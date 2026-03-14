″もうバンカーで悩まない！″FR-3発売のお知らせ

株式会社フォーティーン

株式会社フォーティーン（本社：群馬県高崎市、代表取締役：桐谷 一郎）は、

FR-3を、2026年4月17日（金）より販売いたします。

本製品はバンカーが苦手、一度入ると何打もかかる…。

そんなゴルファーの悩みを解決するために生まれたウェッジです。

■ヘッド素材 S20C 軟鉄鍛造(超高精度・ミラー鍛造スコアラインフェース)

■仕上げ パールサテン仕上げ ダイヤモンドブラックサテン仕上げ

■シャフト N.S.PRO DS-91w スチールシャフト (WEDGE/96g)

N.S.PRO IS-114W_Ver2 スチールシャフト (WEDGE/125g)

FT-62w_Ver2 カーボンシャフト (WEDGE/65g)

FT-52w_Ver2 カーボンシャフト (WEDGE/55g)

■価格(各シャフトとも)

\30,800/本(税込)

MADE IN JAPAN

スペックについて

PERFORMANCE

新キャニオンソールで

バンカーショットを自信の1 打へ。

フロントはローバウンス効果、

バックはハイバウンス効果。

つまり・・・Wバウンス効果で

とことんソールが滑る。

Wバウンスの新キャニオンソールは

とことんバンカーをやさしくさせる。

新キャニオンソール

ウェッジパフォーマンスの命、ソール。

とくにウェッジワークが苦手に感じていたり、

とにかくシンプルにミスを防ぎたいと感じたり、

ウェッジに“お助け”機能を求めるゴルファーのために

新キャニオンソールを開発しました。

「ローバウンス効果」 (刺せる)、「ハイバウンス効果」(跳ねる)、

2つの要素を融合させた新キャニオンソールは、

ボール手前の砂からヘッドをダフらせていく

バンカーショットにめっぽう強いのです。

砂質を選ばない“滑り感”が癖になる

新キャニオンソール

“つるん”と砂面を滑る新感覚のWバウンス効果

FR-3の新キャニオンソール

フロントソール

強烈なアシストバウンス効果

リーディングエッジを刺していき、

硬い砂でもボールの下ヘソールを潜らせて

バックソール効果をアシスト

バックソール

緩やかになったソールの

受け面によって、

砂面を滑るような

ハイバウンス効果で

ヘッド抜けを強く促す。

とにかくスクエアに構えて

シンプルに打てば

ボールをシンプルに運んでくれる!

ソールの進化でよりバンカーショットが

やさしく成功できる充実感が増した。

中央部の渓谷部が浅めに調整された新キャニオンソールの「FR-3」は、

フロント部からうまくバックソールの面 が緩やかに砂面(芝面)にコンタクトするため、

「DJ-6」よりも明らかな滑り感が加わっています。

圧倒的なソールの寛容性、やさしさはそのままに、ボールの飛び方はソフトになって、

より操作感が増したのが 「FR-3」です。

全てはやさしさでサポートできる

フォーティーンウェッジの信頼機能

安定したヘッド挙動

トップブレードを上方向に、さらにトゥ方向に厚みを持たせた

W逆テーパーブレードはインパクトのヘッド挙動を抑えて、

打点ブレでも安定した距離感へ貢献します。

ピュア鍛造ヘッドのソフトな打感

「TB-3 FORGED」の多面シアターブレードを踏襲し、

(インパクトの振動を抑える) 鍛造ヘッドならではのソフトな打感の1打が

フィーリングを向上させます。

安定したハイスピン性能

FR PROJECT で進化したハイスピンミラー鍛造フェースを採用。

フェースの超平面精度、そしてルールギリギリの溝エッジにレーザーミーリングを加えて、

あらゆるライやウェ ットな状態でも安定したハイスピンショットを放つことができます。

SHAFT

DS-91w

「ちょうど良い振りやすさ」と「クラブとしての使いやすさ」を求めて、

開発した96gのウェッジ専用スチール シャフト。

確実にグリーンをキャッチする定番のウェッジとして、

幅広いゴルファーへの対応を可能としています。

TS-114w Ver2

日本シャフト株式会社との共同開発により、

「ちょうど良い振りやすさ」・「ウェッジとしての使いやすさ」を求めて機能、

フィーリングを追求したウェッジ専用シャフト。

ボールをフェースに乗せ易いフィーリングを追求し ました。

オリジナルカーボンシャフト 『FT-62W』・『FT-52w』

軽量カーボンシャフトが装着されたアイアンセットにベストマッチするウェッジセッティングを求めて開発した 65gのオリジナルカーボンシャフト。

アイアンショットと同様のリズム感で打ち易く、

違和感のないアイアン～ ウェッジセッティングを可能としています。

FT-52wはさらに軽量のシャフト重量55gで、女性も振りやすいシャフトとなっています。

ダイヤモンドブラック仕上げも同時発売

14field 高崎・横浜にて試打ができます。

ぜひご体感ください。

■14Field高崎

■14Field横浜

詳細を見る :https://www.fourteen.jp/fitting/#takasaki

FOURTEEN TUBEでもFR-3について配信中です！

動画はこちら :https://youtu.be/LVq8-1ChORs