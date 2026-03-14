【4月2日(木)19時～渋谷で開催】生成AI活用の“リアル事例”を共有｜現場主役のAI交流会を道玄坂で開催

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年4月2日(木)19:00～Pantheon 砂山執行役員をゲストに迎え、生きたナレッジを交換し業務に直結するヒントが得られるAI交流会を開催すると発表した。

2026年4月2日(木)19:00～渋谷AI交流会/現場の声を交換！明日から使えるAI活用ノウハウをシェアする会

【4月2日(木)19:00~】渋谷AI交流会～現場の声を交換！明日から使えるAI活用ノウハウをシェアする会～ by 砂山 紀隆（Pantheon 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4899951/view

“隣の人のAI活用術”が明日を変える！現場主役の生成AI交流会

生成AIの進化が止まらない2026年春。多くの企業がAI導入を進める一方で、「結局、みんなどう使っているのか分からない」という声も少なくありません。今、求められているのは理論や抽象論ではなく、現場で使われている“生きた活用事例”です。本イベントは参加者全員が主役の実践型交流会で、「経営者がどのように生成AIを経営戦略へ組み込んでいるのか」「マーケターやクリエイターはどのツールをどう使い、どれだけ業務を効率化しているのか」など、プロンプトの工夫や便利ツールの情報まで、明日からすぐに試せるリアルな知見を持ち帰ることができます。マーケター・エンジニア・プロジェクトマネージャー・デザイナー・起業家など、多様な職種が「生成AI」という共通言語でつながり、AI時代のアップデートを加速させます。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月2日(木) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日現地支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4899951/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

Pantheon株式会社 執行役員 砂山 紀隆

Pantheon株式会社 執行役員 砂山 紀隆

大阪市出身、1992年近畿大学法学部法律学科卒業。第一証券株式会社（現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券）に入社後、ノンバンク、不動産、保険など金融業界で幅広い経験を積む。新規事業コンサルティングに従事し、企業の事業拡大に向けた新規事業の立案・推進を支援。あわせて企業価値向上を目的に、各社・各部門の業務フロー自動化を提案を行い、現在に至る。

DXコンサル事業、AI研修事業、情報セキュリティ事業に携わっています。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/