【本日3/14 21時オープン】次世代アーティストが集う「FROM ARTIST U25エキシビション」VRChat会場がいよいよ解禁！作家本人の解説ツアーや、人気インフルエンサーのゲリラ参加も！？

BUSCA合同会社

アートのオンラインプラットフォーム「FROM ARTIST」（運営：BUSCA合同会社、代表：戸井田翔馬）は、次世代のアート界を担う25歳以下の若手アーティストを対象とした展示企画「U25エキシビション」の第一弾として、本日2026年3月14日（土）21時よりVRChat会場を正式オープンいたします。

本会場は、キャンバスの枠や重力といった現実世界の制約から解放された、デジタル空間ならではの全く新しいアート体験を提供する特設ワールドです。

■ 本イベントの3つの注目ポイント

1. アーティスト本人による、熱量溢れる「作品解説ツアー」

3/14(土)21時より、出展アーティスト自身がアバターとなって会場に登場し、参加者と一緒に空間を巡る「作品解説ツアー」を実施いたします。作品に込めた想いや、制作の裏話をリアルタイムで直接聞くことができる、バーチャル空間ならではの近い距離感とインタラクティブな交流をお楽しみいただけます。

2. 全面SNS投稿OK！VRChatならではの圧倒的な没入体験

巨大な作品の造形を見上げたり、鮮やかな色彩の空間に全身で飛び込んだりと、リアル展示では実現不可能なダイナミックな空間設計となっています。会場内での写真・動画撮影、およびSNSへの投稿は【大歓迎】です。ぜひ、あなただけの最高のアングルを見つけて、ハッシュタグ「#FROMARTIST」「#U25エキシビション」とともに世界へシェアしてください。

3. 某人気インフルエンサーも参加予定！会場でバッタリ会えるかも！？

さらに、本エキシビションには某人気インフルエンサーもVRChat会場へ遊びに来る予定となっております。広大なバーチャルアート空間を歩き回る中で、もしかすると偶然の出会いがあるかもしれません。ぜひ会場の隅々まで探索してみてください。

【 U25エキシビション 開催概要 】

＜第1弾：VRChat展示会（バーチャル）＞

オープン日時： 本日 2026年3月14日（土）21:00

会場： VRChat内 特設ワールド（入場無料）

参加方法： VRChatで「FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY」を検索し、20:50以降に「Active Instances（稼働中のインスタンス）」からご入場ください。

＜第2弾：リアル展示会（中目黒・全日作家在廊）＞

バーチャルで全身を使って体感した世界観を、今度は「実物の質感」として味わえるリアル展示を開催します。デジタルでは感じ取れない絵具の重なりや金属の質感、生のアートが放つエネルギーを間近で体感いただけます。

開催日： 2026年3月23日（月）・24日（火）

会場： 中目黒(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92153-0061+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E7%9B%AE%E9%BB%92%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E5%B7%9D%E4%BD%8F%E3%83%93%E3%83%AB/@35.6397896,139.7040422,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b39087546b7:0x5059516aac6da7b9!8m2!3d35.6397896!4d139.7040422!16s%2Fg%2F12hqv6v8y?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIyNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7c346501-5369-4591-a144-4de5b2d3453c)

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

公式サイト： https://from-artist.com/

【 会社概要 】

会社名：BUSCA合同会社

所在地：〒311-4144 茨城県水戸市開江町2081-10

代表者：代表社員 戸井田翔馬

事業内容：BUSCA合同会社は、アート・マーケティング・教育の分野において、アイデアを形にし成果へと導くクリエイティブカンパニーです。 日本最大級のアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」の運営を中心に、アーティストのDtoC（Direct to Consumer）支援、企業のブランディング・マーケティング支援、およびWEBメディアの運営を行っています。

URL：https://www.busca-llc.com/