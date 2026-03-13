韓国ダンススタジオ9校へ提携拡大、K-POPオーディションにも挑戦できるダンス留学プログラム

株式会社ノブナガダイバーシティ

株式会社ノブナガダイバーシティ（本社：大阪市中央区、代表取締役：久和雅人）は、語学×体験に特化した海外留学サービス「ノブナガ留学」を運営しています。

同サービスでは、ダンスレッスンと語学学習を組み合わせた韓国ダンス留学プログラムを展開しています。

2026年2月には提携スタジオ数が合計9校に拡大し、参加者はより多様なレッスン環境の中から、自分に合ったスタジオを選択できるようになりました。

近年、K-POPをはじめとする韓国カルチャーの世界的な人気に伴い、ダンスやエンターテインメントをきっかけに海外へ挑戦したいと考える人が増えています。一方で、日本は他国と比較して海外渡航や海外留学の割合が低いと言われており、海外に挑戦する機会が限られているという課題もあります。

また、実際に海外のスタジオでレッスンを受けたり、現地の環境で挑戦する機会は多くありません。

ノブナガ留学では、語学学習だけでなく「体験」を重視した留学プログラムを提供することで、海外に挑戦するきっかけを創出することを目指しています。

●韓国ダンススタジオ9校と提携

ノブナガ留学では、韓国のダンススタジオ9校へと提携拡大し、現地のダンスレッスンを受けることができる留学プログラムを提供しています。

参加者は韓国のダンススタジオで実際にレッスンを受けながら、韓国語学習や海外生活を体験することができます。現地での生活を通じて、語学力だけでなく、異文化理解や国際感覚を身につけることも目的としています。

一般的な語学留学では、留学生同士のコミュニティの中で生活が完結してしまうケースもありますが、本プログラムでは現地のダンススタジオに参加することで、韓国のダンサーや現地コミュニティとのつながりを持つことができる点も特徴です。

語学とエンターテインメント体験を組み合わせることで、より実践的な海外経験を提供することが本プログラムの特徴です。

また、2025年12月～2026年2月にかけての参加者の中から、韓国のオーディションに挑戦し、最終合格者も誕生しました。

●タイでのムエタイ留学プログラムも展開

ノブナガ留学では、韓国ダンス留学に加えて、タイでのムエタイ留学プログラムも提供しています。

ムエタイはタイの国技として知られており、世界中から多くの人がトレーニングのために訪れています。ノブナガ留学では、世界中からトレーニーや格闘家が集まるタイのリゾート地・プーケットにて、現地のムエタイジムと連携した留学プログラムを提供しています。

参加者は実際のトレーニング環境の中で練習に参加することができ、海外のトレーニーや現地の選手と交流しながらトレーニングを行うことができます。

スポーツを通じて海外文化を体験することで、語学学習だけでは得られないリアルな海外経験を提供しています。

●今後の展開

ノブナガ留学では今後も、語学×体験をテーマにした海外プログラムの拡充を進めていく予定です。

ダンスやスポーツ、エンターテインメントなど、若者が興味を持ちやすい分野を入り口として、海外に挑戦する機会を広げていくことを目指しています。

また、海外の教育機関やスタジオ、トレーニング施設などとの連携を強化し、より多様な海外体験プログラムを提供していく予定です。

▼留学の無料相談はこちら

https://s.lmes.jp/landing-qr/2007699757-JVOjNrP5?uLand=YuoLDI

●留学エージェント「ノブナガ留学」について

ノブナガ留学は、語学と体験を組み合わせた海外留学サービスです。

韓国ダンス留学やタイのムエタイ留学など、エンターテインメントやスポーツを通じて海外に挑戦する機会を提供しています。

「ノブナガ留学」韓国ダンス留学公式サイト：https://kpop.nobunaga-diversity.co.jp/

「ノブナガ留学」ムエタイ留学公式サイト：https://muaythai.nobunaga-diversity.co.jp/

「ノブナガ留学」公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2007699757-JVOjNrP5?uLand=YuoLDI

「ノブナガ留学」公式Instagram：https://www.instagram.com/ryugaku_nobunaga

「ノブナガ留学」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ryugaku_nobunaga

●株式会社ノブナガダイバーシティについて

株式会社ノブナガダイバーシティは、「国際経験を通して人々の人生に革命を起こす」をミッションに掲げ、語学×体験に特化した海外留学サービス「ノブナガ留学」を運営しています。今後も様々な国際経験を通じて、多くの人が自分の可能性を広げ、人生の新しい選択肢を見つけられる機会を提供していきます。

所在地：大阪府大阪市中央区南船場四丁目10番5号南船場SOHOビル702

代表者：久和雅人

設立年：2025年

資本金：900万円

コーポレートサイト：https://nobunaga-diversity.co.jp