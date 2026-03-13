【YouTuberヒカル×勝股農園】「本気のコラボ梅干し」本日発売

株式会社勝股農園「このままでは、日本が誇る本物の南高梅がなくなってしまうかもしれない」――和歌山県みなべ町の梅農家、株式会社勝股農園は、梅業界が抱える深刻な課題を打破するために、大人気YouTuberヒカルさんとタッグを組んだコラボ梅干しを本日発売いたします。農家自らが生産から販売までを手掛けることで長年の分業構造を変革し、日本の伝統食を次世代へ繋ぎます。

■ 伝統産業とトップインフルエンサーのコラボレーション

現在の梅業界は、高齢化により農業から離れる人が多く、極めて厳しい状況に直面しています。産地では生産者の60%以上が高齢者となり、作り手と消費者が遠く離れたこれまでの分業制では、若手の育成が困難な環境にありました。この現状を打破するため、トップYouTuberヒカルさんとのコラボレーションが実現しました。この取り組みは単なる話題作りではなく、梅干しに触れる機会が少なかった若い世代へ「本物の南高梅の美味しさ」をアプローチし、市場そのものを動かすための挑戦です。

YouTube動画：1:17:10～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gv4sMxtJ2oc ]

■ 業界初の新商品『紅しょうが梅干し』

ヒカルさんの実家の味である『紅しょうが梅干し』。国産のしょうがにこだわり、試行錯誤を何度も重ねました。一口食べると、まず広がるのは梅本来の爽やかな酸味と旨み、国産しょうがの香りと旨みがふわっと抜けていく、これまでにない新しい味わいの梅干しです。紅しょうが梅干しの他に定番の『はちみつ梅干し』も同時発売。

■ 「和歌山の梅農家ってかっこいい」と言える世界へ

勝股農園は、梅の栽培から製造・販売まで全てを自ら行う「農業の6次産業化」に挑戦しています。私たちは単に利益を追求するのではなく、日本の伝統文化である梅を守り、次世代へ繋げることが目的です。「和歌山の梅農家ってかっこいい」と子供たちに誇りを持って言える業界に変革することが、私たちの願いです。農家が1粒1粒に魂を込めた本物の味を、ぜひご体験ください。

■ 商品販売先・各種リンク

- 商品販売ページ：https://shop.katsumata.farm- 勝股農園 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC2iM2EXOmqPGUYITWPYGqQw/videos- 公式Instagram：https://www.instagram.com/katsumata.farm/

【企業情報】

- 会社名：株式会社勝股農園- 所在地：和歌山県日高郡みなべ町東本庄https://shop.katsumata.farm- 代表者：勝股優- 事業内容：紀州南高梅の栽培、原料の加工、梅干し製品の製造販売- お問い合わせ先：shop@katsumata-farm.co.jp（広報：杉本）