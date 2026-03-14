名湯の恵みとCICAが織りなす至福の1枚。湯上がり肌を呼び覚ます「鹿の湯源泉フェイスマスク」新登場

株式会社ホテル鹿の湯

1897年（明治30年）開業、定山渓で現在も営業を続ける宿として最も古い歴史を持つ「定山渓 鹿の湯」（所在地：北海道札幌市、代表取締役：金川 浩幸）は、自慢の源泉成分と肌荒れを防ぐ成分として支持される「CICA（ツボクサエキス）」を配合した、「定山渓鹿の湯フェイスパック」を2026年3月14日より販売開始いたします。

■時を超えて共鳴する「シカ」の癒やし

その昔、傷ついた鹿が温泉で傷を癒していたことから名付けられたと伝えられる「鹿の湯」。129年にわたり、豊かな塩分を含み、身体を芯から温め潤いを守る「熱の湯」として親しまれてきたこの名湯の力を、ご自宅でも手軽に体感していただきたいという想いから本プロジェクトは始動しました。

そこで注目したのが、現代のスキンケアにおいて肌の保護・整肌の象徴となっている「CICA（シカ）」成分です。名前の由来である「鹿（シカ）」がつなぐ運命的な出会いにより、歴史ある源泉の力と最新のスキンケアが融合。ナトリウム塩化物泉特有の「潤いを閉じ込める力」を活かした、新たな湯治体験をお届けします。

■商品の3つの特徴：名湯の潤いを「閉じ込める」贅沢

1. 定山渓「鹿の湯」源泉による保湿バリア

塩分が肌表面に薄い膜を作ることで、水分の蒸発を防ぐナトリウム塩化物泉。その源泉成分を配合することで、湯上がりのしっとりとした保湿感が持続する、乾燥に負けない肌へと導きます。

2. 守りと整えの「Wシカ（鹿×CICA）」処方

伝統の「鹿の湯」成分に加え、ツボクサエキス（CICA）を配合。温泉の温もりを感じるような潤いを与えながら、日々の乾燥や刺激でデリケートになった肌をやさしく整え、健やかな状態へと導きます。

3. 旅の余韻を日常に。自宅で叶う「10分間の湯治体験」

美容液をたっぷり含んだ高密着シートを採用。先に発売した「鹿の湯オリジナルお香」とともに使用することで、香りと潤いに包まれ、まるで定山渓の静寂の中にいるような至福のリラックスタイムを演出します。

■商品概要- 商品名：定山渓「鹿の湯」フェイスパック- 価 格：1枚 450円（税込）- 発売日：2026年3月14日（土）- 販売場所：定山渓 鹿の湯 1階売店（営業時間 7:30～10:00／16:30～21:00）鹿の湯公式オンラインショップ(https://inquiry.talkappi.com/?f=shikanoyu&id=6fa78881f860f7c7) URL：https://inquiry.talkappi.com/?f=shikanoyu&id=6fa78881f860f7c7(https://inquiry.talkappi.com/?f=shikanoyu&id=6fa78881f860f7c7)■歴史を繋ぎ、日常を彩る

「定山渓 鹿の湯」は、明治30年の開業より129年にわたり、この地で多くのお客様をお迎えしてまいりました。私たちの使命は、宿泊の場を提供することに限らず、お客様一人ひとりの豊かな生活、そして人生そのものに貢献することであると考えています。

旅のひとときで得た癒やしを、日常のひと時にも持ち帰っていただきたい。フェイスマスクやお香は、その想いを形にしたものです。今後も「定山渓の記憶を日常の豊かさへ」をテーマに、名湯の歴史を次世代へと繋ぎながら、皆様の日々の暮らしを彩るライフスタイル製品を展開してまいります。

■定山渓鹿の湯について

札幌市中心部より車で約50分。国立公園の山々と豊平川を望むことができる、定山渓随一の老舗旅館。定山渓で唯一固有の名を持つ「名湯」を堪能できる大浴場には、男女で異なる形状のサウナと天然水の水風呂を完備し、さながら現代の湯治宿を思わせる滞在を提供しています。

- 所在地：〒061-2303 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32- 公式サイト：https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu/- 運営企業：株式会社ホテル鹿の湯