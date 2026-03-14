全国100店舗の足専門「距骨サロン」が長野県東信エリアに初出店

～外反母趾・偏平足など足のトラブルに特化した専門サロン～

一般社団法人日本距骨調整協会「距骨サロン佐久北インター店」2026年3月28日(土)OPEN

足の専門サロン「距骨サロン」は、2026年3月28日（土）、長野県佐久市エリアに「距骨サロン佐久北インター店」を新規オープンいたします。

距骨サロンは、足の骨の中心に位置する「距骨（きょこつ）」に着目した足専門サロンとして全国100店舗以上を展開しており、これまで延べ20万人以上の足の悩みに対応してきました。

新店舗では、外反母趾・偏平足・巻き爪など足のトラブルに特化した独自の施術「距骨調整」を提供し、地域の健康づくりをサポートします。

■高齢化社会で増える「足のトラブル」

近年、日本では高齢化の進行とともに、足のトラブルに悩む人が増えています。

外反母趾や偏平足、巻き爪、むくみなどの足元の不調は、歩行バランスの崩れを引き起こし、膝痛や腰痛、肩こりなど全身の不調につながるケースも少なくありません。

特に地方都市では「できるだけ長く自分の足で歩き続けたい」という健康意識が高まっており、足のケアに対する関心が年々高まっています。

距骨サロンでは、こうした社会的ニーズに応える形で、足の専門ケアサービスを全国に展開しています。

■足の骨「距骨」に着目した独自の施術「距骨調整」

距骨サロンで提供している「距骨調整」は、足の骨の中心にある「距骨」の位置を整え、足元のバランスを改善する独自の施術です。

距骨は、体重を支え歩行バランスを保つ重要な骨ですが、筋肉が付いていない特殊な構造をしているため、日常生活のクセや歩き方によって歪みやすいとされています。

距骨調整では、足の骨格バランスを整えることで

- 外反母趾- 偏平足- 巻き爪- むくみ

といった足のトラブルだけでなく、

- 膝痛- 腰痛- 肩こり

など、全身の不調改善につながる可能性があります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Mdj7xxNBts ]

■通院が難しい方のための「出張施術」にも対応

距骨サロン佐久北インター店では、店舗での施術だけでなく、通院が難しい方のための出張施術サービスにも対応しています。

高齢者や外出が難しい方にも、足のケアを受けていただける体制を整えています。

■店舗概要

- 店舗名：距骨サロン佐久北インター店OPEN：2026年3月28日（土）- 所在地：長野県小諸市御影新田2710-1- アクセス：佐久北インターから車で3分（無料駐車場あり）- 営業時間：10:00～19:00- 定休日：月・水- TEL：050-5272-9141詳細・ご予約 :https://kyokotsu.jp/clinic/sakukita/