月21日（土）午後2時30分から、『全員探偵プロジェクト 大須商店街殺人事件』を地上波テレビ生放送・同時生配信します。再び強力タッグを組んだのは、ミステリーイベントを数多く手掛けるE-Pin企画（https://epin.co.jp/company/）。さらに！続編をリアルイベントでお届けするなどパワーアップ！

今回、事件が起きたのは名古屋市中区の大須商店街。『みんなの探偵局』の芝大輔局長（モグライダー芝大輔）や愛知太郎刑事、そしてスタジオの探偵たちとともに、事件の真相にたどり着け！視聴者は探偵となり、放送中に展開される映像やイベントで得た数々の証拠や証言を基に、地上波・WEBのそれぞれのメディアで、推理に参加！

■ストーリー

大須商店街のはずれの空き地で、有名商店街レポーターが変わり果てた姿で見つかった。首にはビニールひもが巻かれたまま。傍らには古いキーホルダーが落ちていた。警察は容疑者を4人に絞り込んだものの、犯人特定の決め手に欠き数日が経過。【みんなの探偵局】に調査協力を要請した。アナタは【みんなの探偵局】の探偵となり、生放送中に提示される数々の証拠や証言を基に、事件を解明することができるか！？ ※物語は全てフィクションです。

■キャスト

みんなの探偵局 芝大輔局長役／芝大輔（モグライダー）

名古屋・大須に拠点を置く「みんなの探偵局」局長。

刑事ドラマにあこがれ、探偵に挑戦。愛知刑事とは同学年。

愛知太郎刑事役／メイビ

愛知県警大須署刑事。

先輩刑事とテレビ愛知社長殺人事件を解決。

情報処理能力はピカイチ。

■視聴者の皆さんと一緒にスタジオの探偵も謎解きに挑戦！

ともしげ（モグライダー） 大前りょうすけ

町田こーすけ 坂本遥奈

■楽しみ方

・『全員探偵プロジェクト 大須商店街殺人事件』は、「地上波テレビ生放送」または「LocipoとYouTubeの同時生配信」で楽しめます。

・生放送・同時生配信中、X（旧Twitter）に気付いたことや自分の見立てを「＃探プロ」をつけて投稿すると、出演者やほかの視聴者と情報交換することができます。一部の投稿は画面上にも表示されます。

・番組終盤にホームページ上に現れる「調査報告書（WEBフォーム）」に挑戦して楽しむこともできます。

★詳しくは、番組公式サイトをご確認ください https://tv-aichi.co.jp/tan_pro/

■コンテンツ概要

【タイトル】 全員探偵プロジェクト 大須商店街殺人事件

【地上波放送日時】 2026年3月21日（土） 午後2時30分～3時30分

【同時配信】 テレビ愛知公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@tvaichi10ch

Locipo https://locipo.jp/live/regular

※見逃し配信あり

【放送局】 テレビ愛知ローカル

【出演】 芝大輔（モグライダー）／メイビ 鬘谷光平 水野恭輔 金山祐大 間瀬英正 市野倖大 しなこ／ともしげ（モグライダー） 大前りょうすけ 町田こーすけ 坂本遥奈

【制作著作】 テレビ愛知

【番組ホームページ】https://tv-aichi.co.jp/tan_pro/

【番組X】https://x.com/TVA_satsujin