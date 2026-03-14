「イノバス八事紅葉園」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年3月14日（土）より新築分譲マンション「イノバス八事紅葉園」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。





※画像はイメージです







株式会社オープンハウスグループ「イノバス八事紅葉園」

「イノバス八事紅葉園」は、地下鉄名城線と鶴舞線が利用できる「八事」駅から徒歩7分の立地に誕生します。「八事」駅は、名古屋市内を巡る市内環状線に加えて豊田市方面への直通アクセスも叶えられる利便性の高い複合駅です。

気品と洗練された文化が息づく八事の中でも、山手グリーンロード沿いは、緑豊かな街路樹が連なる美しい景観から都市景観形成地区に指定されています。華やぎと賑わいに満ちた、上質な住環境です。

また、日々の暮らしを彩る「イオン八事ショッピングセンター」（60店以上の専門店が集積）へは徒歩5分。また、市立の小学校と中学校が徒歩圏内にあり、他にも高校や大学を含む様々な教育機関が充実している点も魅力です。

ワンフロア2邸のみの設計で、全邸が角住戸という高い独立性を実現。さらに、独立性を高めた「デュアルエレベーター」を採用しています。エレベーターに2方向・2つの扉を設け、居住フロアに着床後、自邸側の扉のみが開閉する仕組みです。対面側の居住者が乗っている際は自邸側は開かず、プライバシーがしっかりと守られる設計となっています。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/nagoya/yagoto_koyoen/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/920_1_e87eb261a591c892e5d7ca8c5cdec441.jpg?v=202603140151 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。

INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業