【荻窪 初出店】 全国50店舗達成！サラダボウル専門『WithGreen』 ルミネ荻窪に3月14日オープン

株式会社 WithGreen

『WithGreen ルミネ荻窪店』4/30まで販売する季節限定サラダ

杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社 WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年3月14日(土)に、ルミネ荻窪（東京都杉並区）に『WithGreen ルミネ荻窪店』をオープンいたします。「WithGreen」では、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客様ご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーで美味しく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

荻窪初出店！日々のランチに、サラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に関東・中部・近畿・中四国・九州エリアで展開し、杉並区初出店となる『WithGreen ルミネ荻窪店』をオープン。荻窪は、JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線の3路線が通り、新宿まで約10分と抜群のアクセスを誇る、約4万人が暮らす人気の高いベッドタウン。WithGreenは駅前に位置し、日常使いできる杉並区初の店舗が誕生します。そんなエリアで、「主食」になるサラダボウルという健康的な食の選択肢をご提案できることを、大変嬉しく思います。

店内には、17席のイートインをご用意しており、ショッピングや仕事合間のランチにお気軽にお立ち寄りいただけます。また、ご自宅やオフィスで召し上がるためのテイクアウトや、忙しい時のデリバリーなど、さまざまなシーンでご利用いただくことが可能です。WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。ヘルシーでありながらしっかりと満足感があり、毎日でも食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen ルミネ荻窪店

オープン日 ：2026年3月14日(土)

住所 ：〒167-0043 東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪 1F

店内座席数：17席

TEL ：03-5335-7810

営業時間 ：10:00-21:00

＜ルミネ荻窪店 ストアマネージャーからのコメント＞

この度、「WithGreen ルミネ荻窪店」が3月14日にオープンいたします。

WithGreenは創業10年で50店舗出店という目標を達成いたしました。そしてルミネ荻窪店は、新たなスタートを切る店舗です。

これまでの10年間で積み重ねてきた想いを大切にしながら、さらなる進化を続けられる店舗を目指してまいります。ご来店いただくすべてのお客さまに愛される存在となれるよう、心を込めたサラダボウルと温かい接客でお迎えいたします。皆さまとお会いできる日を、心より楽しみにしております。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で50店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/