『モンスターハンターNow』×キンコーズ 会場装飾とノベルティでファン体験を強化 ～スピード設営とパーソナライズ提供を～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、2026年1月9日～11日に東京ビッグサイトで開催された「eスポーツフェスタ」内、『モンスターハンターNow』（以下、『モンハンNow』）公式オフライン交流会 in 東京eスポーツフェスタ2026に協業パートナーとして参加しました。当日は約300名のファンが参加し、キンコーズは会場装飾とノベルティ制作を担当。軽量素材による即設営・撤去可能な装飾や、ゲーム内のキャラクターの情報を反映したギルドカードのオンデマンド印刷を提供し、オフラインイベントならではの体験を提供しました。

ゲームイベント市場で求められる“体験価値”

ゲーム／eスポーツ領域では、国内でもオフラインの催事が多様化し、ファンが作品の世界観を体感する機会が広がっています。ゲームメーカーにとって、こうした場はブランドへの愛着をさらに育む大切なタッチポイントです。イベント当日を円滑に進めるためには、来場動線や運営フローに合わせた演出・装飾の設計が求められます。キンコーズは、オンデマンドと空間演出を組み合わせ、現場に寄り添うかたちで体験価値の最大化を目指しました。

今回の『モンハンNow』オフライン交流会では、軽量素材を用いた装飾でスピーディな設営・撤去を実現し、限られたスペースでも一体感を演出しました。さらに、ノベルティとして配布したプレイヤー情報を反映したギルドカード付きパスケースには、一人ひとりにパーソナライズされた内容が印刷され、世界に一つだけのノベルティを配布しました。

『モンハンNow』公式オフライン交流会で実現した3つのポイント

- バリアブル印刷によるギルドカード、パスケースの提供ゲーム内のキャラクター情報を反映したギルドカードをオンデマンド印刷で制作。イベント限定のアクリル製のパスケースに入れ、ファンに特別感を提供しました。- 軽量素材でスピード設営・撤去イベントスペースの交代利用という制約を踏まえ、軽量かつ耐久性のある素材を採用。工具不要の構造で、イベント終了後も即撤去が可能。- 椅子装飾で一体感とノベルティ価値を両立椅子カバーを装飾として活用し、限られたスペースでも世界観を演出。さらに、参加者が持ち帰れる仕様で撤去工数を削減しました。イベントレポート

当日は約300名のファンが来場し、『モンハンNow』を通じて活発な交流が生まれました。配布したギルドカード入りパスケースや椅子装飾などのノベルティはアンケートで非常に高い評価を集め、多くの参加者から好意的な声が寄せられました。

「自分のID入りパスに感動した」「限定ノベルティが嬉しい」「アバター入りカードケースは最高の思い出」など、パーソナライズ要素を喜ぶコメントが多数寄せられており、特典がイベントの特別感を大きく引き上げたことが伺えます。

SNSキャンペーン

キンコーズ公式Xにて、イベント限定で配布されたノベルティを抽選でプレゼントするキャンペーンを実施します。

応募期間：2026年3月14日（土）～3月16日（月）

プレゼント内容：ギルドカード付きパスケース、イベント限定デザイン椅子カバー（各10名様）

応募方法：１.キンコーズ公式X（@kinkos_jp_cp）をフォロー ２.本投稿をリポスト

応募先URL：https://x.com/kinkos_jp_cp

※ゲーム内情報を使用するため、『モンハンNow』アプリ内・ギルドカードのスクリーンショットが必要になります。

『モンスターハンター Now』とは

Nianticが提供する『モンスターハンターNow』は、世界中で人気の高いカプコンの「モンスターハンター」を現実世界で体験できるスマートフォン向けアプリです。プレイヤーはハンターとなり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩る冒険に出発します。片手でできる簡単な操作ながらモンスターハンターならではのアクション性とモンスターとの緊張感のある駆け引きを、「モンスターハンター」シリーズに初めて触れる方はもちろん、長年のファンの方でもお楽しみいただけます。

▼公式ホームページ (外部リンク)

https://monsterhunternow.com/ja

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社 広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更（生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など）されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。

(C)2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C)CAPCOM