彩り豊かなスシと旬のイチゴスイーツで味わう春。春の味覚が織りなす特別なひとときを

株式会社BEKKAN

株式会社BEKKAN（本社：岡山県岡山市北区本町8-23 代表取締役：臼井幸隆）は、瀬戸内海の美しい景色を望む天然温泉のあるホテルWASHU BLUE RESORT 風籠は、2026年4月に改名7周年を迎えます。

これを記念し、2026年4月1日（水）から2026年5月31日（日）までの期間、ブッフェスタイルダイニング「竜宮の遣い」にて、春の特別企画「スシとイチゴ」を開催いたします。

このたびのイベントでは、れんげ寿司や手毬寿司をはじめ、多彩なスシメニューをご提供いたします。

さらに、旬の苺をふんだんに使用したスイーツも多数取り揃え、春の味覚を存分にお楽しみいただける内容となっております。

当館ならではの和洋折衷の味わいと、季節感あふれる華やかなメニューを通じて、春の訪れを感じていただける機会を創出いたします。

春企画「スシとイチゴ」

多彩なスシとイチゴスイーツで春の味覚を満喫できるラインアップ

「筍」「赤かぶ」「アボカド」「菜の花」など7種類のれんげ寿司をはじめ、春の食材を使用した多彩なスシをご用意しております。

さらに、インドで人気のストリートフード「パニプリ」をアレンジした創作寿司など、個性豊かな味わいもお楽しみいただけます。

「海老」「サーモン」「鮪」、瀬戸内産の「鯛」を使用した可愛らしい手毬寿司もラインアップ。

ライブキッチンでは、揚げたての海老フライを使った手巻き寿司をご提供。

できたてならではの香ばしさと食感をその場でお楽しみいただけます。

スシとともにお楽しみいただけるのが、旬の苺をふんだんに使用したスイーツです。

苺のモンブランやロールケーキなど、計6種類をご用意し、春ならではの華やかな味わいをお届けいたします。

パニプリ-とびっこのせ-れんげ寿司-赤かぶ漬-手毬寿司苺のパニプリ詰め苺のモンブラン和の職人技が光る美しい盛り付けと、四季折々の食材を活かした創作料理が魅力

全体のメニューの中で、約3割がれんげ寿司をはじめ、手毬寿司やイチゴのスイーツなど、春を感じていただける料理で構成されたバラエティ豊かなラインアップとなります。

ライブキッチンでは、職人が目の前で握る人気No.1の「にぎり寿司」もご提供し、和の心と技を感じながら、至福のひとときをお楽しみいただけます。

さらに、特製デザートやドリンクも充実しており、一口ごとに新たな驚きと感動をお届けいたします。

岡山の風土が育む、一期一会の一杯

●この季節だけ出会える、限定酒

温暖な気候と清らかな水に恵まれた岡山。

その土地ならではの個性を映す地酒を、ご用意いたしました。

今だけ味わえるしぼりたての限定酒。

料理との調和を楽しみながら、ゆったりとした時間の中でご堪能ください。

旅のひとときを、より深く、より豊かに。

この季節だけ出会える、岡山の限定酒酒蔵による特別な一杯

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97436/table/26_1_bd888dc35e1ca4e2b8e3fc421c07530a.jpg?v=202603141251 ]

レストランにてご提供いたします。

※なくなり次第終了となりますので、是非お早めにお越しください。

※仕入れ状況により提供期間を変更する可能性がございます。

□開催場所：WASHU BLUE RESORT 風籠 2階 ブッフェスタイルダイニング「竜宮の遣い」

□営業時間：２部制 （入替制）

【１部】１７：３０～１９：００（オーダーストップ１８：３０）

【２部】１９：３０～２１：００（オーダーストップ２０：３０）

料金

〇宿泊プラン（１泊２食）1室2名 25,500円～

〇日帰りブッフェ「Spring Day Trip」

大人（中学生以上）9,900円／小学生4,950円／未就学児（3～5歳）2,500円

※宿泊、日帰りブッフェともに０～２歳は無料

ご予約・お問合せ

（代表）電話番号：086-479-9500（受付時間10：00～18：00）【HP】https://kassago.jp(https://kasago.jp)

WASHU BLUE RESORT 風籠 概要

【所在地】〒711-0926 岡山県倉敷市下津井吹上303-17

【客室数】５５室

１階：フロント、ロビー、エクスクルーシブラウンジ、オーシャンビューテラス

２階：ブッフェスタイルダイニング竜宮の遣い（レストラン）、はちみつパール風呂「みなづきの湯」

３階：はちみつパール風呂「なごみの湯」

屋上：露天風呂と大浴場 「浦島の湯」「天女の湯」

【源泉】鷲羽山吹上温泉【泉質】単純弱放射能泉（低張性中性冷鉱泉）

【温度】20.3℃【水素イオン濃度】PH7.5