人気ホエイプロテイン（WPC）シリーズより甘く濃厚な新フレーバー登場！WPC「ホワイトチョコレート」発売│Naturecan Fitness

Naturecan株式会社

Naturecan株式会社（本社：東京都）は、Naturecan Fitness（ネイチャーカンフィットネス）より、新フレーバー「ホエイプロテイン（WPC）ホワイトチョコレート」を発売いたしました。

本商品は、北海道産の全粉乳を使用し濃厚でミルキーなホワイトチョコレートの味わい。プロテインとは思えない、まるでスイーツのような贅沢な飲み心地を楽しめます。

トレーニング後はもちろん、忙しい朝や間食など、さまざまなシーンで手軽にたんぱく質を補給できるよう設計されています。

甘さとコクのバランスにこだわり、飲みやすさを追求。プロテイン初心者から日常的に摂取している方まで、毎日続けやすい味わいに仕上げました。

プロテインとは思えない、まるで高級スイーツのような満足感

ご購入はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/wpc-white-chocolate

■商品特徴

- ホワイトデー限定3000個販売！- 1食分あたり約21gの高たんはく質を配合- 北海道産全粉乳使用のクリーミーな味わい- 人工甘味料不使用

■商品概要

商品名：ホエイプロテイン（WPC）ホワイトチョコレート

販売価格：5,800円（税込）

内容量：640g（20食分）

摂取目安：1食24g（付属スプーン1杯）

■栄養成分：（1食（24g）当たり）

エネルギー：126.72kcal

たんぱく質：21.89g

脂質：1.73g

炭水化物：5.92g

食塩相当量：0.159g

■原材料名：

ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、乳等を主要原料とする食品(全粉乳、加糖練乳、脱脂粉乳、砂糖、乳糖、デキストリン、ぶどう糖)、クリーミングパウダー、脱脂粉乳/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳化剤、微粒酸化ケイ素、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)

公式サイトでは最大24％OFF”プロテインSALE”を開催中！

ご購入はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/wpc-white-chocolate

新商品発売を記念し、Naturecan Fitness公式サイトでは「プロテインSALE」（最大70％OFF！） を開催いたします。

■概要

- 開催期間：3月14日～3月18日- 3月14日～16日の3日間は5,000円以上ご購入で送料無料

新フレーバーのホワイトチョコレートをはじめ、人気プロテインをお得に購入できる期間限定キャンペーンをお見逃しなく！

Naturecan Fitnessについて

公式サイトはこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/

Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。

プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。

Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。

忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。

あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

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