世界各地を巡ったドラえもん史上最大級のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』　日本を象徴する「日本会場オリジナルドラえもん」4種類が登場するアニメ『ドラえもん』の放送決定！

株式会社テレビ朝日

AllRightsReserved特別協力のもと、100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)は、2026年3月21日（土）放送のテレビアニメ『ドラえもん』にて、日本会場オリジナルドラえもんが初登場する特別エピソードの放送を決定いたしました。また2026年3月27日（金）より東京ドリームパークにて開幕する史上最大級のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』の事前イベントとして、3月7日（土）、お台場にて『100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー』を開催いたしました。今回のドローンショーは、『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』の開幕を祝うとともに、アニメ放送に先駆けて日本会場オリジナルドラえもんが夜空に姿を現すなど、壮大な物語の幕開けを告げるイベントとなりました。

4種類の日本会場オリジナルドラえもんがアニメ『ドラえもん』に登場決定！

2026年3月21日（土）ごご５時からの放送にて、日本会場オリジナルドラえもんが活躍する特別エピソードの放送が決定いたしました。本エピソードでは、新しいひみつ道具「メタモルスプレー」が登場。この道具を使って、ドラえもんがさまざまな姿に大変身を遂げる、驚きと楽しさに満ちたストーリーが描かれます。

ドラえもんが変身するのは、日本の四季や伝統文化を象徴する桜、おすもうさん、おにぎり、柴犬。アニメーションならではの躍動感あふれる変身シーンと、心温まる友情の物語は必見です。

また、3月27日から開催されるイベント会場内でも本アニメをご覧いただけますので、ぜひ足をお運びください。

3月21日（土）放送 「変身！メタモルスプレー」

学校から帰宅したのび太がランドセルを机に置こうとしたところ、窓から大きな鳥が飛び込んで来る。しかも、「僕だよ、のび太くん」と話しかけてきたからビックリ！ 実はその鳥は、『メタモルスプレー』というひみつ道具で変身したドラえもんだったのだ。このスプレーを体に吹きかけると、鼻で触れたものに何でも変身できるのだという。

その後、しずかにも見せてあげようと、空き地に向かうのび太たち。するとしずかが、泣いている外国人少女を前に、言葉が通じず困っていた。３人が『ほんやくコンニャク』を食べて話しかけたところ、彼女は両親と日本に旅行に来たものの、迷子になってしまったのだという。

そこでドラえもんは『メタモルスプレー』を自分に吹きかけると、近くを歩いていた犬に触れ、その犬に変身！ 少女のママのハンカチの匂いを嗅ぐと、その匂いを頼りに近くを探し始める。ところが、商店街のイベントに来ていた力士にぶつかってしまったから大変！ 犬だったドラえもんは力士に変身してしまい…！？

■場面写真

■日本会場オリジナルドラえもん4種類

「桜ドラえもん」 「おすもうドラえもん」 「おにぎりドラえもん」 「柴犬ドラえもん」

ドローンショーにてアニメに先駆け「日本会場オリジナルドラえもん」が夜空へ！

アニメ放送に先駆け、3月7日（土）に開催された『100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー』では、1,000機のドローンによってこれらの日本会場オリジナルドラえもんが夜空に描き出されました。

今回のドローンショーは、香港で熱狂を巻き起こしたショーが日本初上陸を果たし、香港での演出を活かしつつ、日本独自のストーリー構成を取り入れた特別なプログラム。最新テクノロジーを駆使した1,000機のドローンが、お台場の夜空を巨大なキャンバスに変えました。高さ100mを超える巨大なドラえもんが出現した瞬間、会場からは大きな歓声が沸き起こり、のび太やおなじみの仲間たちが夜空を舞台に壮大な物語を繰り広げ、東京湾の開放的な景観と融合した幻想的なひとときとなりました。

ショーの始まりは、ドラえもんの「みんな～、こんばんは！ぼく、ドラえもんです！」という元気な挨拶からスタート。ドラムロールが鳴り響く中、夜空に巨大な「タイムトンネル」が出現。そこからタイムマシンに乗ったドラえもんが姿を現すと、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。続いて、『100%ドラえもん＆フレンズ』で登場するひみつ道具「100%友達あつめすず」がポップに夜空を彩りました。ドラえもんの「呼んでみよう」というセリフとともに、観客の大きな声で、おなじみの仲間たちの名前を呼び、それに応えるようにのび太、ジャイアン、スネ夫、しずかたちが次々と夜空に集結。そのままタケコプターで自由自在に空を舞い、まんがでお馴染みのコミカルなシーンが披露されました。

中盤では、ひみつ道具「ビッグライト」が登場。ビッグライトの光線に合わせ、来場者が一斉にスマートフォンのライトを夜空へ照らす参加型ギミックを実施。1,000機のドローンによる緻密な動きと、観客が作り出す光が連動し、ドラえもんが夜空でみるみる巨大化していくダイナミックな演出に、会場のボルテージは最高潮に達しました。

さらに、日本独自の追加演出では、まず巨大な「桜の木」が登場。さらに、お花見を楽しむ「桜ドラえもん」の登場で、会場からは歓声が湧き上がりました。日本の文化や季節をモチーフにした「日本会場オリジナルドラえもん」たちも大集合し、お台場の空に少し早い春が訪れたような、ドラえもんとの“ひと足早いお花見”が実現しました。

※3月8日（日）にも実施予定でしたが、強風のため、開催中止となりました。

最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』との特別連動

現在大ヒット上映中の映画最新作、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』と連動した特別演出も行われ、映画の世界観を空に描き出しました。

『渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！』開催中！

ひみつ道具「100％友達あつめすず」によって、ユニークなドラえもんが街中に大集合しています。渋谷エリアには、ドラキュラやユーレイの姿をしたドラえもんなど、個性的なドラえもんが階段状のステージに登場。一方、六本木エリアでは、約12mの巨大バルーンと40体以上のドラえもんが圧倒的なスケールで街を彩っています。

イベント名：渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！

開催日 ：2026年3月14日（土）、15日（日）

場所 ：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース、

六本木ヒルズアリーナ（同時刻に開催）

時間 ：3月14日（土）12:00～18:00

3月15日（日）10:00～18:00

【注意事項】

※ドラえもんに触れることはできません。

※施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※最新情報は公式サイトをご確認ください。

特別協力 AllRightsReserved（ARR）とは…

SK ラム（SK Lam）氏が2003年に設立した、香港を拠点とするクリエイティブ集団。アート、デザイン、都市空間のプロジェクトを手がけ、公共空間にアートを持ち込む斬新な表現で注目を集める。代表的なプロジェクトには、KAWSとのコラボによる大型インスタレーション「KAWS:HOLIDAY」シリーズなどがある。商業とアートの垣根を超える活動が特徴で、国際的なアーティストやブランドとのコラボも多数。

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』概要

イベント名： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

会期 ： 2026年3月27日（金）～9月30日（水）

会 場： TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間 ：10:00～18:00（17:00最終入場）

アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約５分

りんかい線 「国際展示場駅」徒歩約９分

「東京テレポート駅」 徒歩約11分

主催 ： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、

ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

特別協力 ： AllRightsReserved(ARR)

公式サイト： doraemon100japan.com

公式SNS ： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ドラえもんについて

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013年には累計観客動員数 1 億人を突破し、日本の映画シリーズとして歴代 1 位の記録を更新しつづけている。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が大ヒット上映中！

まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

テレビ朝日系列【毎週土曜 ごご5時放送中】

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

2026年3月27日、有明に開業。