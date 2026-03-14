スマホ撮影を次のステージへ。『ガジェット展示会 2026 春 Supported by Ulanzi』＆ Ulanzi POP UPを二子玉川 蔦屋家電で開催

簡拍株式会社

Ulanzi（ウランジ）は、2026年3月22日（日）に二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1・2・エスカレーター前にて開催される『ガジェット展示会2026春』に出展いたします。会場では、最新かつ人気のスマートフォン撮影アクセサリーを実際に手に取って体験できる展示を実施するほか、社長による「Ulanziでスマホ撮影をもっとクリエイティブに」をテーマにしたトークセッションや、豪華景品が当たる抽選会なども予定しています。著名携帯電話研究家・山根康宏氏も来場・出展いたします。さらに、2026年3月22日（日）から4月4日（土）まで、二子玉川 蔦屋家電 2階 SHARE LOUNGE POP-UP SPACEにてPOP-UPイベントも開催し、展示会・POP-UPを問わず、Ulanzi 全製品が 20% オフとなります。



誰でもクリエイターになれる時代へ。Ulanzi（ウランジ）は、スマートフォン・カメラ用撮影アクセサリーを展開するブランドとして、「Create for creators（クリエイターのためのものづくり）」を理念に掲げています。デザイン性・携帯性・直感的な操作性を融合させ、プロの撮影から日常の記録まで、あらゆるクリエイターの「思いを形にする瞬間」を支えます。

今回のイベントでは、コンパクトな卓上三脚から撮影用ライトまで、「創造性」と「携帯性」を兼ね備えた人気のスマートフォン撮影アクセサリーを実際に手に取って体験いただけます。日常や趣味の中で、スマホ撮影の新しい可能性を広げるアイテムをご紹介致します。

【出展内容】

【製品情報：全品20%OFF】

- 『ガジェット展示会2026春』 Supported by Ulanzi会場：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1・2・エスカレーター前日程：2026年3月22日（日） 10:00～20:00入場無料・予約不要！- POP UP会場：二子玉川 蔦屋家電 2階 SHARE LOUNGE POP-UP SPACE日程：2026年3月22日（日）~4月4日（土） 10:00～20:00入場無料・予約不要！

イベント期間中、全製品を対象に、20%OFFの特別価格にて販売致します。

Ulanzi MA60 スマホミニ三脚

スマホに触れるやいなや、最強の磁力がそっと迎え入れ、瞬時に一体化する、薄さ8mmの奇跡のようなスタンドです。ポケットやスマホの背面にひっそりと寄り添い、必要な時だけ、多関節のアームをしなやかに広げます。

Ulanzi SK-21 ワンタッチ開閉スマホ用四脚

地面に置くだけで、四本の脚がしなやかに開くスタンドです。最大180cmまで伸びやかに背を伸ばし、一人の旅路も、大切な人との集合写真も、全てを優しい高さで包み込みます。安定した四脚が、ほのかな風や振動も受け止め、付属のリモコンが、10メートル先からでも、あなただけの完璧な瞬間を逃しません。

Ulanzi GL01 Glow up撮影用ライト

この薄型マグネットライトは、スマホ背面にぴたりと吸着したら、立体感のある美しい光を作られます。片側をそっと折り曲げるだけで、顔全体を均一に照らす「前面光」と、あご下から首筋をほのかに浮かび上がらせる「立体補光」が同時に実現します。

Ulanzi GL01 Glow up撮影用ライト

この薄型マグネットライトは、スマホ背面にぴたりと吸着したら、立体感のある美しい光を作られます。片側をそっと折り曲げるだけで、顔全体を均一に照らす「前面光」と、あご下から首筋をほのかに浮かび上がらせる「立体補光」が同時に実現します。

Ulanzi LM21 スマホ用マグネット式撮影用ライト

スマホにそっと近づけるだけで、磁石が優しく引き寄せ、瞬時に光を灯すマグネット式の補光ライトです。わずか66g、いつもカバンの中に潜ませておけます。360度スムーズに回り、自在に曲がる首部が、あなたの好みの角度へと光を導きます。

- その他、人気のスマートフォン関連アイテムや、最新のスマホ撮影製品も多数展示致します。

【イベント概要】

Ulanziは、2026年3月22日（日）の「ガジェット展示会2026春 Supported by Ulanzi」および、3月22日（日）からのPOP UPストアにて、以下の企画を実施します。

一，Ulanzi ブランドグッズセットプレゼント企画（会場）

Ulanzi Japan公式LINEを友だち追加するだけで、Ulanzi 限定ブランドグッズセット（Ulanzi トートバッグ、Ulanzi かわいいステッカー）をゲット！

配布数：ガジェット展示会2026春（3/22）：先着100名様

二子玉川 蔦屋家電 POP-UP（3/22～4/4）：先着200名様

二，社長によるトークセッション＆特別抽選会（会場:ガジェット展示会）

内容：ブランド理念「誰でも楽しめる、スマホ撮影の新しいカタチ」や「誰もがクリエイターになれる時代」への想いを社長自ら語ります。代表製品の開発秘話や、クリエイティブな課題解決についても詳しく解説します。

プレゼント抽選会：展示製品（MA30、MA60、SK-21、GL01）を抽選で各1名様にプレゼントします。

三，社長 ミート＆グリート（会場：POP UPブース）

3月22日（日）、ポップアップブースにて特別イベントを開催します。

内容：社長との交流・写真撮影、ブース内スタンプラリーを実施します。

限定特典：ご参加いただいた方には、特典として最新モデル「SK-21」をサンプリングします

（KOL：先着30名様、一般ユーザー：先着10名様限定）。

四，Ulanzi Japan×XREAL Japan/QCY Japan/EHOMEWEI Japan/（コラボ）（オンライン）

参画ブランド：Ulanzi Japan、XREAL Japan、QCY Japan、EHOMEWEI Japan

オンライン：Ulanzi Japan× XREAL Japan/QCY Japan/EHOMEWEI Japanによる、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを開催予定します。

五， UGC投稿キャンペーン（オンライン：IG/X）

※詳細は後日、公式InstagramおよびXアカウントにて発表致します。

- 最新情報は、Ulanzi 公式 SNS にて随時発信してまいります。Instagram :https://www.instagram.com/ulanzi.japan/Twitter :https://x.com/UlanziJapanLINE :https://page.line.me/409uyctp