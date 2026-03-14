特別セミナー「AIエージェントは企業家の定義をどう変えるか」に米シリコンバレーVC代表アニス・ウッザマンが登壇決定

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

京都大学経営管理大学院主催の特別セミナー「AIエージェントは『企業家』の定義をどう変えるか ―シリコンバレーの現実と、経営の哲学的転換―」において、 弊社代表であり京都大学経営管理大学院特命教授のアニス・ウッザマンがスピーカーとして登壇いたします。

本セミナーでは、単なる効率化を超え、AIが自律的に組織を動かす時代への移行を背景に、現在シリコンバレーの投資現場で何が起きているのかを解説します。シリコンバレーを拠点とするベンチャーキャピタルの視点から、アニス・ウッザマンが、Forbes誌に寄稿した最新トレンドを軸に、AI時代における企業家精神の未来と経営の哲学的転換について語ります。どなたでも無料でご参加いただけます。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44738/table/181_1_0c713cf37fc4678a3eb7881a11dfc1c2.jpg?v=202603140151 ]セミナーのお申し込みはこちら :https://forms.gle/SDngcBN3ukUBghTz9日本語講演/参加費無料

その他ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

哲学的企業家研究寄附講座 佐野具子

sano.tomoko.5e@kyoto-u.ac.jp

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

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ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

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