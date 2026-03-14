「横浜レキハク・パートナーズ」寄附・会員制度。2026年度会員の募集を3月14日(土)より開始します！【横浜市歴史博物館】

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団

「横浜レキハク・パートナーズ」は、2025 年 3 月から開館 30 周年 記念事業としてはじめた制度です。今後の地域社会や文化活動のニーズに 応じた取組を継続的に展開していくための財政的支援を目的としており、 「会員」と「寄附」の 2 通りの支援方法があります。

「横浜レキハク・パートナーズ」とは

1995年に開館した横浜市歴史博物館は、2006年度より公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団が横浜市より指定管理者として委託を受ける形で管理運営しています。これまでにも魅力ある活動を推進すべく、指定管理委託料のみならず、文化庁をはじめとする国庫補助金や民間の助成金の獲得、展覧会等に対する企業や個人の方からの協賛金、クラウドファンディングなどの方法を活かして事業財源の多様化に努めてきました。

「横浜レキハク・パートナーズ」は、これから先地域社会や文化活動のニーズにあわせた取組を展開していくための財政支援を目的とした制度です。

支援の方法は、以下の2通りあります。

「横浜レキハク・パートナーズ 会員」入会

「横浜レキハク・パートナーズ 寄附金」支援

「横浜レキハク・パートナーズ 会員」入会

皆さまから年度会員として年度内に一定額の支援金をいただき、当館からの各種サービスを提供する会員制度です。個人の方、法人の方に向けてさまざまな特典をご用意しています。

個人

法人

特典

- 5,000円コース 10,000円コース- 30,000円コース 50,000円コース 100,000円コース 500,000円コース

横浜市歴史博物館の楽しみ方が広がる多彩な会員特典をご用意しています。

特典例１. レキハク年間パスポート （会員証）の進呈

※期間：当該年度 個人：1枚 / 法人：5枚

横浜市歴史博物館の常設展・企画展を年度内、何度でも無料で ご観覧いただける会員様だけの特別なパスポートです。 （有効期限 2027年 3 月 31 日）

会員証（年間パスポート）※参考特典例２. 展覧会の内覧会へのご招待（図録付き）

◎個人 5,000 円コース：当該年度の展覧会のうち 2 回分の内覧会へ ご招待。図録を発行する展覧会の場合、図録を進呈します。

◎個人 10,000 円コース／法人の全てのコース：当該年度開催のす べての展覧会の内覧会へご招待。図録を発行する展覧会の場合、図録を進呈します。

※内覧会のご案内は事前にメールにてお知らせいたします。

この他にも様々な特典があります。

内覧会の様子特典内容の詳細はこちら :https://rekihaku.yokohama-history.org/about/partners/#anc_02

「横浜レキハク・パートナーズ 寄附金」支援

寄附による支援では会員特典の提供はできませんが、「住民税・所得税」等の優遇を受けることができます。

※30,000円以上ご寄附いただいた方には、当財団運営施設の展示を1年間無料でご覧いただけるパスポートを1枚進呈します。

横浜レキハク・パートナーズ ４つのお申込方法

入会・寄附には4つのお申込方法がございます

１.インターネットによるお手続き〈24時間・365日受付〉

寄附金集めクラウドサービス「Syncable」(https://syncable.biz/associate/Yokohama-furusato)からお申込いただけます。口座振込のほか、クレジットカード決済でのお申込も受け付けております。また、スマートフォンからもお申込が可能です。

決済方法：クレジットカード・インターネットバンキング

対応カードブランド：VISA MASTER JCB AMEX

２.振込用紙によるお手続き〈ゆうちょ銀行・郵便局〉

ゆうちょ銀行・郵便局に備え付けの払込取扱票にご希望コースと金額、必要事項をご記入の上、払込みをお願いします。 払込手数料はご負担をお願いしております。

●加入者名：横浜市歴史博物館 ●口座記号番号：00290-0-85231

３.口座振込によるお手続き〈銀行〉

下記の口座にお振込みの上、申込書をFAXまたは郵送ください。振込手数料はご負担をお願いしております。※振込先は以下のとおり。

横浜信用金庫 センター北支店 普通0066171 ザイ）ヨコハマシフルサトレキシザイダン

４.ご来館によるお手続き〈現金またはキャッシュレス決済〉

個人の方の会員費に限ります。

当館へご来館いただき、総合受付にて専用の申込用紙にご記入の上お支払いください。

※店頭では現金のほか、クレジットカード、全国共通交通系ICカードがご利用いただけます。

※法人の方の会費ならびに寄附については、事務局からご案内いたしますので事前にご連絡ください

寄附は通年で

支援のみの「横浜レキハク・パートナーズ寄附金」は通年でお申し込みいただけます。

法人が入会する場合の経費

広告宣伝費として計上可能です。請求書等発行できますので、事務局までお問い合わせください。