柏木由紀 オーケストラコンサート「SHORT CAKE」開催決定

株式会社タクティカート

株式会社タクティカート（本社：東京都、代表取締役：稲垣悠一郎）は、2026年5月13日（水）、東京芸術劇場コンサートホールにて「柏木由紀 オーケストラコンサート『SHORT CAKE』」を開催いたします。

AKB48のメンバーとして長年トップアイドルとして活躍し、現在はソロアーティストとしても独自の存在感を放つ柏木由紀。本公演では、フルオーケストラによる豪華なサウンドとともに、これまでの楽曲や特別アレンジされた楽曲を披露する特別なステージをお届けします。

指揮には、数多くのポップス×オーケストラ公演でも高い評価を得る佐々木新平を迎え、演奏はJapan Pops Orchestra（タクティカートオーケストラ）が担当。ポップスとクラシックの融合による新たな音楽体験を創り出します。タクティカートオーケストラはこれまで、アニメ、ゲーム、ポップスなど様々なコンテンツ（IP）とクラシック音楽を融合させたコンサートを数多く制作してきました。本公演もその新たな挑戦として、ポップスとオーケストラの魅力を最大限に引き出したステージをお届けします。

また、本公演にはゲストとして村山彩希の出演も決定。

村山 彩希/ Yuiri Murayama

1997年6月15日生まれ。神奈川県出身。

2011年に行われたAKB48第13期生オーディションに合格し、AKB48のメンバーとして活動開始。劇場公演への出演回数歴代最多を誇り、“シアターの女神"と称された。2025年6月にAKB48を卒業。

グループ卒業後初の主演舞台として、革命ミュージカル『新・幕末純情伝』で沖田総司役を演じ、2026年には、舞台「熱海殺人事件 ラストメッセージ」で水野朋子役を演じるなど、俳優としても高い評価を受ける。

佐々木 新平 / Shimpei Sasaki

秋田県出身。幼少より音楽に目覚め、東京学芸大学を経て桐朋学園大学にて指揮を専攻後、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団を指揮してデビュー。その後ドイツ・ミュンヘンへ留学し、ヨーロッパ各地でさらなる研鑽を積んだ。2015年ブザンソン国際指揮者コンクールでは本選最終の8人に選出されるなど入賞歴多数。これまで国内外の主要楽団に客演。2015-19年東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団アソシエイト・コンダクター。2021年ヤマハ吹奏楽団常任指揮者を経て2024年より名誉指揮者。同年11月東京吹奏楽団正指揮者に就任し、吹奏楽の新しい境地を切り開く俊英としても期待が寄せられている。現在オーケストラを中心に、吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで才能を発揮。そのほか青少年のための芸術鑑賞教室、指導者のための指揮法クリニック、オーケストラによる多彩なレコーディングや映像収録の指揮を務めるなど、多方面に活動の幅を広げている。しなやかな足取りで、ひたむきに遥かなる高みに向かう孤高の指揮者。

Japan Pops Orchestra （タクティカートオーケストラ）

チケットは、柏木由紀ファンクラブ先行抽選が2026年3月14日10:00より受付開始となります。

公演概要

公演名：柏木由紀 オーケストラコンサート「SHORT CAKE」

日時：2026年5月13日（水）開場18:00 / 開演19:00

会場：東京芸術劇場 コンサートホール

出演：柏木由紀 ゲスト：村山彩希

指揮：佐々木新平 管弦楽：Japan Pops Orchestra （タクティカートオーケストラ）(https://www.tacticart-orchestra.com)

チケット料金

VIP席：33,000円 一般席：13,000円 （全席指定・税込）

チケット販売スケジュール

FC先行抽選：2026年3月14日10:00 ～ 3月17日23:59

FC2次先行：2026年3月21日10:00 ～ 3月25日23:59

一般発売：2026年4月1日10:00～

抽選申し込みはこちら(https://kashiwagiyuki-fc.jp)

主催：タクティカート 制作：タクティカート 協力：ワタナベエンターテインメント

お問い合わせ：株式会社タクティカート

Mail：concert@tacticart.co.jp

TEL：050-1792-0075（平日11:00～18:00）