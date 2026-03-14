和食さと 岸田堂店が3/14(土)にリニューアルオープン!!

SRSホールディングス株式会社

〈リニューアルOPEN〉 2026年3月14日(土) 11：00～

■和食さと 岸田堂店が2026年3月14日(土)にリニューアルオープン!

国内201店舗を展開する「和食さと」では食べ放題や定番和食メニュー、季節限定和膳など多様なメニューをご用意しており、「笑顔あふれるお食事を」をコンセプトに、みなさまの食事を通じた団らんの時間をご提供しております。

このたび東大阪市にある「和食さと 岸田堂店」が2026年3月14日(土)にリニューアルオープンいたします。

新しくなった「和食さと 岸田堂店」のポイント！

(1)ゆったりとくつろげる6名掛け・8名掛けテーブル席・半個室を増設！さらに広々とくつろげる空間に

(2)ソフトクリームコーナーがリニューアル！当店限定で新しく「チョコレート」味を追加したほか、トッピングもさらに充実

(1)ゆったりとくつろげる6名掛け・8名掛けテーブル席・半個室を増設！さらに広々とくつろげる空間に

店内は温かみがあり、清潔で開放的な雰囲気に。さらにゆったりとくつろげる6名掛け・8名掛けテーブル席、半個室を増設いたしました。

テーブル席は高い背もたれで周りを気にせず、半個室はくつろぐのにぴったりなプライベート空間。さらに広々としたお席でゆったりとお食事をお楽しみいただけます。またご家族やご友人とのお集まりの場としても、気兼ねなくお過ごしいただける空間となっています。

(2)ソフトクリームコーナーがリニューアル！新しく「チョコレート」味を追加したほか、トッピングもさらに充実

和食さとの「ソフトクリーム」は自分で巻いて楽しむセルフ式！専用のコーンで楽しむ1杯限りの盛り放題と、何度でもおかわり自由な食べ放題のどちらでもお楽しみいただけます。

定番「バニラ」味に加え、岸田堂店限定で「チョコレート」味・「ミックス」味が新登場。また、かけ放題で楽しめるソース・トッピングもさらに種類を拡大しました。3種類のソフトクリームに、種類豊富・組み合わせ自在なソース・トッピングで、おこさまも大人の方も大満足な自分だけのスペシャルソフトクリームをお楽しみください。

【ソフトクリームメニュー一覧】

■1杯(コーン付) 349円(税込383円)

■食べ放題

大人お1人様 449円(税込493円) / おこさま(小学生以下) 199円(税込218円)

【店舗概要】

■店名： 和食さと 岸田堂店

■TEL： 06-6729-0870

■住所：〒577-0848 大阪府東大阪市岸田堂西2-4-5

■営業時間： 11：00～24：00(ラストオーダー 23：30)

■駐車場台数： 30台

■「和食さと」について

和食さと 岸田堂店の店舗情報はこちら :https://store.srsholdings.com/sato/detail/0667290870/

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

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