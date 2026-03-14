【愛知県半田市】『春の行燈飾り』が半六庭園に登場。心温まる光景で新たな春をお楽しみください。

半田市役所

半田運河エリアへ多くの方にお越しいただくため、半六庭園に行燈や提灯を設置する『春の行燈飾り』を開催しています。半六庭園では、これまでも季節ごとの装飾を通して、庭園の新たな楽しみ方を提案してきましたが、今回の『春の行燈飾り』は初めての試みです。

やわらかな灯りが庭園をやさしく照らし、昼間とは少し違った表情をお楽しみいただけます。灯りに浮かび上がる影絵デザインは、半田市を象徴する観光資源をモチーフとしており、散策しながらその意匠を見つける楽しみも魅力のひとつです。

春の心地よい空気の中、灯りに包まれた庭園では、思わず写真を撮りたくなるようなひとときをお過ごしいただけます。ぜひこの機会に、半六庭園へお越しください。

『春の行燈飾り』の概要

期間 令和8年3月6日（金）～令和8年5月6日（水・祝）

時間 9時～17時まで（※金曜日、土曜日は19時まで）

場所 半六庭園（半田市中村町1丁目7）

アクセス JR「半田駅」から徒歩約７分

名鉄「知多半田駅」から徒歩約16分

駐車場 蔵のまち東駐車場(半田市東洋町１丁目９)

入場料 無料

ホームページ

→https://www.city.handa.lg.jp/bunka/kanko/1002901/1011169.html

担当者コメント

半六庭園では、これまでも季節ごとの装飾を通して、庭園の新たな楽しみ方を提案してきました。今回、春の行燈飾りに取り組むのは初めての試みです。

やさしい灯りが歴史ある庭園と調和し、訪れる方の心に残る風景になればと思っています。散策しながら灯りや影絵を見つける時間が、春のおでかけのひとつの楽しみになればうれしいです。

ぜひ、半六庭園でこの季節ならではのひとときをお過ごしください。

≪本件に関するお問い合わせ≫

半田市役所 市民経済部 観光課

電話：0569-84-0689