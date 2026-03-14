愛犬と一緒にランウェイデビュー！参加型ファッションショー「WHATAWON COLLECTION」開催

株式会社antiqua

2026年3月22日(日)、WHATAWONにて、わんこと飼い主が一緒にランウェイを歩く参加型イベント「WHATAWON COLLECTION」を開催します。

参加費は1,000円。ランウェイ体験に加え、一眼レフ撮影と参加賞が付いた特別なイベントです。

さらに当日は、わんこグッズやおやつが並ぶ「わんこマルシェ」も同時開催します。

愛犬と歩く、特別なランウェイ体験

「WHATAWON COLLECTION」は、わんちゃんと飼い主が主役になる参加型ファッションショー。

春のおでかけコーデやリンクコーデなど、自由なスタイルで参加でき、愛犬と一緒にランウェイを歩く特別な体験を楽しめます。

ランウェイではMCがわんちゃんを紹介し、会場の観客からの拍手や歓声に包まれながらショーが進行。

参加者も観客も一体となって盛り上がる、楽しいファッションイベントです。

観客も楽しめる参加型イベント

観客の方もスマートフォンでの撮影が可能。

お気に入りのわんちゃんの姿を撮影したり、拍手で応援したりと、会場全体でショーを楽しむことができます。

イベントの様子はぜひSNSで投稿ください。

参加者には、一眼レフカメラによる撮影サービスを実施。

さらに、参加賞のプレゼントも用意しています。

会場にはフォトブースも設置予定で、愛犬との思い出写真を残すことができます。

また、名刺ボードの設置や家族写真タイム、集合写真など、イベントならではの記念撮影企画も予定しています。

イベント開催概要

WHATAWON COLLECTION（ワタワンコレクション）

開催日：2026年3月22日(日)

会場：WHATAWON Floor Disco Ball

タイムスケジュール（各回約60分）

１. 11:00 - 12:00

２. 12:30 - 13:30

３. 13:30 - 14:30

４. 15:30 - 16:30

５. 16:30 - 17:30

📝 予約

事前エントリー制（空き枠があれば当日参加可）

💰 参加費

1,000円

ランウェイ体験＋一眼レフ撮影＋参加賞付き

わんこマルシェも同時開催

申し込みはこちら :https://form.run/@antiqua-KBcdoCyphvzT3Alt6tC9

イベント当日は、わんこマルシェも同時開催。

わんちゃん用のおやつやグッズ、雑貨などを扱うショップが並び、ショーの合間にもお買い物を楽しむことができます。

愛犬とのおでかけを1日満喫できるイベントです。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、

ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる

海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、

愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、

家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/