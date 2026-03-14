【ノボテル沖縄那覇】桜の余韻を料理で楽しむ、お昼の「桜御膳」と「桜あんぱん」

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル沖縄那覇（沖縄県那覇市 坂本 公敏総支配人）は、本州よりひと足早く見頃の時期を過ぎた桜の余韻を楽しめる「桜御膳」と「桜あんぱん」を、和食・鉄板焼「登輝」、ブッフェレストランのフードエクスチェンジ「アヴァンセ」で提供しています。

和食・鉄板焼「登輝」の桜御膳フードエクスチェンジ「アヴァンセ」の桜あんぱん

和食・鉄板焼「登輝」では、桜甘酒にはじまり、小蛸桜煮、桜湯葉茶碗蒸し、桜鯛飯など、春の食材と桜の趣を随所に取り入れた料理を提供。満開を過ぎても桜の余韻を楽しめる時間はもう少し続きます。落ち着いた空間が広がる和食・鉄板焼「登輝」で、母娘ランチ、女子会にピッタリなお花見メニューでお楽しみください。

この時期 ハーブ＆スパイスをテーマしたブッフェを提供しているフードエクスチェンジ「アヴァンセ」にも桜が。パンコーナーの「桜あんぱん」は女性のお客様に喜ばれています。塩漬けした桜が乗った小さめのパンはふわりとした軽い食感。白餡と程よい塩見を一度に楽しめ何個でもいけそうなおいしさ！桜あんぱんは今月いっぱいと期間限定。

和食・鉄板焼「登輝」、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」二つのレストランでお花見ランチはいかがでしょうか。

桜御膳食前酒／桜甘酒先 付／小蛸桜煮 菜の花糀かけ造 り／鰆 妻一式煮 物／ 馬鈴薯饅頭 あーさ餡 桜麩焼 物／ 豚頬肉木の芽焼き 春野菜彩々蒸 物／ 桜湯葉茶碗蒸揚 物／ 桜海老と水雲のかき揚げ 美味出汁食 事／ 桜鯛飯 三つ葉 止椀 ／ 合わせ味噌仕立て甘 味／ 本日のデザート

和食・鉄板焼 登輝

開催期間

開催中～5 月 8 日 ※木～日営業

営業時間

11:30～15:00 ※ラストオーダー14:00

料 金

お一人様3,500円（土日祝日は4,000円）

ご予約

https://www.tablecheck.com/ja/novotelokinawanaha-toki/r eserve/message

桜あんぱんは3月いっぱいの提供

フードエクスチェンジ「アヴァンセ」

開催期間／開催中～5 月 8 日 ※火～日営業

時 間／11:30～15:00 ※ラストオーダー14:00

料 金／大人平日（火～金）3,500 円・週末（土日祝）4,000 円

子供（6 歳～12 歳）1,500 円

幼児（4 歳・5 歳）500 円（3 歳以下無料）

ご予約 ／https://www.tablecheck.com/ja/novotelokinawanaha-avancer/reserve/message

【レストランに関するご予約・お問い合わせ】

ノボテル沖縄那覇 レストラン予約係／09:00～18:00 電話／098-887-1112

ノボテル沖縄那覇について :https://novotelokinawanaha.jp/

ノボテル沖縄について

ノボテル沖縄那覇は、フランスに拠点を置くグローバルホテルチェーン アコーのフラッグシップホテルブランドとして2018年沖縄県那覇市にオープン。 全室328室（全室禁煙）。宿泊者専用のインフィニティプールやフィットネスジム、最上階のプレミアラウンジは高台からの360度のパノラマビューをお楽しみいただけます。料飲施設は、カフェラウンジ「グルメバー」、 和食・鉄板焼「登輝（とき）」、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」（洋食ブッフェ）、オープンエアのBBQテラス（夏季限定）の4箇所。コンセプトは「イージーリビング（Easy Living）」。 スタイリッシュで機能性や快適さを備えた空間で、気取らずに過ごせるひとときをご提供します。

◎インスタグラム https://www.instagram.com/novotelokinawanaha

◎フェイスブックhttps://www.facebook.com/NovotelOkinawaNaha/

◎ティックトックhttps://www.tiktok.com/@novotelokinawanaha

◎LINE https://page.line.me/439bebnd

沖縄県那覇市松川40番地 代表／098-887-1111

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、70か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。