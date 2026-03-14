carderia(TM)池袋店、1周年記念企画第10弾「ユニオンアリーナ」作品タイトル別ミニ福袋を発売

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、店舗オープン1周年記念企画の第10弾として、トレーディングカードゲーム「ユニオンアリーナ」を対象とした「1周年記念ミニ福袋」を発売いたします。

■ 人気企画「ミニ福袋」をユニオンアリーナでも展開

carderia(TM)池袋店では、これまでポケモンカードゲームやONE PIECEカードゲーム、ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールドのミニ福袋を販売し、多くのお客様から好評をいただいています。こうした反響を受け、今回新たに「ユニオンアリーナ」でもミニ福袋を展開します。

ユニオンアリーナは、人気アニメやゲーム作品をテーマにしたトレーディングカードゲームで、作品ごとにデッキやカードが構成される点が特徴です。作品ごとにファン層が存在するタイトルでもあり、コレクション性の高さからトレーディングカード市場でも注目されています。

こうしたタイトル特性を踏まえ、ユニオンアリーナのミニ福袋では、作品ごとの世界観やキャラクターの魅力を楽しめる内容を企画しました。作品タイトルごとに商品を構成することで、作品ファンやコレクターにも楽しんでいただけるラインナップとしています。

■ 商品概要

本商品は、作品タイトルごとに内容を構成した福袋として企画しました。さまざまな作品が展開されるユニオンアリーナの特徴に合わせ、それぞれの作品を好むファンの方々が選びやすい商品構成としています。

ラインナップは、以下の作品タイトルごとに用意しています。

・ToLOVEる

・魔都精兵のスレイブ

・転生したらスライムだった件

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

・キングダム

それぞれ数量限定で販売いたします。

■ 販売概要

販売開始：2026年3月14日 11:00

販売場所：carderia(TM)池袋店 店頭

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 1周年記念企画について

carderia(TM)池袋店は、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、トレーディングカードを通じた交流と発見の場を提供してまいりました。

1周年を迎えるにあたり、PSA10鑑定品の買取強化や記念商品の販売、トレカ大会の開催など、さまざまな企画を順次展開しています。今回の「ユニオンアリーナ」ミニ福袋も、その一環として実施する企画です。

今後も店舗ならではの商品企画やイベントを通じて、トレーディングカードの魅力を多角的に体験いただける機会を広げてまいります。

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

■ carderia（カーデリア）について

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。

card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名の通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供しています。

コアファンから初心者まで幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援しています。