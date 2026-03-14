みちょぱさんがアンバサダーの「Kyumme」の新作コスメと「DAISO×TGC」の新作雑貨を「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にて発表

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年3月14日（土）、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（主催：東京ガールズコレクション実行委員会）」へ出展します。この出展に合わせ、DAISO（ダイソー）と東京ガールズコレクション（以下「TGC」）がコラボした「Kyumme（キュンミー）」の新作コスメと、「DAISO×TGC」の新作雑貨の発売を発表します。全国のDAISO店舗およびダイソーネットストアにて2026年3月14日（土）から順次発売します。今回のDAISOステージにはDAISO公式キャラクターの「だいぞう」が登場します。

■Kyumme

“私をキュンとときめかせる、かわいいコスメ”をコンセプトとする「Kyumme」より、この度新作コスメが発売されます。

今シーズンは「ツヤ感」と「血色感」をテーマに、アクセサリー感覚で楽しめる人気のチェーン付きコスメをはじめ、旬のメイクを叶える豊富なアイテムを揃えました。

キービジュアルでは、池田美優（みちょぱ）さんが、今注目の「グァバメイク」で登場。太陽の下で輝くようなヘルシーなツヤと、じゅわっと滲み出るような血色感を演出し、ジューシーで多幸感あふれる仕上がりとなっています。

また、店頭ではみちょぱさんのメイクを再現できる「メイクレシピ」を掲載したPOPを掲示中。ぜひお近くの店舗でチェックして、旬のグァバメイクに挑戦してみてください。

■商品例

チェーン付き ティンクルアイシャドウパレット（全4種） 200円（税込220円）チェーン付き シャイニーリップグロス（全4種） 300円（税込330円）チェーン付き グラスティントリップグロス（全4種） 300円（税込330円）

■「DAISO×TGC」 Collaboration Products

DAISOとTGCのコラボレーション雑貨から、春夏の装いに映える新作アイテムが登場します。今回のコレクションは、「うるっと、きらっと、透明かわいい」をコンセプトに、春夏らしいクリア素材やキラキラとした輝きを取り入れた、スマートフォン・ガジェット周辺アクセサリーを中心に展開します。本コレクションでは、人気のキラキラキーホルダーやハンドストラップが登場。複数のモチーフを自由に組み合わせることで、自分だけのオリジナルなコーディネートをお楽しみいただけます。デザイン性と使い心地にこだわった、クリアバッグやポーチなど、お気に入りの小物を「魅せる」アイテムもご用意しています。

発売時期：全国のDAISO、ダイソーネットストアで3月14日（土）から順次発売

発売価格：「Kyumme」 各100～500円（税込110～550円）

「DAISO×TGC」雑貨 各100～1,000円（税込110～1,100円）

ダイソーネットストア：

「Kyumme」 https://jp.daisonet.com/pages/tgc_2026_SS

「DAISO×TGC」雑貨 https://jp.daisonet.com/pages/tgc_2026_SS_goods

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます。

■東京ガールズコレクションについて

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイターなどのトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER開催概要

イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

開催日時：2026年3月14日（土）開場12:00、開演14:00、終演21:00（予定）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1-1）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/26ss/

＜生中継＞

放送日時：2026年3月14日（土）13:25～21:30（予定） ※再放送はございません

配信先：ABEMA SPECIAL 1 チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FF3mHY2JEYaDiF

＜再ライブ配信＞

放送日時：2026年3月14日（土）13:55～22:00（予定） ※生中継から30分ディレイ

配信先：LINE VOOM、YouTube、X（旧Twitter）

TGC公式LINE VOOM https://lin.ee/zwGNuua/cpmsg

TGC公式YouTube https://www.youtube.com/user/girlsTV

TGC公式X https://twitter.com/TGCnews

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact