ミキ史上最大規模で今年も全国漫才行脚！！『ミキ漫2026 全国ツアー』開催決定！

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吉本興業株式会社


ミキによる自身最大の1万人超規模の全国ツアー『ミキ漫2026全国ツアー』を開催することが決定しました。


昨年ついに47都道府県制覇を達成した「ミキ漫全国ツアー」。今年は昨年よりも会場規模を拡大し、全国12カ所での開催です。4月29日(水・祝)京都・ロームシアター京都メインホールを皮切りに、石川・能登、東京、青森、香川・小豆島、福岡・小倉、愛知・犬山、鳥取・米子、北海道・旭川、長野、福島・いわきと、前回の47都道府県制覇ツアーでは訪れることができなかった都市を中心に全国を巡回。ツアーの千秋楽は、大阪・なんばグランド花月にて開催します。


公演では、今年も多数の新ネタを披露予定のほか、亜生が企画するゲームコーナーでは各開催地ならではの限定企画を実施予定です。すべての公演で内容が異なる構成となっており、各地でしか体験できないライブをお楽しみいただけます。ぜひ各会場に足をお運びいただき、ミキの漫才を生でご堪能ください。


チケットの先行受付は、3月15日(日)11:00よりFANYチケットにて開始します。


※前半公演と後半公演で、チケット販売スケジュールが異なります。詳しくは概要欄をご参照ください。



ミキ　本人コメント


＜昴生＞


今年のテーマはThat'sエンターテインメントです！エンタメ漫才をとくとご覧あそばせ！！



＜亜生＞


このツアーにぴったりの４文字熟語を僕が作りました！！！


全人捧漫！！【全ての人に捧げる漫才！】


ゼントホウマン！！ゼントホウマン！！！ゼントホウマン！！！！


みなさん！！全人捧漫でよろしくお願いします！！





『ミキ漫2026 全国ツアー』　概要

【公演日程】


１.京都　　　 日程：4月29日(水祝)　 会場：ロームシアター京都 メインホール　


２.石川　 　 日程：5月24日(日)　 　会場：七尾市中島文化センター 能登演劇堂


３.東京 　 　 日程：6月25日(木)　　 会場：LINE CUBE SHIBUYA


４.青森　 　　日程：7月10日(金)　 　会場：リンクモア平安閣市民ホール


５.香川 　 　 日程：7月26日(日)　　 会場：小豆島オリーブ公園 サン・オリーブホール


６.福岡　　　 日程：8月16日(日)　 　会場：J:COM北九州芸術劇場 中劇場


７.愛知　　　 日程：9月19日(土)　　　 会場：犬山市民文化会館


８.鳥取　　　 日程：10月3日(土)　　　 会場：米子市文化ホール メインホール


９.北海道　　日程：10月12日(月祝) 会場：旭川市公会堂


１０.長野　　　 日程：11月8日(日) 　　会場：ホクト文化ホール 中ホール


１１.福島　　　 日程：11月29日(日) 　会場：いわき芸術文化交流館 セキショウ中劇場


１２.大阪　　　 日程：12月11日(金) 　会場：なんばグランド花月



【チケット料金】　


前売：4,500円　当日：5,000円



【『ミキ漫』公式サイト】


◆HP： https://mikiman.yoshimoto.co.jp/


◆X：https://twitter.com/mikiman_ak



【チケット販売スケジュール】
★前半６公演　(１.京都２.石川３.東京４.青森５.香川６.福岡)


・FANY先行受付：3月15日(日)11:00～3月18日(水)11:00


・ぴあ・ローソン先行：3月22日(日)11:00～3月25日(水)11:00


・一般発売：3月28日(土)10:00
★後半６公演　(７.愛知８.鳥取９.北海道１０.長野１１.福島１２.大阪)


・FANY先行受付：3月28日(土)11:00～3月31日(火)11:00


・ぴあ・ローソン先行：4月4日(土)11:00～4月7日(火)11:00


・一般発売：4月11日(土)10:00～



◎FANYチケットサイト◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
▶▶https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=%E3%83%9F%E3%82%AD%E6%BC%AB&search_type=search_string(https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=%E3%83%9F%E3%82%AD%E6%BC%AB&search_type=search_string) 　


※ぴあ・ローソン先行のお支払いはクレジットカードのみの取り扱いとなります。