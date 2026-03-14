移りゆく四季を味わうチョコレート【四季とメゾン】。春は軽やかな桜スイーツが 3/15（日）より順次登場。

メゾンカカオ株式会社

鎌倉発祥のチョコレートブランド「メゾンカカオ」（創業者：石原紳伍）は、四季毎の情緒と文化を楽しむコレクション「四季とメゾン」を、年間を通してご提案しています。3月15日（日）より順次、春のコレクションとして、華やかな桜のスイーツをお届けします。春の訪れを感じながら、是非メゾンカカオの各店舗で桜スイーツと共にお花見をお楽しみください。

「アロマ生チョコレートSAKURA SAKURANBO」16粒入り （税込：3240円）

四季折々の美しい味わいをお届けする「四季とメゾン」より、春を感じる、華やかでみずみずしい味わいです。繊細な香りを引き立てるホワイトチョコレートに、余韻を広げるミルクチョコレートをブレンド。桜の花びらと葉のピューレに、大沼八果園のさくらんぼ「佐藤錦」を合わせ、余韻に梅酒を添えました。桜の香りとさくらんぼの甘酸っぱさがふわりと広がる、軽やかな一品です。

「ハナレの折り菓子 桜」 （税込：2916円）

春の訪れを告げる桜の折菓子。日本の春を象徴する桜の美しさを、味わいと装いに重ねました。桜がふわりと香る軽やかな生地に、甘酸っぱいあまおう苺のジャム、なめらかな桜餡のクリームを重ねて。中にはパリッと軽やかなホワイトチョコレートを忍ばせ、食感のアクセントにしました。咲き誇る桜の花びらをあしらった、優しく華やかな春限定の折菓子です。

他にも上：「ハナレの生どら焼き 桜」（税込：648円）や下：「生チョコエクレア 桜」（税込：702円）が登場します。

＜四季とメゾン＞

「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて 冷しかりけり」 四季を詠んだこの有名な句のように、春夏秋冬で景色が変わり、その移ろいを楽しむのは日本ならではの風習です。 四季折々の行事やその奥深い情緒を味わう文化が育まれたのも日本人ならではの心豊かさから。日本を代表する文化 都市、鎌倉で生まれ育つメゾンとして、日本人の持つ自然美の感性を大切にしたい、四季折々の情緒を楽しめるコレ クションをお楽しみ頂きたい、という想いのもと生まれたのが【四季とメゾン】です。

＜販売情報＞

「アロマ生チョコレートSAKURA SAKURANBO」は以下のメゾンカカオ全8店舗にて3月15日（日）より

「ハナレの折り菓子 桜」はメゾンカカオ鎌倉本店、カカオハナレ大船店にて3月20日（金）より、名古屋タカシマヤ店にて4月18-19日の2日間限定にて、

「ハナレの生どら焼き 桜」はメゾンカカオ鎌倉本店、丸の内店にて3月20日（金）より、カカオハナレ大船店にて3月14日（土）より週末限定にて、

「生チョコエクレア 桜」はメゾンカカオ鎌倉本店、丸の内店にて3月20日（金）より販売します。

・MAISON CACAO 鎌倉本店（神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-33 若宮大路沿い）

・MAISON CACAO 鎌倉小町店（神奈川県鎌倉市小町2-9-7）

・MAISON CACAO丸の内店（東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル角地）

・MAISON CACAO NEWoMAN横浜店（神奈川県 横浜市西区南幸１-1-1 NEWoMAN横浜１F）

・MAISON CACAO グランスタ東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1グランスタ東京1Ｆ）

・MAISON CACAO 羽田空港店（東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイス）

・MAISON CACAO ジェイアール名古屋タカシマヤ店（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 地下1F）

・MAISON CACAOオンラインショップ（https://onlineshop.maisoncacao.com/）

・カカオハナレ 大船ルミネウィング店（鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング３階）

＜MAISON CACAO ブランド概要＞

MAISON CACAO創業者／カカオブレンダー

コロンビアで出逢った「果実」としてのカカオの美味しさに魅了され、2015年に鎌倉でMAISON CACAOを創業。コロンビアでカカオ栽培から携わり、テロワール毎に異なるカカオの魅力を最大限に引き出すカカオブレンダーとして、発酵、焙煎、調合と全行程にこだわりながら、唯一無二のクーベルチュール作りを行っています。生産者と生活者をつなぎ、「日常に幸せと豊かな時間をもたらす上質なチョコレート文化」を育むことに情熱を注ぐとともに、カカオ農業の未来を見据え、コロンビアでの教育活動にも取り組んでいます。