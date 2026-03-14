【cafe HACHI&MITSU】スイーツメニューがリニューアル！「はちみつレモンシフォン」や「焦がしはちみつのプリン」などのメニューが新登場

株式会社創造舎

これまで以上に「また来たい」と思っていただけるラインナップが登場

地元特産のはちみつや丸子紅茶を味わえるカフェ「HACHI & MITSU」。

大人気の「ブリュレフレンチトースト」はそのままに、地元のはちみつを活かしたシフォンケーキやプリンが新登場いたします。ガトーショコラやブラマンジェなど、食後にうれしいスイーツも仲間入り！

新しくなったHACHI&MITSUで、お気に入りの一品を見つけてください。

木のぬくもりを感じる落ち着いた店内や、自然を感じることのできるテラス席でゆっくりとしたお時間をお過ごしいただけます。テラス席では、ワンちゃんと一緒にお食事をお楽しみいただけます。

※「焦がしはちみつのプリン」と「ブリュレフレンチトースト」は、カフェタイム 15:00～17:00（平日14:00～）のみ販売となります。

ブリュレフレンチトースト【ブリュレフレンチトースト】

大人気の表面をカリッと焼き上げたブリュレフレンチトースト。



村本養蜂場の上品でやさしい甘さのはちみつと「パリッ、じゅわっ」食感のフレンチトーストをお楽しみくださいませ。

新登場！【はちみつレモンシフォンケーキ】

アールグレイ香るふんわりシフォンケーキに春らしい爽やかなレモンクリームをサンド。

はちみつ漬けにしたほろ苦レモン、仕上げに村本養蜂場のはちみつを贅沢にとろ～り。

口いっぱいに優しい甘さが広がります。

はちみつレモンシフォンケーキ季節のフルーツシフォンケーキ

季節のフルーツシフォンケーキもご用意してお待ちしております。

新登場！【焦がしはちみつのプリン】

卵のコクを感じるなめらかプリンに、焦がしはちみつ香るほろ苦カラメルソース。

ちょっと大人のご褒美プリンです。

焦がしはちみつのプリン

HACHI&MITSU Instagram：https://www.instagram.com/p/DVimBAzkfOb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DVimBAzkfOb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■HACHI & MITSU

地元丸子特産の村本養蜂場のはちみつや旬の食材使用したフードやドリンク、デザート等の豊富なメニューをご用意。日祝限定で、モーニングも営業中。「駿河竹千筋細工」のインテリアパネルや照明をはじめ、「お茶染め」ののれんやファブリックボード、静岡の工芸品と木材を贅沢に使用した落ち着いた空間の店内。足を運んでくださったお客様全員が笑顔になれるように、心を込めたサービスで皆様をお迎えします。自然豊かで心やすらぐ景観を味わえるテラス席もあり、ワンちゃん連れのご利用にもおすすめ。

●営業時間

10:00～18:00 （フードL.O. 17:00 ドリンクL.O. 17:30）

ランチタイム 10:00～14:30

カフェタイム 14:00～17:00（平日）/15:00～17:00（土日祝）

フード 10:00～17:00

日祝のみモーニング 8:00～（L.O.9:30）

●定休日

3月31日まで 月曜（月曜祝日は営業、翌平日休業）、年末年始

4月1日以降 火曜（火曜祝日は営業、翌平日休業）

●Instagram

https://www.instagram.com/hachi_and_mitsu_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/hachi_and_mitsu_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

■駿府の工房 匠宿とは

静岡市の伝統工芸体験施設「駿府匠宿」は、2021年より建築設計業の株式会社創造舎による運営となり「駿府の工房 匠宿」として「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアルいたしました。駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に、一線で活躍する職人を工房長として招聘し、かけがえのないものづくり体験の提供と、工芸職人の後継者候補輩出を目指しております。また、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ店舗や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェを匠宿内に開店。そして、この地に佇む古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊や工芸体験ができる「1HOTEL（ワンホテル）」として宿泊業をスタートさせるなど、周辺地域とも連携・協力することで、地元文化継承の拠点としての役割も担っています。

そして現在、駿府の工房 匠宿を中心としたエリアを『TAKUMISHUKU』と名付け、100年先の未来にも手しごとを、そして手しごとをつたえる人を残すため歩を進めています。

駿府の工房 匠宿 ホームページ：https://takumishuku.jp/

駿府の工房 匠宿 Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)

匠宿 CRAFT VALLEY ホームページ：https://www.takumishuku-craftvalley.jp/