ミキ史上最大規模で今年も全国漫才行脚！！『ミキ漫2026 全国ツアー』開催決定！
ミキによる自身最大の1万人超規模の全国ツアー『ミキ漫2026全国ツアー』を開催することが決定しました。
昨年ついに47都道府県制覇を達成した「ミキ漫全国ツアー」。今年は昨年よりも会場規模を拡大し、全国12カ所での開催です。4月29日(水・祝)京都・ロームシアター京都メインホールを皮切りに、石川・能登、東京、青森、香川・小豆島、福岡・小倉、愛知・犬山、鳥取・米子、北海道・旭川、長野、福島・いわきと、前回の47都道府県制覇ツアーでは訪れることができなかった都市を中心に全国を巡回。ツアーの千秋楽は、大阪・なんばグランド花月にて開催します。
公演では、今年も多数の新ネタを披露予定のほか、亜生が企画するゲームコーナーでは各開催地ならではの限定企画を実施予定です。すべての公演で内容が異なる構成となっており、各地でしか体験できないライブをお楽しみいただけます。ぜひ各会場に足をお運びいただき、ミキの漫才を生でご堪能ください。
チケットの先行受付は、3月15日(日)11:00よりFANYチケットにて開始します。
※前半公演と後半公演で、チケット販売スケジュールが異なります。詳しくは概要欄をご参照ください。
ミキ 本人コメント
＜昴生＞
今年のテーマはThat'sエンターテインメントです！エンタメ漫才をとくとご覧あそばせ！！
＜亜生＞
このツアーにぴったりの４文字熟語を僕が作りました！！！
全人捧漫！！【全ての人に捧げる漫才！】
ゼントホウマン！！ゼントホウマン！！！ゼントホウマン！！！！
みなさん！！全人捧漫でよろしくお願いします！！
『ミキ漫2026 全国ツアー』 概要
【公演日程】
１.京都 日程：4月29日(水祝) 会場：ロームシアター京都 メインホール
２.石川 日程：5月24日(日) 会場：七尾市中島文化センター 能登演劇堂
３.東京 日程：6月25日(木) 会場：LINE CUBE SHIBUYA
４.青森 日程：7月10日(金) 会場：リンクモア平安閣市民ホール
５.香川 日程：7月26日(日) 会場：小豆島オリーブ公園 サン・オリーブホール
６.福岡 日程：8月16日(日) 会場：J:COM北九州芸術劇場 中劇場
７.愛知 日程：9月19日(土) 会場：犬山市民文化会館
８.鳥取 日程：10月3日(土) 会場：米子市文化ホール メインホール
９.北海道 日程：10月12日(月祝) 会場：旭川市公会堂
１０.長野 日程：11月8日(日) 会場：ホクト文化ホール 中ホール
１１.福島 日程：11月29日(日) 会場：いわき芸術文化交流館 セキショウ中劇場
１２.大阪 日程：12月11日(金) 会場：なんばグランド花月
【チケット料金】
前売：4,500円 当日：5,000円
【『ミキ漫』公式サイト】
◆HP： https://mikiman.yoshimoto.co.jp/
◆X：https://twitter.com/mikiman_ak
【チケット販売スケジュール】
★前半６公演 (１.京都２.石川３.東京４.青森５.香川６.福岡)
・FANY先行受付：3月15日(日)11:00～3月18日(水)11:00
・ぴあ・ローソン先行：3月22日(日)11:00～3月25日(水)11:00
・一般発売：3月28日(土)10:00
★後半６公演 (７.愛知８.鳥取９.北海道１０.長野１１.福島１２.大阪)
・FANY先行受付：3月28日(土)11:00～3月31日(火)11:00
・ぴあ・ローソン先行：4月4日(土)11:00～4月7日(火)11:00
・一般発売：4月11日(土)10:00～
◎FANYチケットサイト◎
▶▶https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=%E3%83%9F%E3%82%AD%E6%BC%AB&search_type=search_string(https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=%E3%83%9F%E3%82%AD%E6%BC%AB&search_type=search_string)
※ぴあ・ローソン先行のお支払いはクレジットカードのみの取り扱いとなります。