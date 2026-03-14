東京の中心で過ごす洗練されたスタイリッシュな空間♪エスペリアイン日本橋箱崎《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得♪
エスペリアイン日本橋箱崎
《スカイパックツアーズ公式サイト》
https://www.skypaktours.co.jp/
《ダイナミックパッケージ・たす旅》
https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp
スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』にて好立地で人気のホテル『エスペリアイン日本橋箱崎』の販売を開始しました。
【エスペリアイン日本橋箱崎】
おススメポイント
１.人気のロケーション
羽田空港からは直通バスでアクセス抜群！水天宮前駅から徒歩5分の便利な立地！
２.モダンで洗練された空間の客室
全室シモンズ製のベッドで快適にお過ごしいただけます。シングルからユニバーサルルームまで様々なタイプのお部屋をご用意し、お客様をおもてなしいたします。
３.洋食を中心としたこだわりのビュッフェ
バリエーション豊かなメニューをご提供するこだわりのビュッフェです。
野菜や焼きたてのパン、シェフ特製の料理をお楽しみいただけます。
季節ごとに変わる3種のスープで、季節の味を堪能♪
【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】
『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。
『たす旅』
外観
エントランス
ロビー
シングル
ダブル
ハリウッドツイン
スカイマーク１
スカイマーク２
スカイマーク３
【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」早割タイムセールを開催中。8月～10月出発の航空券＋宿泊がセール価格。お盆や連休も対象です。
『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。
たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp
【キャンペーン概要】
・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)
・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着
・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き
【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）。
『たす旅』の特徴
・スカイマーク公式ページ掲載
・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。
・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。
・出発前日の16：59まで申し込み可能。
・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。
・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。
早割タイムセール
スカイパックツアーズ株式会社 東京本社
TEL:03-5821-8551