【新シリーズ！】見つけたのは日々の暮らしの中の“好き”。東京インテリア家具より、日々に寄り添う家具「hibi.（ヒビ）」が登場

株式会社 東京インテリア家具

株式会社東京インテリア家具（本社：東京都荒川区、代表取締役社長：利根川 隆弘、以下「東京インテリア家具」）は、オリジナルインテリアシリーズ「hibi.(ヒビ)」を全国展開します。

hibi.の詳細はこちら :http://www.brand.tokyointerior.co.jp/hibi

CONCEPT｜コンセプト

見つけたのは日々の暮らしの中の“好き”。

何気ない毎日の中で、

ふと心が動く瞬間があります。

座り心地、使い心地、佇まい。

理由はうまく言えなくても、「これが好き」と思えること。

hibi.は、そんな小さな“好き”を集めてつくった家具です。

DESIGN｜デザイン

ちょうどいい、が愛おしい。

何かを足しすぎなくても、

きれいに見えるかたちがあります。

主張しすぎないライン、空間になじむ色合い、

暮らしの邪魔をしない存在感。

hibi.のデザインは、

毎日の風景に、溶け込む。

だから、長く使っても飽きがこない。

“好き”が、そっと続いていくデザインです。

PRICE｜プライス

無理なく選べる、お手頃価格。

hibi.はお客様組立商品となっており、

人件費や容量を抑え、つつ品質にもこだわり、

シリーズの平均価格を約1万円でご提供。

日々の暮らしに取り入れやすい

かたちにしました。

好きなものを、好きなペースで。

hibi.は、そんな暮らしに寄り添います。

LINE UP｜ラインナップ

■リビング家具

スペパソファ

14,800円

回転ソロソファ

19,800円

リビングテーブル

9,800円

スツール

4,980円

■ダイニング家具

ダイニングテーブル

12,800円

チェア

9,800円

■収納家具

シェルフ

9,800円

2WAYシェルフ

5,980円

TVボード

9,800円

ハンガーラック

4,980円

■その他家具

サロンドレッサー

8,800円

ワゴン

9,800円

デスク

9,800円

キャスターチェア

9,800円

COORDINATE｜コーディネート

hibi.ブランドページはこちら :http://www.brand.tokyointerior.co.jp/hibi

hibi.は突板仕上げでナチュラルな木目に黒アイアンのシンプルなテイストで

1人暮らし、二人暮らし、推し活、シンプルライフなどに合ったデザインです。

好きなものを好きなように「こうしなければ」ではなく、「こうしたい」から生まれる提案です。

あなたの“好き”を重ねて、日々の暮らしを、もっと自分らしく過ごしましょう。

『日々』をもっと好きになる【hibi.】30秒CM公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p_AGLb3PNpk ]

hibi.シリーズは全国の東京インテリアで取り扱っております