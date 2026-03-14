すべて奪われた先に、幸せが待っていた「契約結婚」相手探しから始まる現代ロマンス！「不幸な私を救ってくれた御曹司との契約結婚」3/14（土）独占配信スタート

株式会社カカオピッコマ

・すべて奪われた先に、幸せが待っていた

・「契約結婚」相手探しから始まる現代ロマンス！

・「不幸な私を救ってくれた御曹司との契約結婚」作品ページ：

https://piccoma.com/web/product/186056

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作『不幸な私を救ってくれた御曹司との契約結婚』（原作：Beautiful Crescent／画屋：JX Anime／出版社：CHINA LITERATURE（共同制作））の独占配信を2026年3月14日（土）より開始いたします。

お金持ちの金森家に養女として迎えられ、育てられた金森静。

しかし実子である菜月が家に戻ってきた途端に冷遇されてしまう。

その上、婚約者まで彼女に奪われてしまった！

屈辱を味わった静だったが、そこに首都で一番の資産家で賀来グループCEOの賀来礼が現れ、結婚してほしいと迫る。

静は過去に数回会っただけの相手なのにと不思議に思いつつも、婚約を破棄して彼の申し出を受けることに。

礼としては、あくまでも家族の目をごまかすための「契約結婚」相手を探していたにすぎなかったが、いつの間にか二人は惹かれ合っていく…。

(C) Beautiful Crescent・JX Anime/CHINA LITERATURE ,piccoma「不幸な私を救ってくれた御曹司との契約結婚」

原作：Beautiful Crescent



お金持ちの金森家に養女として迎えられ、育てられた金森静。しかし実子である菜月が家に戻ってきた途端に冷遇されてしまう。

その上、婚約者まで彼女に奪われてしまった！

屈辱を味わった静だったが、そこに首都で一番の資産家で賀来グループCEOの賀来礼が現れ、結婚してほしいと迫る。

静は過去に数回会っただけの相手なのにと不思議に思いつつも、婚約を破棄して彼の申し出を受けることに。

礼としては、あくまでも家族の目をごまかすための「契約結婚」相手を探していたにすぎなかったが、いつの間にか二人は惹かれ合っていく…。



「初回20話一挙公開／毎週土曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186056

閲文グループ（China Literature／閲文集団）について

テンセント傘下で中国最大級のオンライン小説・漫画プラットフォームを運営する企業。「QQ阅读」「起点读书（起点中文网）」「WebNovel」などを通じて数億人規模のユーザーを擁し、人気作品の創出からIP開発、メディアミックス展開まで幅広く手がけています。

近年は、小説IPの漫画・アニメ化を軸としたクロスメディア展開を加速。2023年にはテンセントアニメ（Tencent Animation & Comics）の関連資産を吸収し、小説・漫画・アニメを一体で運営する体制を強化しています。

海外では、プラットフォーム「WebNovel」を中心に英語をはじめとする多言語展開を進め、中国発ストーリーのグローバル発信を拡大しています。

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