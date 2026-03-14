全国大会出場報告に柏市長を表敬訪問しました

株式会社LEOVISTA

千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA は、2026年2月12日

柏市役所を訪問し柏市長の 太田和美 市長 を表敬訪問いたしました。

今回の訪問は、2026年2月21日より京都府京都市で開催される 「第8回 全日本社会人バスケットボール選手権大会」への出場決定の報告と、日頃よりチーム活動を支えていただいている地域への感謝をお伝えすることを目的として実施したものです。

当日は、チーム代表の金子をはじめHCや選手などの関係者も参加し、クラブのこれまでの活動や大会出場に向けた意気込みについて報告を行いました。太田市長からは、柏市を拠点とするスポーツチームとしての活躍への期待と激励のお言葉をいただきました。

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」というビジョンのもと、競技力の向上だけでなく、地域に根ざしたクラブとしてスポーツを通じた地域活性化にも取り組んでいます。

今後も柏市をはじめ地域の皆さまとともに歩みながら、全国の舞台での挑戦を続けてまいります。

LEOVISTA KASHIWAについて

LEOVISTA KASHIWAは千葉県柏市を拠点に活動する社会人バスケットボールクラブです。

地域に根ざしたクラブとして、競技活動だけでなくスポーツ普及や地域交流などを通じて、柏市のスポーツ文化の発展に貢献することを目指しています。

チームの情報はSNSなどで公開中

試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。

最新情報をチェックし、クラブの挑戦を一緒に見守っていただければ幸いです。

▶ LEOVISTA 公式 Instagram(https://www.instagram.com/leovista_kashiwa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)

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活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。

日頃のご支援感謝致します。

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問い合わせ

クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。

https://leovista-kashiwa.com/contact/