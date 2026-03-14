神戸ファッション美術館は、2026年４月11日(土)から、特別展「トーベン・クールマン絵本原画展」を開催します

神戸ファッション美術館

トーベン・クールマン（1982～）は、ドイツの絵本作家、イラストレーターです。在学していたハンブルク応用科学大学の卒業制作として生まれた『リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険』は、35もの言語に翻訳され、世界中の読者の心をつかみました。

『リンドバーグ』『エジソン』『アームストロング』『アインシュタイン』、そして最新作『アメリア』へと続く「ネズミの冒険」シリーズは、小さなネズミが夢を信じ、発明と工夫を重ねながら、空を飛び、海を越え、宇宙へと旅立つ壮大な物語です。

映画のワンシーンのような構図、光と影を巧みに使った精緻な描写、そしてページをめくるたびに広がる冒険の世界。クールマンの絵本は、物語としての面白さと同時に、「考えること」「挑戦すること」、そして「自分の力を信じること」の大切さを伝えてくれます。

本展では「ネズミの冒険」シリーズ全作品の原画を一挙公開。また構想ノートや『DIE GRAUE STADT（英題：The Gray City）』（未邦訳）などの原画や資料約200点を展示します。クールマンの創作の裏側に触れるまたとない機会です。緻密で重厚な絵本原画の世界を、ぜひ会場でご堪能ください。

■展示作品

『リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険』

リンドバーグ (C)NordSüd Verlag AG

1912年のドイツ・ハンブルク。本が読める賢い小ネズミが、いなくなった仲間の行方を追い試行錯誤を重ね、自作の飛行機で大西洋を越えアメリカへ。

再会を願い未知へ挑む勇気の物語。

『アームストロング 宙飛ぶネズミの大冒険』

夜空の観測が好きな小ネズミが、「月はチーズではなく地球の衛星だ」という真実を証明するため

独学で宇宙船を開発。

仲間とともに月面へ挑む、探究と挑戦の物語。

アームストロング (C)NordSüd Verlag AG

『エジソン ネズミの海底大冒険』

エジソン (C)NordSüd Verlag AG

先祖の宝を探す小ネズミが潜水艇を作り、ネズミ大学の教授とともに大西洋の沈没船へ。

海中の試練を乗り越え、発明家エジソンの功績へとつながる「真の宝」を見つけだす海洋冒険。

『アインシュタイン 時をかけるネズミの大冒険』

チーズフェアの日程を勘違いしたネズミはタイムスリップを思いつく。

時計職人のネズミの協力を得て相対性理論を駆使して過去へ旅立ち、時の謎に迫る、好奇心旺盛な小さな冒険家の物語。

アインシュタイン (C)NordSüd Verlag AG

『アメリア 空飛ぶ野ネズミの世界一周』

アメリア (C)NordSüd Verlag AG

野菜畑の地下で暮らす野ネズミの女性発明家は、偶然見た切手から外の世界に憧れ、仲間の反対を押し切って自作の飛行機で旅立つ。

世界一周へ挑む勇気と自立、自由を切り拓く物語。

『DIE GRAUE STADT』（英題:The Gray City）

両親と新しい街へ引っ越してきた少女ロビン。しかし街は灰色に包まれたモノクロームな世界だった。

ロビンは仲間とともに、失われた色彩と希望を取り戻そうと奮闘する、再生と希望の物語。

（邦訳未刊行）

■開催概要

１）タイトル トーベン・クールマン絵本原画展

２）会 場 神戸ファッション美術館（東灘区向洋町中2-9-1）

３）会 期 2026年4月11日(土)～6月7日(日)

４）開館時間 10時00分～18時00分（入館は17時30分まで）

５）休 館 日 月曜日(5月4日は開館)、5月7日(木)

６）観 覧料 一般1,200(1,000)円 大学生・神戸市外在住の65歳以上600(500)円

高校生以下・神戸市内在住の65歳以上は無料

※カッコ内は有料入館者30人以上の団体料金

※神戸ゆかりの美術館、小磯記念美術館の当日入館券(半券)で割引

７）主 催 神戸ファッション美術館、神戸新聞社、毎日新聞社

８）後 援 サンテレビジョン、ラジオ関西

９）協 力 一般財団法人 小さな絵本美術館、ブロンズ新社

10）装飾協力 大阪樟蔭女子大学