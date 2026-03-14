石川県加賀市「吉祥やまなか」2026年4月 New！【マインドフルネス・リトリート】 湯に癒やされ、空にほどける旅。

心と体を整える、ウェルビーイングな旅へ

株式会社H.P.D.コーポレーション石川県加賀市「吉祥やまなか」天空のヨガイメージ

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿、吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)（石川県加賀市 総支配人:村井博）は、慌ただしい日常から離れ心と体を整えるお手伝いをする、さまざまな無料の新しいおもてなし【マインドフルネス・リトリート】を、2026年4月1日よりご用意いたします。

松尾芭蕉も愛した歴史ある「山中温泉」

石川県加賀市「吉祥やまなか」

旅館のある山中温泉は開湯1300年、豊かな自然と伝統文化が残る渓谷の温泉地です。

石川県加賀市「吉祥やまなか」

一日の始まりに鶴仙渓と街並みを見晴らす屋上で行うヨガ、北陸最大級の「吉祥スパ」で体の芯からあたたまる陶板浴、加賀伝統の手書き染めで設えた浴衣をまとって温泉街散策など、思い思いのウェルビーイングな時間をお過ごしください。

空にほどける、特別なひととき。

美しい山中温泉の街並みと鶴仙渓を眺められる屋上に新設したウッドデッキで朝の天空ヨガ、夜にはルーフトップ星空観察をお楽しみいただけます。

加賀の歴史と文化にふれる

石川県加賀市「吉祥やまなか」星空観察イメージ

また、季節の和菓子とお抹茶を点てお迎えする「吉祥一服」、伝統工芸みずひき体験など、加賀の歴史ある文化にふれるおもてなしも。

川のせせらぎと、スイーツと

石川県加賀市「吉祥やまなか」みずひき体験イメージ石川県加賀市「吉祥やまなか」吉祥一服イメージ

さらに、鶴仙渓の川床スイーツや野菜ソムリエが作るフレッシュな野菜ジュースが楽しめるお得なチケットセットも登場します。

鶴仙渓「川床」イメージ

開業よりご好評をいただくシェフが目の前で焼き上げる加賀パンケーキのアフタヌーンティー、夕方のハッピーアワー、伝統芸能・山中節の夕べ、男女ともに揃う豊富な色浴衣など、ご滞在に華を添える無料のおもてなしも引き続きご提供いたします。

石川県加賀市「吉祥やまなか」加賀パンケーキのアフタヌーンティーイメージ

館内は加賀五彩が華やかなロビーラウンジなど、意匠を凝らした加賀の伝統美を感じさせる空間。俳聖芭蕉が愛したまろやかな湯と、美しい自然と文化が息づく温泉地で、心身ともにリフレッシュする旅はいかがですか。

石川県加賀市「吉祥やまなか」

※プログラムは内容が変更になる場合がございます

※開催日時・予約方法

https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf

■ 新おもてなし2026年4月スタート！心と体を整える【マインドフルネス・リトリート】（無料）

・天空のヨガ（土・日・月曜 7:00～7:40）※先着10名

・星空観察（不定期開催 21:30～22:30）

・吉祥スパ「陶板浴」（9:00～14:00）

・伝統工芸みずひき体験（水・金・日曜 16:00～ 約30分間） ※先着5名

・吉祥一服（金・土・日曜 14:00～16:00）お抹茶と和菓子

・加賀染め浴衣そぞろ歩き（金・土・日曜 14:00～18:00）

◎ご宿泊時のおもてなしとして上記を無料でご案内【要予約】詳細は下記参照

新おもてなし詳細 :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf

◆鶴仙渓ウォーキング（おすすめ 6:00～17:00）

【A】1,700円

鶴仙渓「川床」スイーツ券＋加賀依緑園 入館券＋なかまさ野菜ジュース券

【B】1,200円

鶴仙渓「川床」スイーツ券＋なかまさ 野菜ジュース券

・那谷寺たんぼう（9:15～16:00）大人1,000円、小学生300円、幼児無料

新おもてなし誕生。

北陸随一の渓谷美“鶴仙渓”と芭蕉が愛した山中温泉を見晴らすルーフトップデッキで朝ヨガや星空観察、陶板浴、加賀みずひき作り、吉祥一服、加賀染め浴衣で街歩きをお愉しみください。

石川県加賀市「吉祥やまなか」加賀染め浴衣そぞろ歩きイメージ

山中温泉は、名勝「鶴仙渓」遊歩道1.3kmの美しい渓流沿いに、マイナスイオンを浴びながら森林浴ウォーキングや川床が楽しめます。

「鶴仙渓」川床イメージ

また、総湯を中心に九谷焼や山中漆器、地酒屋さんが軒を連ねるメインストリート「ゆげ街道」のそぞろ歩きが人気です。当館の屋上は、その全体を眺めることができる最高のロケーションで、貴重な体験となります。

山中節の夕べ、九谷焼で味わうドリンクサービス、加賀パンケーキ、加賀プリン、記念日や連泊など吉祥のおもてなしで加賀百万石の伝統文化にふれ、北陸グルメに舌鼓を打ち、俳聖芭蕉が愛したまろやかな湯にくつろぎ、美しい自然に癒されるウェルビーイングなご滞在を。

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

お好みの九谷焼や山中漆器でいただけるロビーラウンジのドリンクサービスイメージ石川県加賀市「吉祥やまなか」山中節の夕べイメージ

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼や山中漆器でいただくドリンクサービス（ロビーラウンジ24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒorカクテル

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～21:30）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・約400種から選べる男女色浴衣＆帯、羽織、ストール、湯かご他

・浴衣の他にナイトウェア

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・ゆげ街道沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊特典ClubKisshなど嬉しい無料のおもてなし

※画像はイメージです

◆加賀温泉郷「山中温泉」

「吉祥やまなか」おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/総湯「菊の湯」石川県加賀市

加賀四湯のひとつで開湯1300年の山中温泉。松尾芭蕉が選ぶ「扶桑三名湯」の温泉地で、四季を通して風情のある街歩きが満喫できます。

総ひのき造り「こおろぎ橋」石川県加賀市

温泉街に沿って流れる「鶴仙渓」沿い1.3kmの遊歩道は、総ひのき造りの「こおろぎ橋」や「あやとりはし」など、自然の中で散策が楽しめます。

総ひのき造りの「あやとりはし」石川県加賀市

九谷焼や山中漆器のギャラリー、地酒屋さんが軒を連ねる「ゆげ街道」は、57種類から選べる「アイスストリート」やご当地グルメの食べ歩きもおすすめ。

2024年3月「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりアクセスが向上しました。

■吉祥やまなか

石川県加賀市「吉祥やまなか」吉祥やまなか :https://kissho-yamanaka.com/

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。館内には山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

石川県加賀市「吉祥やまなか」

まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡りで楽しめます。

かがり吉祥亭 :https://kagari-kisshotei.com/石川県加賀市「吉祥やまなか」

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなど海の幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

石川県加賀市「吉祥やまなか」鉄板焼レストラン＜青竹＞石川県加賀市「吉祥やまなか」加賀料理＜べにはな＞ライブキッチン夕食一例「のどぐろ・能登牛会席」

日本三大民謡に数えられる伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級「吉祥スパ」では金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが優雅な旅の癒しを演出します。

石川県加賀市「吉祥やまなか」吉祥スパイメージ

無料の定時送迎バスでJR加賀温泉駅より車で25分。小松空港より40分。

「吉祥やまなか」アクセス :https://kissho-yamanaka.com/access/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q-fwmET5lBc ]