【絶賛受付中！】進藤あまね Birthdayイベント「あまねすと過ごす22 （にゃんにゃん）な1年。」アニメイト先行実施のお知らせ

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、所属声優・進藤あまねの22歳の誕生日を記念したバースデーイベント『進藤あまね Birthdayイベント「あまねすと過ごす22 （にゃんにゃん）な1年。」』を、2026年4月18日(土)にアニメイトシアター（東京・池袋）にて開催いたします。

現在、チケット販売サイト「アニメイトチケット」にて、どなたでもお申し込みいただける「アニメイト先行（抽選）」を絶賛実施中です。

4月18日(土)開催！1部はゲストに来栖りんさんを迎えたバースデーイベント、2部はミニライブ＆お渡し会の豪華2部構成！

■イベントの見どころ

22歳という節目をファンと共に祝う本イベントは、進藤あまねの魅力が詰まった2部構成でお届けします。

- 【第1部】進藤あまね Birthdayイベントゲストに来栖りんさんを迎え、仲の良い二人だからこそ飛び出すトークや、22歳のバースデーならではの22にちなんだ特別企画を予定。- 【第2部】ファンミーティング＆ミニライブ＆お渡し会トーク＆ミニライブに加え、進藤あまね本人が「オリジナルブロマイド」を直接手渡しする「お渡し会」を実施いたします。

■アニメイト先行 受付情報

受付締切：2026年3月17日(火) 23:59まで

チケット料金：FC会員チケット 6,930円（税込）、一般チケット 7,530円（税込）

お申し込みURL：https://animate-ticket.com/events/94

開催概要

■公演名

進藤あまね Birthdayイベント「あまねすと過ごす22 （にゃんにゃん）な1年。」

■日程

2026年4月18日(土)

【第1部】13:45開場 / 14:30開演

【第2部】16:45開場 / 17:30開演

■会場

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

■出演

進藤あまね

ゲスト（第1部）：来栖りん

【進藤あまね プロフィール】

4月20日生まれ。愛知県出身。声優事務所「響」所属。

主な出演作：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』桂城 泉役、『BanG Dream!』倉田ましろ役、『カードファイト!! ヴァンガード』大倉メグミ役など。

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