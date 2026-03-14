【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】レバンガ北海道、勝利を分かち合おうキャンペーン開始のご案内。

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野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル


（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）



応援POP（イメージ）

野口観光グループは、レバンガ北海道のオフィシャルスポンサーです。


レバンガ北海道への応援と、ファンの皆様へ感謝の気持ちを込めて、企画をスタートいたします。


【勝利の余韻をお裾分け！WIN-WINおもてなしキャンペーン】


下記の対象日（週末）の試合に勝利した際には平日期間に売店5％オフクーポンを進呈いたします。


（売店商品2,500円税込み以上ご購入でご利用いただけます。1室につき1枚となります。）


対象試合日　3/14（土）・15（日）　勝利時　3/16～19（20日祝日の為除外）　5％クーポン配布日 対象試合日　3/28（土）・29（日）　勝利時　3/30～4/3　5％クーポン配布日


対象試合日　4/4（土）・5（日）　勝利時　4/6～4/10　5％クーポン配布日


対象試合日　4/11（土）・12（日）　勝利時　4/13～4/17（14日休館日除外）　5％クーポン配布日 対象試合日　4/18（土）・19（日）　勝利時　4/20～4/24　5％クーポン配布日


対象試合日　4/25（土）・26（日）　勝利時　4/27～5/1　5％クーポン配布日



売店商品　一例

売店商品　一例

ぜひご宿泊の際は一緒に勝利を分かち合いましょう！！


宿泊のご予約は公式ホームページからがオススメです。


https://www.shogetsugrand.com/