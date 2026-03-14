「レスリー・チャン - 誰能代替你地位？」写真展＆映画『さらば、わが愛 覇王別姫』特別上映2026年3月28日より東京にて開催

VICTORIA1842合同会社

プレスリリース

2026年3月14日

Victoria 1842 & CineMalice | シネマリス

Salute Leslie by Chou’s Brothers、Victoria 1842、 CineMalice | シネマリスの共同主催、ならびに Gold Harbour International Films Ltd の協力のもと、特別企画「レスリー・チャン - 誰能代替你地位？」を2026年3月28日より開催いたします。

本企画は、日本と香港の文化交流を象徴するイベントとして開催されます。楽曲「Monica」に登場する象徴的な歌詞「誰能代替你地位（君に代わる人はいない）」をテーマに、日本との深い文化的つながりを改めて照らし出す試みです。写真展、日本のファンの皆様よりご協力いただいたコレクションアイテムの一部展示、映画上映、特別トークセッションを通じて、1986年の初訪日以来レスリー・チャンが日本に残した文化的足跡を再構築します。本イベントは単なる回顧展ではなく、時を超えた再会の場となることを目指します。

A.【「レスリー・チャン - 誰能代替你地位？」】

ステージの輝き、銀幕の瞬間 - 写真展・フィギュア展示・コレクション展

■ 会期

2026年3月28日（土）～4月26日（日）

■ 開館時間

金 14:00-20:00

土・日 12:00-18:00

4月1日 14:00-20:00

■ 会場

Victoria 1842

（東京都新宿区払方町15-10 Victoria1842ビル）

■ 入場料

無料

本展では、香港メディア所属のプロフェッショナルフォトグラファー「Chou’s Brothers」による作品を展示します。1980年代よりフィルムカメラでレスリー・チャンを記録し続け、数万枚に及ぶネガフィルムを保有。近年香港で複数回の写真展を開催し、多くのファンから支持を得ています。今回の展示では、《跨越97演唱會》および《熱情演唱會》に関連する写真を中心に紹介します。これらのコンサートはいずれも香港と日本の両地で開催されたものであり、日本のファンにとっても特別な意味を持つステージです。本展は日本初開催となります。

日本のファンの皆さまよりご協力いただいたコレクションやアート作品の一部も展示いたします。あわせて、コレクター Echo To 所蔵のほか、オリジナルでカスタム制作されたレスリー・チャンの可動フィギュアの一部も紹介予定です。

B.【映画特別上映】

■ 期間

2026年3月27日～4月9日

■ 会場

CineMalice | シネマリス

（東京都千代田区神田小川町3丁目14番3号 ilusa（イルサ）B1F）

カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作として世界的に知られる名作映画『さらば、わが愛 覇王別姫』を期間限定で上映いたします。大スクリーンでレスリー・チャンの代表的な銀幕作品をお楽しみいただけます。

チケット情報の詳細は発売日を含め、CineMalice の公式ウェブサイトにてご確認いただけます。

https://cinemalice.theater/(https://cinemalice.theater/)





C.【特別上映＋トークセッション】※ 2回限定開催

「Thanks thanks thanks thanks 張國榮 - 誰能代替你地位？思い出のシェアコーナー」

３月28日及び29日、映画『さらば、わが愛 覇王別姫』の特別上映を実施し、上映後にはトークセッションを開催いたします。

長年にわたりレスリー・チャンを撮影してきた写真家であり、長年のファンでもある「Chou’s Brothers」が登壇し、レスリーとの思い出や撮影当時のエピソードを話します。



また、レスリー・チャンと常盤貴子が共演した映画の通訳を務めた Jessica Wong が、Chou’s Brothers のトークの通訳として登壇し、自身のレスリーにまつわる思い出も話します。



参加者には特別記念品を進呈予定です（数量限定）。

■ 日時

2026年3月28日（土）14:00-18:00

2026年3月29日（日）14:00-18:00

■ 会場

CineMalice | シネマリス

（東京都千代田区神田小川町3丁目14番3号 ilusa（イルサ）B1F）

■ トークセッション言語

広東語（日本語通訳あり）

■ 価格（特別上映＋トークセッション）

\3,900

■ チケット

座席数に限りがあります。チケットは3月15日よりオンラインにてご購入いただけます。

https://cinemalice.theater/screening/detail/hbk4k_wspecialtalk(https://cinemalice.theater/screening/detail/hbk4k_wspecialtalk)

【主催】

CineMalice | シネマリス

Salute Leslie by Chou’s Brothers

Victoria 1842





【協力】

Gold Harbour International Films Ltd

【会社概要】

■ CineMalice | シネマリス

2025年12月にオープンしたアジア映画を始め多様な作品を紹介するミニシアター。特集上映や監督・出演者によるトークイベントなどを通じ、文化的対話の場を創出しています。

■ Victoria 1842

香港の文化と価値を日本へ紹介することを使命とするプラットフォーム。東京・新宿区に拠点を構え、日港の文化およびビジネス交流を促進しています。

■ Gold Harbour International Films Ltd

1991年香港設立。映画製作および配給事業を通じ、国際的な文化交流を推進しています。

【本件に関するお問い合わせ】

CineMalice | シネマリス

担当：稲田良子 (Ryoko Inada)

Email：info@cinemalice.theater

Victoria 1842

メディア担当：Jessica Wong

Email：happyjess007@yahoo.com.hk

Gold Harbour International Films Ltd

担当：Casie Chan

Email：casey@movie-express.com