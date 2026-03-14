【新シリーズ！】「自分らしさ」を自由にミックス。東京インテリア家具より、多様なスタイルを叶える「MIXAL（ミクシャル）」が登場

株式会社 東京インテリア家具

株式会社東京インテリア家具（本社：東京都荒川区、代表取締役社長：利根川 隆弘、以下「東京インテリア家具」）は、オリジナルインテリアシリーズ「MIXAL（ミクシャル）」の展開を本格始動する。

スタイルから家具を選ぶ

詳細を見る :http://www.brand.tokyointerior.co.jp/mixal

MIXALは、デザイン×素材×カラーの組み合わせでカジュアルにもシックにも自分らしいスタイルを作れるシリーズです。ここでは、東京インテリアがおすすめする４つのスタイルをご紹介します。

SOFT CASUAL

CHIC

SOFT NATURAL

INDUSTRIAL

■ 「MIXAL（ミクシャル）」コンセプト

SOFTCASUALCHICSOFT NATURALINDUSTRIAL

「暮らしにフィットするあなただけのライフスタイル空間」

「北欧風」「インダストリアル」といった特定のカテゴリーに縛られるのではなく、自分の「好き」を素直に組み合わせる。MIXALは、そんな自由な発想から生まれました。 選ぶ素材によって表情を変え、組み合わせによって空間の価値を変える。納得して選んだお気に入りの家具だからこそ、長く愛着を持って使い続けられる--。MIXALは、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添う、あなたらしい空間づくりをサポートします。

■商品詳細

LIVING FURNITURE

Thor-トール-

アームのない、すっきりとしたフォルムなので、視線を遮らず空間にゆとりをつくる。

背クッションを外せば、奥行きたっぷりの広々とした座面に。

あぐらをかいたり、横になったり。思い思いのくつろぎが広がるソファ。

89,800円(税込)～

木部：NA色/張地：LGY色木部：BR色/張地：CGY色Bragi-ブラギ-

2Pとシェーズを組み合わせて、ゆったりとくつろげるカウチスタイルに。

足を伸ばしてくつろげる広々としたソファは

脚のないロータイプだから、空間に圧迫感を与えず、重厚感をもたらす。

158,000円（税込）～

Balder-バルドル-

ホワイトオーク材の木フレームがアクセントとなったデザイン。背面まで使える収納スペースを設けることで実用性を高め、細身の黒スチール脚が軽やかな存在感をつくり、角には面取り加工を施し全体をやわらかな印象に整えた。

118,000円（税込）～

DINING FURNITURE

Thor-トール テーブル-

木部：NA色/張地：WH色

オーク突板の豊かな木目が映える「Thor」。

脚は、すっきりとしたテーパー脚、存在感のあるX脚、軽やかな印象のスリット脚の3タイプ。

選ぶ脚で、ダイニングの雰囲気が変わる。

Balder-バルドル-

110cmのラウンドテーブル「Balder」。

丸みのあるフォルムが空間にやわらかな印象をもたらし、自然と会話が生まれる。

天板にはメラミン材を使用し、傷や汚れに強く、日常使いしやすい設計。58,000円（税込）

CHAIR LINEUP

Thorチェア

無駄を削ぎ落とした、シンプルな佇まい。

WOODのあたたかみか、STEELのシャープさか。選べる2タイプで、スタイルに合わせやすい設計。

取り入れやすさもうれしい、コストパフォーマンスに優れた一脚。

12,000円（税込）※1脚

Bragi アームチェア

肘掛けがしっかりと支え、ゆったりと身体を預けられるBragiのアームチェア。

回転機能付きで、立ち座りや出入りもスムーズに行える設計。

くつろぎの心地よさと日常の使いやすさを両立した一脚。

27,500円（税込）※1脚

Balder セミアームチェア

Balderチェアはやさしく腕を預けられるセミアーム仕様。

立ち座りのしやすさは保ちつつ、肘を軽く支えることで、より落ち着いた座り心地に。

抜け感と安定感を兼ね備えた、バランスのよい一脚。

15,000円（税込）※1脚

BENCH LINEUP

Thorベンチ

Thorのベンチは幅125cmサイズで大人ふたりが並んでも、ゆったりと腰かけられる。

カラーは、やわらかく空間になじむNAと、落ち着いた深みをもつBRの2色展開。

ダイニングに合わせても、壁際に置いても美しいシンプルなデザイン。

Bragiベンチ

オーク無垢材を使用した、木のぬくもりあふれるBragiベンチ。

背もたれ付きで、ゆったりと身体を預けてくつろげる。

食事の時間も、くつろぎの時間も心地よく過ごせる一台。

カバーリング

BEDROOM FURNITURE

Bragi ベッドフレーム+ナイトテーブルBragi-ブラギベッドフレーム-

木のあたたかみを感じる、Bragiのベッドフレーム。

シンプルなデザインが寝室にやさしくなじむ。

シングル、セミダブル、ダブルの3サイズ展開で、暮らしに合わせて選べる設計。

49,800円（税込）～（シングルサイズ）

Bragi-ブラギデスク-

幅90cm、奥行き40cmのコンパクト設計で取り入れやすいBragiのデスク。

ベッドやナイトテーブルと並べれば、寝室に統一感のある空間をつくれる。

単体でも使いやすく、ワークスペースやドレッサーとしても活躍する一台。

34,800円（税込）～※デスクのみ

Bragi デスク

MIXALブランドページはこちら :http://www.brand.tokyointerior.co.jp/mixal

全国の東京インテリア家具にてMIXALを展開中！

“ちょうどいい”をつくれる【MIXAL/ミクシャル】30秒CM公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8rGT9extiFs ]